„Te urci în avion și zbori 11 ore?”  Cum l-a abordat Mircea Lucescu pe Louis Munteanu, pentru a afla dacă e dispus să se sacrifice pentru națională

Louis Munteanu a primit telegramă de convocare pentru barajul cu Turcia, dar are o problemă legată de modul în care va ajunge la București din SUA.

Fostul atacant al CFR-ului evoluează din această iarnă la DC United, în MLS, însă a evoluat puțin în primele 3 etape.

Staff-ul echipei naționale intră în linie dreaptă cu pregătirea meciului cu Turcia, primul baraj din drumul spre accesul la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, din vara acestui an. Turcia - România se va juca joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct la Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă Lucescu și colaboratorii săi e legată de modul în care stranierii, mai ales cei din afara Europei, vor ajunge în cantonamentul de la Mogoșoaia. Care va începe sâmbătă, însă unii dintre fotbaliști nu au cum să sosească mai devreme de duminică sau chiar de ziua de luni.

Louis Munteanu are meci în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Atlanta

Un caz special îl reprezintă Louis Munteanu, 23 de ani. El activează în Statele Unite ale Americii, la DC United, club din Washington.

Formația sa mai are de disputat două etape, iar ultimul meci înainte de acțiunea naționalei e programat weekend-ul de dinaintea barajului cu Turcia. Mai precis, sâmbătă seara, în SUA, dar în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Meciul Atlanta - DC United va începe la ora 01:30.

4 selecții și două goluri are Louis Munteanu la prima reprezentativă

Mai puțin de două ore între finalul meciului și decolarea avionului

Cei de la prima reprezentativă a României au verificat ce conexiuni rapide de avion există pentru ca Louis să nu mai fie nevoit să revină la Washington, ci să plece spre Europa chiar din Atlanta.

Și are o cursă de avion care decolează la mai puțin de două ore distanță de finalul partidei pe care DC United o joacă în Atlanta.

Mircea Lucescu, care nu-l vede titular pe Munteanu împotriva Turciei, dar îl ia în calcul ca alternativă la Bîrligea pe parcursul jocului, a dorit să afle personal dacă Louis e gata să se sacrifice pentru această acțiune și, mai mult, dacă e gata să facă un efort mare, chiar dacă nu va fi în primul 11.

6 ore e diferența de fus orar între Washington și Atlanta, aflate pe același fus orar, și București

Cum a decurs discuția Il Luce - Louis Munteanu

Conform celor din staff, Lucescu l-a sunat pe Munteanu și i-a explicat cum vede strategia pentru echipa de start cu Turcia, după care l-a întrebat frontal:

„În acest condiții, te urci în avion să zbori 11 ore, ca să vii, chiar dacă e posibil să nu joci deloc?”.

Răspunsul lui Louis n-a lăsat loc de nici o ezitare: “Fac orice ca să dau curs acestei convocări. Voi veni la București!”.

Dacă Louis va prinde cursa din Atlanta, de duminică dimineața, atunci în cursul acelei seri va ajunge la Mogoșoaia. Dacă nu, atunci el se va pune la dispoziția lui Lucescu ceva mai târziu, pentru că va veni pe o altă rută și va ajunge la București luni. Cu doar 3 zile înaintea meciului cu Turcia.

Louis a jucat puțin în SUA

Campionatul de fotbal în Statele Unite a început de curând. S-au jucat doar 3 etape, iar Louis Munteanu a bifat puține minute la DC United.

A adunat doar 65 de minute, de fiecare dată fiind introdus pe parcurs de antrenor, elvețianul Rene Weiler.

DC United a strâns doar 3 puncte, un succes și două înfrângeri și e pe locul 8, din 15 formații, în Conferința de Est.

În ultima etapă, Munteanu a jucat ultimele 30 de minute în eșecul cu Inter Miami, dar a fost adversar cu nume mari precum Messi și Rodrigo de Paul, ambii campioni mondiali cu Argentina în 2022.

4,5 milioane de euro a fost suma cu care CFR Cluj l-a vândut pe Louis Munteanu la DC United

