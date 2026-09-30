Ești șofer? Atunci trebuie să știi asta despre CASCO
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Ești șofer? Atunci trebuie să știi asta despre CASCO

alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 11:34
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 11:38
  • Pentru mulți șoferi, asigurarea auto înseamnă, în primul rând, RCA.
  • Este obligatorie, bine cunoscută și, de cele mai multe ori, prima poliță la care se gândesc atunci când își asigură mașina.
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Dar ce se întâmplă atunci când cineva te „atinge” în parcarea de la mall? Sau când o furtună puternică, cu grindină, îți sparge parbrizul? Sau dacă te trezești într-o zi că mașina ți-a fost furată?

E sâmbătă, plouă și decizi să mergi cu cei mici la un loc de joacă. După 2 ore de gălăgie și agitație, decideți să plecați acasă, doar că, atunci când ajungi la mașină observi o zgârietură de toată „frumusețea” pe portiera stângă. E un scenariu plauzibil, mai ales când vorbim despre orașele mari.

Și uite așa apare inevitabil discuția despre CASCO: o asigurare facultativă care poate completa protecția oferită de RCA. Iar, contrar unei percepții încă răspândite, alegerea nu trebuie să fie neapărat între RCA și un CASCO complet.

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