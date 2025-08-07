Nu renunță  Cu ce echipă din Superligă ar putea semna Eric Bicfalvi : „Nu mă las de fotbal”

Eric Bicfalvi (37 de ani) ar putea semna cu Universitatea Cluj.

Bicfalvi s-a despărțit recent de Oțelul Galați, formație la care a venit la începutul acestui an. Atacantul ar fi acum în discuții avansate cu echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

Bicfalvi ar putea semna cu U Cluj

Eric Bicfalvi ar putea semna cu U Cluj, după doar câteva luni petrecute la Oțelul Galați , potrivit iamsport.ro.

Decizia atacantului de a pleca de la Galați a venit după nemulțumirea sa că era rezervă la echipa lui Laszlo Balint.

200 de mii de euro valorează Eric Bicfalvi, conform Transfermarkt

Eric Bicfalvi, despre o posibilă retragere: „Nu mă las de fotbal”

Atacantul de 37 de ani a declarat, imediat după rezilierea contractului cu Oțelul, că nu vrea să se retragă din fotbal și va analiza fiecare ofertă pe care o va primi.

„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr.

Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal! Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum.

De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul”, a declarat Eric Bicfalvi, conform sursei citate.

98 de goluri a reușit Eric Bicfalvi în cariera sa

Atacantul român și-a început cariera la Jiul Petroșani, de unde a plecat la FCSB. Bicfalvi a mai evoluat pentru Gloria Buzău, Volyn Lutsk, Dinamo și Ural.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport