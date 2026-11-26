Cele 18 meciuri din etapa #5 a fazei principale din Europa League s-au încheiat.

AC Milan a întors-o pe Olympiacos de la 0-2 și s-a impus, scor 4-2.

Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular, a pierdut cu 1-2 confruntarea cu Bournemouth, deși englezii au evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică.

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Marius Corbu a fost și el integralist pentru Ferencváros în remiza cu Celje, scor 0-0, în timp ce Florin Tănase a bifat 45 de minute pe Allianz Stadium, în eșecul suferit de Omonia Nicosia în fața lui Juventus, scor 1-4.

În schimb, Darius Olaru a fost rezervă neutilizată în remiza celor de la Royale Union SG, 2-2, cu Lech Poznan.

Olympiacos - AC Milan 2-4

Au marcat: Maigna ('31, aut), Silva ('49)/ Hutchinson ('56), Cisse ('63), Pulisic ('71), Moreira ('90+5)

Stadion: Georgios Karaiskakis Stadium

Georgios Karaiskakis Stadium Arbitru: Chris Kavanagh

Celta Vigo - Bournemouth 1-2

Au marcat: Aspas ('19)/ Rodriguez ('47), Rayan ('78)

Stadion: Estadio Municipal de Balaidos

Estadio Municipal de Balaidos Arbitru: Harm Osmers

Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva 2-1

Au marcat: Olaitan ('75), Kokcu ('90)/ East ('90+3)

Stadion: Tupras Stadium

Tupras Stadium Arbitru: Morten Krogh

Dinamo Zagreb - Leverkusen 0-2

Au marcat: Tilman ('10), Quansah ('45)

Stadion: Stadion Maksimir

Stadion Maksimir Arbitru: Mykola Balakin

Marseille - Levski 1-0

A marcat: Gouiri ('28)

Stadion: Orange Velodrome

Orange Velodrome Arbitru: Nikola Dabanovic

Plzen - Benfica 4-0

Au marcat: Hrosovsky ('30), Adu ('43), Kabongo ('44, '46)

Stadion: Doosan Arena

Doosan Arena Arbitru: Igor Pajac

Royale Union SG - Lech Poznan 2-2

Au marcat: Florucz ('54), Rodriguez ('66)/ Agnero ('15), Palma ('18)

Stadion: Den Dreef Stadion

Den Dreef Stadion Arbitru: Jose Sanchez

Salzburg - Ararat-Armenia 2-0

A marcat: Mazurek ('47, '51)

Stadion: Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (Salzburg) Arbitru: Lawrence Visser

Crystal Palace - Real Sociedad 2-1

Au marcat: Mateta ('72, pen), McNeil ('81)/ Sarr ('66)

Stadion: Selhurst Park

Selhurst Park Arbitru: Rohit Saggi

Ferencvaros - Celjie 0-0

Stadion: Groupama Arena

Groupama Arena Arbitru: Simone Sozza

Hoffenheim - Sturm Graz 3-1

Au marcat: Hlozek ('72), Conte ('80), Moerstedt ('90)/ Diakite ('43)

Stadion: Prezero-Arena

Prezero-Arena Arbitru: Luis Godinho

Juventus - Omonia 4-1

Au marcat: Cambiaso ('37), Ekhator ('43), Conceicao ('68), Boga ('73)/ Satka ('15)

Stadion: Allianz Juventus Stadium

Allianz Juventus Stadium Arbitru: Samuel Barrott

Lyon - Lillestrom 0-0

Stadion: Groupama Stadium

Groupama Stadium Arbitru: Sebastian Gishamer

NEC - Rennes 3-1

Au marcat: Linsssen ('29), Chery ('81, pen), Bischoff ('89)/ Thomasson ('36)

Stadion : Stadion de Goffert

: Stadion de Goffert Arbitru: Nenad Minakovic

OFI Creta - Anderlecht 1-3

Au marcat: Fountas ('54, pen)/ Bentayeb ('20), Aasgard ('39), Bertaccini ('90+6)

Stadion: Pankritio Stadium

Pankritio Stadium Arbitru: Kristo Tohver

Sparta Praga - AZ Alkmaar 2-4

Au marcat: Brunes ('4), Vydra ('27)/ Koopmeiners ('52), Daal ('68), Oufkir ('73, '84)

Stadion: epet ARENA

epet ARENA Arbitru: Antonio Nobre

Torreense - Celtic 1-2

Au marcat: Jean ('19)/ Vasquez ('9, aut), Duran ('84)

Stadion: Estadio Municipal De Leiria Dr. Magalhaes Pessoa

Estadio Municipal De Leiria Dr. Magalhaes Pessoa Arbitru: Allard Lindhout

Sunderland - Jagiellonia 1-1

Au marcat: Tuterov ('47)/ Jozwiak ('52)

Stadion: Stadium of Light

Stadium of Light Arbitru: Georgi Kabakov

Clasamentul în Europa League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Bournemouth 5 15 2 Juventus 5 13 3 Ferencvaros 5 13 4 Leverkusen 5 12 5 Benfica 5 12 6 Royale Union SG 5 11 7 Beșiktaș 5 10 8 Nijmegen 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Olympiacos 5 10 10 AZ Alkmaar 5 9 11 Anderlecht 5 9 12 Crystal Palace 5 8 13 Sunderland 5 8 14 Lyon 5 8 15 Hoffenheim 5 7 16 Levski 5 7 17 Dinamo Zagreb 5 7 18 Salzburg 5 7 19 Plzen 5 6 20 AC Milan 5 6 21 OFI Creta 5 6 22 Rennes 5 6 23 Torreense 5 6 24 Marseille 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Celtic 5 6 26 Omonia Nicosia 5 6 27 Real Sociedad 5 5 28 Celjie 5 5 29 Sparta Praga 5 4 30 Jagiellonia 5 4 31 Sturm Graz 5 4 32 Celta Vigo 5 3 33 Lilleström 5 2 34 Lech Poznan 5 2 35 Hapoel Beer Sheva 5 1 36 Ararat-Armenia 5 0

Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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