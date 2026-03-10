U Craiova critică decizia LPF Programarea meciului cu FC Argeș îi nemulțumește pe olteni: „Toată lumea zice chestia asta despre noi”

Mario Felgueiras ( 39 de ani), directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova , s-a arătat deranjat de programarea meciului cu FC Argeș, primul din play-off.

U Craiova - FC Argeș se joacă vineri, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

LPF a publicat programul primelor două etape din play-off, iar Mario Felgueiras s-a arătat nemulțumit de faptul că oltenii sunt nevoiți să joace meciul cu FC Argeș la doar cinci zile de la remiza cu Rapid (1-1).

Marios Felgueiras: „Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători ”

„Sunt mai multe lucruri pe care noi nu le putem controla. Să nu ne consumăm energie cu cuvinte. Poate ei s-au gândit că noi avem un lot cu foarte mulți jucători și noi mai putem să schimbăm jucători. Că toată lumea zice chestia asta. Și așa s-au gândit și ei. Dar nu putem face mai mult. Vineri o să fim pregătiți acolo, cu tot ce putem face.

O să ne odihnim cât putem. Avem 43-44 de meciuri sezonul acesta. E foarte mult, dar noi ne dorim să fim la acest nivel în care vom avea pe sezon 50-55 de meciuri.

Jucătorii care vor merge la națională vor avea probabil 60 de meciuri la final de sezon, dar asta înseamnă că suntem la un nivel foarte bun. Noi asta ne propunem”, a declarat Mario Felgueiras, citat de fanatik.ro.

Vorbind de recuperare, de refacere, de odihnă, contează foarte mult. Chiar dacă jucăm la ora 15:00 și meciul următor e la ora 20:00, sunt deja cinci ore care fac diferența. Asta contează foarte mult. Și o oră face diferența. Doar cine nu a jucat sau nu a fost pus într-o situație similară nu înțelege chestia asta. Dar noi nu reușim să o controlăm. Dacă oamenii nu înțeleg, noi trebuie să ne descurcăm. Mario Felgueiras

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

FOTO. Rapid - U Craiova 1-1

Mario Felguieras: „Ne deranjează”

Directorul sportiv al liderului din Liga 1 contestă și faptul că meciul celor de la FCSB cu Metaloglobus din play-out a fost reprogramat sâmbătă, cu începere de la ora 18:15.

„Ne deranjează. Nu e vorba doar de programarea etapei. Sunt mai multe lucruri care ne deranjează. Dar asta este. E și o motivație în plus pentru noi.

Am văzut și eu mai multe chestii de când am venit la Craiova, dar asta este. Mergem înainte. E însă un semnal bun. Poate le e teamă.

Toată lumea are o părere despre Craiova. E greu să fie jucătorii lăudați. Bine, dacă e așa, ne unim noi, stăm noi închiși cu grupul nostru și, la final, toată lumea va fi invitată de noi la petrecere”, a concluzionat Felgueiras.

Clasamentul la intrarea în play-off

Echipă Puncte 1. U Craiova 30 2. Rapid 28 3. U Cluj 27 4. CFR Cluj 27* 5. Dinamo 26 6. FC Argeș 25 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

Cum arată programul primelor două etape din play-off și play-out

ETAPA #1

Vineri, 13 martie

UTA - Hermmanstadt, 17:30

Craiova - FC Argeș, 20:30

Sâmbătă, 14 martie

FCSB - Metaloglobus, 18:15

Rapid - Dinamo, 21:00

Duminică, 15 martie

Oțelul - Csikszereda, 15:00

U Cluj - CFR, 20:30

Luni, 16 martie

Botoșani - Slobozia, 17:30

Farul - Petrolul, 20:30

ETAPA #2

Joi, 19 martie

Dinamo - Craiova, 20:30

Vineri, 20 martie

FCSB - UTA, 19:00

CFR - Rapid, 21:49

Sâmbătă, 21 martie

Csikszereda - Farul, 17:30

FC Argeș - U Cluj, 20:30

Duminică, 22 martie

Hermannstadt - Botoșani, 18:00

Luni, 23 martie

Slobozia - Oțelul, 20:30

