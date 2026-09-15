Jucătorul rus Alexander Ovechkin (40 de ani), cel mai bun marcator din istoria Ligii Naționale de hochei pe gheață din SUA (NHL), a provocat controverse după ce a apărut într-un spot electoral al partidului „Rusia Unită”, care îl susține pe președintele rus Vladimir Putin.

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Ziarul rus „Vedomosti” a publicat imagini cu vedeta echipei Washington Capitals alături de personalități pro-Putin, precum ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, candidat aflat pe poziția unu a listei partidului „Rusia Unită”, și Margarita Simonyan, redactor-șef al instituției publice de televiziune RT.

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Alexander Ovechkin promovează partidul lui Vladimir Putin

Ovechkin este un susținător înfocat al lui Putin. În 2017, sportivul a lansat „Putin Team”, o mișcare socială prin care spera să unească „oamenii mândri de țara lor și care doresc să facă Rusia mai puternică”.

Alexander Ovechkin, surprins într-un clip electoral alături de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov

De asemenea, hocheistul rus a lăudat „încrederea și respectul liderului rus față de popor, corectitudinea și justețea sa, precum și faptul că îi pasă cu adevărat”, scrie The Guardian.

Jucătorul și-a temperat declarațiile cu privire la Putin după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022. La momentul respectiv, Ovechkin a declarat că speră ca războiul „să se termine și să trăim într-o lume mai bună”, deși a afirmat în continuare că Putin este „președintele meu”.

Ovechkin just appeared in a campaign video for United Russia — Putin's party. Standing next to him: Sergei Lavrov and Margarita Simonyan. Russia's Foreign Minister and its chief war propagandist.



Keep sports out of politics, they said. pic.twitter.com/hElCYj10i9 — Saint Javelin (@saintjavelin) September 14, 2026

Alegerile legislative din Rusia vor avea loc în perioada 18-21 septembrie 2026.

Ovechkin a semnat în iulie o prelungire de un an a contractului cu Washington Capitals. Echipa l-a selectat ca primă alegere în cadrul procesului de draft din 2004. Rusul și-a petrecut întreaga carieră din SUA la formația din capitala americană. Ovechkin și Capitals au câștigat Cupa Stanley în 2018.

În 2025, rusul a marcat cel de-al 895 gol din cariera sa din NHL, depășind recordul absolut al lui Wayne Gretzky, o performanță stabilită în 1999 și considerată de nedepășit.

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