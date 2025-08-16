Nu-l consideră derby  Dănciulescu nu vede vreo  rivalitate între CS Dinamo și CSA Steaua: „E primul meci din istorie”
Florin Bratu și Ionel Dănciulescu. Foto: SPORT Pictures
Nu-l consideră derby Dănciulescu nu vede vreo rivalitate între CS Dinamo și CSA Steaua: „E primul meci din istorie"

16.08.2025, ora 11:43
16.08.2025, ora 11:45
  • Ionel Dănciulescu (48 de ani) nu consideră un derby partida CS Dinamo - CSA.
  • Fostul internațional vede drept meci de tradiție doar duelul dintre echipele din Liga 1, Dinamo și FCSB.

CS Dinamo și CSA Steaua se vor întâlni astăzi, 16 august, de la ora 18:30, în cadrul etapei 3 din Liga 2.

Ionel Dănciulescu, despre meciul CS Dinamo-CSA Steaua: „E primul meci din istorie”

Managerul lui CS Dinamo, clubul MAI, este de părere că meciul dintre cele două echipe din liga secundă nu este adevăratul derby al României.

„Nu e derby, pentru că noi suntem în competiții doar de 4 ani. Nu e rivalitate, e primul meci din istorie pe care îl jucăm între noi. Nu avem rivalitatea celor din prima ligă. E doar un meci de fotbal. Suntem o echipă înființată de 4 ani.

Noi avem alt scop. Săptămâna trecută am debutat un copil de 16 ani. Diseară, la noi nu vine nimeni în tribună. Vin doar rudele și iubitele”, a declarat Ionel Dănciulescu la Digi Sport Matinal.

Pe cealaltă parte, Adrian Bumbescu, câștigător al Ligii Campionilor cu Steaua în 1986, l-a contrazis pe Dănciulescu și a spus că el crede că CS Dinamo - CSA Steaua este un derby.

Pentru mine, e un meci de tradiție. Adevăratul derby e Steaua - Dinamo. Acest meci te capacitează să îți aduci aminte de vremurile de demult. Nu cunosc aspectele de la Dinamo. Nu vreau să mă pronunț. Dar cred că cele două Dinamo se vor uni. La noi nu se va putea întâmpla așa ceva Adrian Bumbescu, pentru sursa citată

Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere în CS Dinamo-CSA Steaua

Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da startul meciului din Liga 2 dintre CS Dinamo și CSA Steaua de pe stadonul „Arcul de Triumf”.

Formația din „Ștefan cel Mare” a publicat un afiș cu cei doi pentru a promova meciul din divizia secundă.

Ioan Andone, glorie a roș-albilor, a jucat pentru FC Dinamo 1948, echipa din prima ligă, în timp ce Ștefan Iovan e o legendă a Stelei, căpitanul echipei în finala Cupei Campionilor din 1986.

„Legendele Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere la partida de sâmbătă dintre DINAMO și Steaua București din Liga 2.

Partida este găzduită de Stadionul Arcul de Triumf, sâmbătă 16 august, cu începere de la ora 18:30 și va avea parte de o asistență selectă,

În tribuna oficială se vor afla multe dintre gloriile fotbalului dinamovist și stelist.

Doi dintre jucătorii reprezentativi, Ioan Andone și Ștefan Iovan, vor da lovitura de începere”, a transmis CS Dinamo pe Facebook.

CSA Steaua și CS Dinamo nu au drept de promovare

Deja a început etapa a treia din Liga 2, iar nouă din cele 22 de formații din campionat nu au drept de promovare în Superligă.

Printre acestea se află CSA Steaua București și CS Dinamo București, întrucât sunt cluburi de drept public, susținute de MApN, respectiv MAI.

