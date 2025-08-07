Nu renunță  Cu ce echipă din Superligă ar putea semna Eric Bicfalvi : „Nu mă las de fotbal”

- Eric Bicfalvi (37 de ani) ar putea semna cu Universitatea Cluj.
Bicfalvi s-a despărțit recent de Oțelul Galați, formație la care a venit la începutul acestui an. Atacantul ar fi acum în discuții avansate cu echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.
Bicfalvi ar putea semna cu U Cluj
Eric Bicfalvi ar putea semna cu U Cluj, după doar câteva luni petrecute la Oțelul Galați, potrivit iamsport.ro.
Decizia atacantului de a pleca de la Galați a venit după nemulțumirea sa că era rezervă la echipa lui Laszlo Balint.
Eric Bicfalvi, despre o posibilă retragere: „Nu mă las de fotbal”
Atacantul de 37 de ani a declarat, imediat după rezilierea contractului cu Oțelul, că nu vrea să se retragă din fotbal și va analiza fiecare ofertă pe care o va primi.
„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr.
Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal! Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum.
De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul”, a declarat Eric Bicfalvi, conform sursei citate.
- Atacantul român și-a început cariera la Jiul Petroșani, de unde a plecat la FCSB. Bicfalvi a mai evoluat pentru Gloria Buzău, Volyn Lutsk, Dinamo și Ural.