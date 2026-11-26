- Cele 18 meciuri din etapa #5 a fazei principale din Europa League s-au încheiat.
- AC Milan a întors-o pe Olympiacos de la 0-2 și s-a impus, scor 4-2.
- Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular, a pierdut cu 1-2 confruntarea cu Bournemouth, deși englezii au evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică.
Marius Corbu a fost și el integralist pentru Ferencváros în remiza cu Celje, scor 0-0, în timp ce Florin Tănase a bifat 45 de minute pe Allianz Stadium, în eșecul suferit de Omonia Nicosia în fața lui Juventus, scor 1-4.
În schimb, Darius Olaru a fost rezervă neutilizată în remiza celor de la Royale Union SG, 2-2, cu Lech Poznan.
Olympiacos - AC Milan 2-4
- Au marcat: Maigna ('31, aut), Silva ('49)/ Hutchinson ('56), Cisse ('63), Pulisic ('71), Moreira ('90+5)
- Stadion: Georgios Karaiskakis Stadium
- Arbitru: Chris Kavanagh
Celta Vigo - Bournemouth 1-2
- Au marcat: Aspas ('19)/ Rodriguez ('47), Rayan ('78)
- Stadion: Estadio Municipal de Balaidos
- Arbitru: Harm Osmers
Beșiktaș - Hapoel Beer Sheva 2-1
- Au marcat: Olaitan ('75), Kokcu ('90)/ East ('90+3)
- Stadion: Tupras Stadium
- Arbitru: Morten Krogh
Dinamo Zagreb - Leverkusen 0-2
- Au marcat: Tilman ('10), Quansah ('45)
- Stadion: Stadion Maksimir
- Arbitru: Mykola Balakin
Marseille - Levski 1-0
- A marcat: Gouiri ('28)
- Stadion: Orange Velodrome
- Arbitru: Nikola Dabanovic
Plzen - Benfica 4-0
- Au marcat: Hrosovsky ('30), Adu ('43), Kabongo ('44, '46)
- Stadion: Doosan Arena
- Arbitru: Igor Pajac
Royale Union SG - Lech Poznan 2-2
- Au marcat: Florucz ('54), Rodriguez ('66)/ Agnero ('15), Palma ('18)
- Stadion: Den Dreef Stadion
- Arbitru: Jose Sanchez
Salzburg - Ararat-Armenia 2-0
- A marcat: Mazurek ('47, '51)
- Stadion: Red Bull Arena (Salzburg)
- Arbitru: Lawrence Visser
Crystal Palace - Real Sociedad 2-1
- Au marcat: Mateta ('72, pen), McNeil ('81)/ Sarr ('66)
- Stadion: Selhurst Park
- Arbitru: Rohit Saggi
Ferencvaros - Celjie 0-0
- Stadion: Groupama Arena
- Arbitru: Simone Sozza
Hoffenheim - Sturm Graz 3-1
- Au marcat: Hlozek ('72), Conte ('80), Moerstedt ('90)/ Diakite ('43)
- Stadion: Prezero-Arena
- Arbitru: Luis Godinho
Juventus - Omonia 4-1
- Au marcat: Cambiaso ('37), Ekhator ('43), Conceicao ('68), Boga ('73)/ Satka ('15)
- Stadion: Allianz Juventus Stadium
- Arbitru: Samuel Barrott
Lyon - Lillestrom 0-0
- Stadion: Groupama Stadium
- Arbitru: Sebastian Gishamer
NEC - Rennes 3-1
- Au marcat: Linsssen ('29), Chery ('81, pen), Bischoff ('89)/ Thomasson ('36)
- Stadion: Stadion de Goffert
- Arbitru: Nenad Minakovic
OFI Creta - Anderlecht 1-3
- Au marcat: Fountas ('54, pen)/ Bentayeb ('20), Aasgard ('39), Bertaccini ('90+6)
- Stadion: Pankritio Stadium
- Arbitru: Kristo Tohver
Sparta Praga - AZ Alkmaar 2-4
- Au marcat: Brunes ('4), Vydra ('27)/ Koopmeiners ('52), Daal ('68), Oufkir ('73, '84)
- Stadion: epet ARENA
- Arbitru: Antonio Nobre
Torreense - Celtic 1-2
- Au marcat: Jean ('19)/ Vasquez ('9, aut), Duran ('84)
- Stadion: Estadio Municipal De Leiria Dr. Magalhaes Pessoa
- Arbitru: Allard Lindhout
Sunderland - Jagiellonia 1-1
- Au marcat: Tuterov ('47)/ Jozwiak ('52)
- Stadion: Stadium of Light
- Arbitru: Georgi Kabakov
Clasamentul în Europa League
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Bournemouth
|5
|15
|2
|Juventus
|5
|13
|3
|Ferencvaros
|5
|13
|4
|Leverkusen
|5
|12
|5
|Benfica
|5
|12
|6
|Royale Union SG
|5
|11
|7
|Beșiktaș
|5
|10
|8
|Nijmegen
|5
|10
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Olympiacos
|5
|10
|10
|AZ Alkmaar
|5
|9
|11
|Anderlecht
|5
|9
|12
|Crystal Palace
|5
|8
|13
|Sunderland
|5
|8
|14
|Lyon
|5
|8
|15
|Hoffenheim
|5
|7
|16
|Levski
|5
|7
|17
|Dinamo Zagreb
|5
|7
|18
|Salzburg
|5
|7
|19
|Plzen
|5
|6
|20
|AC Milan
|5
|6
|21
|OFI Creta
|5
|6
|22
|Rennes
|5
|6
|23
|Torreense
|5
|6
|24
|Marseille
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Celtic
|5
|6
|26
|Omonia Nicosia
|5
|6
|27
|Real Sociedad
|5
|5
|28
|Celjie
|5
|5
|29
|Sparta Praga
|5
|4
|30
|Jagiellonia
|5
|4
|31
|Sturm Graz
|5
|4
|32
|Celta Vigo
|5
|3
|33
|Lilleström
|5
|2
|34
|Lech Poznan
|5
|2
|35
|Hapoel Beer Sheva
|5
|1
|36
|Ararat-Armenia
|5
|0
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.
Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.