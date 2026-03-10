U Craiova critică decizia LPF Programarea meciului  cu FC Argeș îi nemulțumește pe olteni: „Toată lumea zice chestia asta despre noi” +37 foto
  • Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, s-a arătat deranjat de programarea meciului cu FC Argeș, primul din play-off.
  • U Craiova - FC Argeș se joacă vineri, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

LPF a publicat programul primelor două etape din play-off, iar Mario Felgueiras s-a arătat nemulțumit de faptul că oltenii sunt nevoiți să joace meciul cu FC Argeș la doar cinci zile de la remiza cu Rapid (1-1).

Marios Felgueiras: „Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători

„Sunt mai multe lucruri pe care noi nu le putem controla. Să nu ne consumăm energie cu cuvinte. Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători și noi mai putem să schimbăm jucători. Că toată lumea zice chestia asta. Și așa s-au gândit și ei. Dar nu putem face mai mult. Vineri o să fim pregătiți acolo, cu tot ce putem face.

O să ne odihnim cât putem. Avem 43-44 de meciuri sezonul acesta. E foarte mult, dar noi ne dorim să fim la acest nivel în care vom avea pe sezon 50-55 de meciuri.

Jucătorii care vor merge la națională vor avea probabil 60 de meciuri la final de sezon, dar asta înseamnă că suntem la un nivel foarte bun. Noi asta ne propunem”, a declarat Mario Felgueiras, citat de fanatik.ro.

Vorbind de recuperare, de refacere, de odihnă, contează foarte mult. Chiar dacă jucăm la ora 15:00 și meciul următor e la ora 20:00, sunt deja cinci ore care fac diferența. Asta contează foarte mult. Și o oră face diferența. Doar cine nu a jucat sau nu a fost pus într-o situație similară nu înțelege chestia asta. Dar noi nu reușim să o controlăm. Dacă oamenii nu înțeleg, noi trebuie să ne descurcăm. Mario Felgueiras

Mario Felguieras: „Ne deranjează”

Directorul sportiv al liderului din Liga 1 contestă și faptul că meciul celor de la FCSB cu Metaloglobus din play-out a fost reprogramat sâmbătă, cu începere de la ora 18:15.

„Ne deranjează. Nu e vorba doar de programarea etapei. Sunt mai multe lucruri care ne deranjează. Dar asta este. E și o motivație în plus pentru noi.

Am văzut și eu mai multe chestii de când am venit la Craiova, dar asta este. Mergem înainte. E însă un semnal bun. Poate le e teamă.

Toată lumea are o părere despre Craiova. E greu să fie jucătorii lăudați. Bine, dacă e așa, ne unim noi, stăm noi închiși cu grupul nostru și, la final, toată lumea va fi invitată de noi la petrecere”, a concluzionat Felgueiras.

Clasamentul la intrarea în play-off

EchipăPuncte
1. U Craiova30
2. Rapid28
3. U Cluj27
4. CFR Cluj27*
5. Dinamo26
6. FC Argeș25
*️ - beneficiază de rotunjire

Cum arată programul primelor două etape din play-off și play-out

ETAPA #1

Vineri, 13 martie

  • UTA - Hermmanstadt, 17:30
  • Craiova - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 14 martie

  • FCSB - Metaloglobus, 18:15
  • Rapid - Dinamo, 21:00

Duminică, 15 martie

  • Oțelul - Csikszereda, 15:00
  • U Cluj - CFR, 20:30

Luni, 16 martie

  • Botoșani - Slobozia, 17:30
  • Farul - Petrolul, 20:30

ETAPA #2

Joi, 19 martie

  • Dinamo - Craiova, 20:30

Vineri, 20 martie

  • FCSB - UTA, 19:00
  • CFR - Rapid, 21:49

Sâmbătă, 21 martie

  • Csikszereda - Farul, 17:30
  • FC Argeș - U Cluj, 20:30

Duminică, 22 martie

  • Hermannstadt - Botoșani, 18:00

Luni, 23 martie

  • Slobozia - Oțelul, 20:30

