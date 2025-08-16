Blănuță, pe picior de plecare  Atacantul și-ar fi dat acordul pentru transferul în Rusia 

Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova (L3), ar putea ajunge în Rusia, la Samara.

După ce a fost împrumutat la Universitatea Cluj în sezonul trecut, Blănuță este aproape de o nouă aventură, de data aceasta în afara României.

Vladislav Blănuță, negocieri cu Samara

Atacantul formației patronate de Adrian Mititelu ar putea semna cu Samara, formație care joacă în prima ligă a Rusiei.

Conform jurnaliștilor de la samara.mk.ru, Blănuță și-ar fi dat acordul pentru transfer, fiind tentat de o aventură în Rusia.

„Vladislav vrea să meargă în Rusia și pentru că bunicul său este rus și cunoaște destul de bine limba”, au scris ziariștii din Rusia.

În sezonul precedent, Samara a încheiat anul pe locul 10 al clasamentului primei ligi din Rusia, campionat în care echipele au interzis în cupele europene din cauza conflictului armat dintre Rusia și Ucraina.

1,8 milioane de euro este cota lui Blănuță, conform Transfermarkt

În sezonul petrecut la Universitatea Cluj, echipă alături de care a reușit accesul în play-off, Blănuță a jucat 37 de meciuri. Acesta a reușit să înscrie de 12 ori și să ofere 4 pase decisive.

În această vară, Blănuță s-a antrenat alături de FCU Craiova, echipă retrogradată în cel de-al treilea eșalon. De asemenea, acesta a jucat în meciurile de pregătire ale „leilor”.

