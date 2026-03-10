„Pentru mine este o provocare” Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să vină la FCSB: „N-ar fi fost corect să nu mă întorc” +11 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Pentru mine este o provocare” Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să vină la FCSB: „N-ar fi fost corect să nu mă întorc”

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Ionuț Cojocaru
Publicat: 10.03.2026, ora 16:42
Actualizat: 10.03.2026, ora 18:14
  • Mirel Rădoi (44 de ani), la prima conferință de presă din postura de antrenor al clubului FCSB.
  • Acesta îl înlocuiește pe Elias Charalambous (45 de ani) pe banca campioanei României, după ce cipriotul și-a dat demisia.

După patru luni de la despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a revenit în antrenorat. Acesta o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului.

Mirel Rădoi: „Nu am gândit doar profesional, ci și emoțional”

Mirel Rădoi a oferit primele declarații din postura de antrenor al clubului FCSB.

„Situația echipei nu este una fericită, dar am acceptat această provocare. Pentru mine este o provocare.

Am acceptat-o nu doar prin prisma faptului, să zicem, profesional, ci și emoțional, pentru că nu am fost de acord cu ideea că această echipă, cu acești jucători, poate să fie cumva prezentă în play-out și poate să rateze inclusiv un baraj pentru Conference League.

Și atunci pentru mine e o provocare pe care am acceptat-o, dar încă o dată nu am gândit doar profesional, ci și emoțional.

Și am gândit că dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Universitatea Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici, a doua oară, în momentul în care mi s-a cerut ajutorul”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

După plecarea de la FCSB, la finalul primului său mandat, Mirel Rădoi a preluat conducerea naționalei U21 a României, iar ulterior a antrenat echipele Al-Tai, Al Bataeh, Al Jazira și Universitatea Craiova. Întrebat ce s-a schimbat în tot acest timp, Rădoi a răspuns:

„Sunt mult mai atent la lucrurile care se întâmplă în afara terenului, la care nu eram foarte atent acum 11 ani. Credeam că doar ce se întâmplă în teren și la antrenamente este de ajuns.

Mi-am dat seama că în România trebuie să ai alte informații despre ce se întâmplă în afara terenului, vizavi de viața jucătorilor. Aici nu mă refer la viața extrasportivă, să încerci să afli ceva rău despre un jucător, ci pot să fie alte situații”, a mai declarat Rădoi.

Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Prezentare Mirel Rădoi la FCSB (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Rădoi a mai explicat că situația echipei în prezent este complet diferită față de primul său mandat.

„Cred că, la primul mandat, pe lângă lipsa de experiență pe care o aveam, noi nu știam, de la săptămână la săptămână, unde ne antrenăm.

Nu știam unde jucăm, nu știam nici unde spălăm echipamentul. Erau situații neprevăzute în care noi, stafful, oamenii, jucătorii, căram cu mașina echipamentul, pentru că trebuia să trecem peste anumite sisteme de canalizare.

Mă rog, atunci a fost o situație mult mai delicată. Era mult mai greu decât în momentul ăsta. Avem propria bază de antrenament, care este la standarde înalte”

Mirel Rădoi: „Foarte multe condiții nu am pus”

„Sper să nu fie un etalon pentru noi sau faptul că această echipă pierduse orice speranță de calificare în play-off, cumva o relaxare pentru ceea ce înseamnă următoarea partidă să nu mai conteze.

Sper să fie doar un accident și de aici încolo să putem să încercăm să construim ceva.

Vă spun sincer, nu știu ce v-a spus nașul (n.r. - Gigi Becali), foarte multe condiții nu am pus pentru că discuțiile au fost foarte clare.

Suntem aici să încercăm să aducem această echipă în calificările pentru Conference, să putem să dăm acel baraj cu locul 3 și noi să fim lăsați să ne facem treaba. Astea au fost condițiile, în rest n-am avut nimic de adăugat”.

Mirel Rădoi, despre ce i-a promis Becali: „Niciun contract nu îți dă garanție sută la sută”

Întrebat dacă Gigi Becali l-a convins că nu se va implica în alcătuirea echipei, tehnicianul a răspuns:

„Mi-a promis acest lucru. De convins, e foarte greu să ai siguranță sută la sută. Sută la sută nu îți dă garanție niciun contract. Și au fost episoade în trecut chiar și la acest club.

Pentru mine discuțiile au fost simple, pentru că a fost cu totul altă abordare. A fost vorba de ajutor. Sunt o mare parte din jucătorii cu care am lucrat și la naționala de tineret, și la echipa mare.

Nu cred că asta este adevărata lor valoare. Am încercat să iau această provocare ca pe un fapt în care le putem arăta suporterilor că nu aceasta este, de fapt, valoarea echipei FCSB, de a se clasa pe poziția a șaptea.

Până în acest moment avem o evaluare doar din exterior. Încercăm să adunăm date, să colectăm informații de la jucători cât se poate pentru ceea ce s-a întâmplat în acest sezon”, a mai declarat tehnicianul.

Vrem, nu vrem, trebuie să îi mulțumim lui Elias și lui Pintilii pentru două sezoane și jumătate foarte bune, pentru că nu este ușor ce au realizat ei. Chiar și într-o competiție mai mică decât cea în care au jucat ei, e foarte greu să gestionezi. Sunt foarte mulți jucători cu valoare care n-au jucat, pentru că era greu să joace toți jucătorii și atunci pentru ei n-a fost o situație deloc ușoară. Mrei Rădoi

Mirel Rădoi a precizat că, în acest moment, nu își face planuri pe termen lung la FCSB.

