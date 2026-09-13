Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”

Erling Haaland (26 de ani), atacantul celor de la Manchester City, continuă să își surprindă fanii prin achizițiile sale extravagante.

Norvegianul a decis să investească o sumă considerabilă într-o rulotă personalizată.

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Haaland se mândrește cu o colecție impresionantă de mașini de lux, însă recent a făcut o achiziție mai puțin obișnuită.

FOTO. Erling Haaland și-a cumpărat o autorulotă personalizată

Starul lui Manchester City a scos din buzunar 67.000 de lire sterline echivalentul a 78.000 de euro, pentru o rulotă Airstream, realizată în urma colaborării cu celebrul brand Supreme.

Norvegianul a făcut publică achiziția în cel mai recent episod al seriei sale de pe YouTube, „Day in the Life of a Pro Footballer”. Haaland are aproape 4.5 milioane de abonați.

„Ei bine, băieți, am cumpărat ceva: propria mea rulotă. Una Supreme. Totul este Supreme, aici îmi țin toate obiectele Supreme.

Am cumpărat-o din SUA. Este, într-adevăr, o rulotă Supreme, totul este Supreme”, a spus Haaland, citat de thesun.co.uk.

Când a fost întrebat unde va merge cu noua sa rulotă, Haaland a răspuns: „O să plec pur și simplu undeva și o să dorm în ea”, a adăugat norvegianul

Atacantul a inspectat mai atent achiziția făcută și a exclamat: „E supertare.”

În acest sezon, Haaland are deja 5 goluri marcate în 5 meciuri jucate pentru City, în toate competițiile.

„Cetățenii” se pregătesc de derby-ul cu rivala Manchester United, programat să înceapă la ora 18:30.

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