Cazul Băluță, elucidat Patronul de la FCSB, despre cum au decurs negocierile pentru rezilierea contractului: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre plecarea lui Alexandru Băluță de la FCSB.

Patronul campioanei a ajuns, în cele din urmă, la un numitor comun cu fotbalistul pentru rezilierea contractului.

Băluță pleacă de la FCSB, iar patronul campioanei a povestit că s-a confruntat cu presiuni din partea agentului fotbalistului.

Gigi Becali: „El e băiat bun, dar l-a învățat impresarul”

„I-am dat 50.000 de euro. Și am zis, dacă o să ne calificăm într-o grupă europeană, Europa sau Conference, o să mai primească încă 150.000. El avea de luat anul ăsta 390.000. Atât avea el, cu prime, cu tot.

El e băiat bun așa, dar l-a învățat impresarul. Și zice: «Eu trebuie să iau 390.000, nea Gigi.» 300.000 cerea prima dată, apoi a cerut 270.000.

Și i-am zis că primește 200.000 toți. 50.000 acum și 150.000 la calificare. Dar eu știam că el are în Cipru, aveam informație (n.r. - despre transfer).

Păi, tu vrei să iei... vorbești de omenie. Păi, cum e omenia? Tu să iei banii degeaba de la mine și să mai iei și banii ca salariu de unde te duci tu?

Păi, băi, tu zici că ai încredere în tine, ai 28 de ani, nu? Păi, tu du-te, joacă fotbal în străinătate, mai ia 30.000 și mai ia și de la mine diferența”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport Matinal.

Gigi Becali, despre situația celorlalți jucători de la FCSB puși pe lista de plecări

Întrebat dacă Gele este încă jucătorul echipei, Becali a răspuns:

„Da, mi se pare că da. Bine, acolo nu este o problemă. Că nu are mare salariu. 10.000 are.

Am scăpat de Perianu. De Gheorghiță nu am scăpat. Pe Gheorghiță l-am dat împrumut (n.r. - la U Cluj). Nu scapă el de mine”.

