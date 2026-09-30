Ești șofer? Atunci trebuie să știi asta despre CASCO

Pentru mulți șoferi, asigurarea auto înseamnă, în primul rând, RCA.

Este obligatorie, bine cunoscută și, de cele mai multe ori, prima poliță la care se gândesc atunci când își asigură mașina.

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Dar ce se întâmplă atunci când cineva te „atinge” în parcarea de la mall? Sau când o furtună puternică, cu grindină, îți sparge parbrizul? Sau dacă te trezești într-o zi că mașina ți-a fost furată?

E sâmbătă, plouă și decizi să mergi cu cei mici la un loc de joacă. După 2 ore de gălăgie și agitație, decideți să plecați acasă, doar că, atunci când ajungi la mașină observi o zgârietură de toată „frumusețea” pe portiera stângă. E un scenariu plauzibil, mai ales când vorbim despre orașele mari.

Și uite așa apare inevitabil discuția despre CASCO: o asigurare facultativă care poate completa protecția oferită de RCA. Iar, contrar unei percepții încă răspândite, alegerea nu trebuie să fie neapărat între RCA și un CASCO complet.

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