„Din vară nu este vorba de această echipă. Sunt discuții care au fost, dar am ales să îmi dau cuvântul aici. Până la vară voi fi aici.

Am venit cu stafful meu. De ceilalți, clubul va decide dacă va fi nevoie în continuare în club, la academie sau diferite departamente”, a mai declarat Rădoi.

Mirel Rădoi: „Dacă U Craiova va câștiga titlul nu va fi datorită mie”

U Craiova a încheiat campionatul regulat pe primul loc, însă Mirel Rădoi a ales să nu își asume meritele, deși a condus echipa în prima parte a sezonului.

Dacă U Craiova va câștiga titlul nu va fi datorită mie, va fi datorită lui Coelho și staffului lui. Aș vrea să las puțin lucrurile alea, pentru că e o situație diferită, au fost 14 jucători aduși în vară acolo, un nou sistem, diferă lucrurile. Am știut ce am făcut în partea de pregătire fizică din cantonament. Aici nu am toate datele la dispoziție, diferă situația, dar eu m-aș bucura să jucăm acel baraj de Conference și să-l câștigăm. Asta este prioritatea. Mirel Rădoi

Întrebat despre motivul pentru care a plecat de la echipa din Bănie, Rădoi a răspuns:

„Nu știu dacă are legătură cu subiectul de azi. Aș fi spus-o cumva prin învăluire dacă eram în play-off cu ei, ca să pot să le arunc câte ceva. Dar nu are sens. Chiar nu are sens. Nu am vrut să o fac atunci, nu o fac nici acum.

Voi sunteți băieți deștepți și vă dați seama că eu, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”, a mai declarat Rădoi.

Mirel Rădoi: „Totul va merge cu o precauție ridicată”

Mirel Rădoi a vorbit și despre modul în care va aborda situația jucătorilor de la FCSB, precizând că va trata lucrurile cu prudență.

„În aceste două luni și jumătate am discutat și cu Cernat și cu Meme despre strategie, care sunt prioritățile clubului, care sunt prioritățile jucătorului under 21, ca să pot să îmi dau acceptul pe bancă dacă suntem pe aceeași lungime. Am căzut de acord.

Încă colectăm date. Anumite probleme sunt și probabil a fost greu și pentru Elias și Pintilii să le gestioneze. Totul va merge cu o precauție ridicată, pentru că am putea să cauzăm mai multe probleme decât ne-am dorit, dacă am crede că în momentul acesta echipa este nepregătită și noi să începem să ridicăm nivelul intensității foarte brusc și vor apărea foarte multe accidentări.

Principiile pe care le-am avut la toate echipele vor fi aceleași. Să facem un pressing înalt, să sufocăm adversarul, lucrurile acestea vor fi. Vom vedea în funcție de asta, de rezultate, dacă vom schimba sistemul, dacă ne vom retrage să ne recuperăm energia. Vom afla zilele următoare din antrenamente”, a mai zis antrenorul.

Dacă trebuie să vorbim de o problemă, evident este că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul în ultimele două sezoane. Dar e clar că nu mai suntem o echipă. Și aici cred că rolul antrenorului, în acest moment, trebuie să fie mult mai mare decât ceea ce am putea să lucrăm zilele astea la antrenament. E clar că trebuie să am discuții atât individual, cât și pe compartimente și de grup cu ei, pentru că este o problemă mentală Mirel Rădoi

Mirel Rădoi: „Nu am impus cluburilor să fie dați oameni afară”

Mirel Rădoi a explicat și motivul pentru care a solicitat să vină cu propriul staff la FCSB

„Nu am impus cluburilor, dacă ei au oameni care lucrează, să fie dați afară. Să fie mutați în alte departamente, da. De ce?

Pentru că e foarte greu, indiferent de care membru vorbim, să începem într-o perioadă în care oricum suntem presați de timp, să explicăm ceea ce urmărim noi din fiecare exercițiu la antrenament.

Și atunci am fi pierdut timp de ambele părți. Și atunci, de fiecare dată, cam una dintre condițiile pe care le vorbeam mai devreme este prezența staffului.

Asta a fost, acum câțiva ani, una dintre condițiile în care, de exemplu, nu am ajuns când trebuia la Universitatea Craiova”, a mai precizat tehnicianul.

Mirel Rădoi vrea să îl ajute pe Mircea Lucescu: „Trebuie să îi oferim selecționerului o arie cât mai mare”

Pe 26 martie, de la ora 19:00, se va juca Turcia - România, în primul baraj pentru accesul la Campionatul Mondial 2026.

„FCSB a avut, la un moment dat, șase jucători la echipa națională și se apropie un meci important cu Turcia.

Dacă noi, ca antrenori, nu încercăm să-i oferim selecționerului o arie cât mai mare de selecție și nu facem altceva decât să-i oferim din ce în ce mai puține soluții, atunci e clar că nici el nu poate avea mari șanse.

În momentul în care ai o asemenea discuție și ai o ofertă la un club unde ai avut șase jucători la echipa națională și acum nu știm dacă mai sunt unul, maxim doi, din cauza rezultatelor. Și aici, pentru mine, a fost o mică provocare, să spun.

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB în prima etapă din play-out. Campioana va juca cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, de la ora 18:15, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

Mirel Radoi liga 1 fcsb
