Europa League Înfrângere dramatică pentru Celta Vigo și Ionuț Radu cu Juventus! Cum s-au descurcat ceilați români

- Ionuț Radu (29 de ani) a fost integralist pentru Celta Vigo în înfrângerea dramatică cu Juventus, scor 1-2.
- Cum s-au descurcat ceilalți români, în rândurile de mai jos.
Darius Olaru (28 de ani) a evoluat 71 de minute în remiza lui Union St. Gilloise, scor 1-1 cu Real Sociedad.
Marius Corbu (24 de ani) a fost schimbat în minutul 90+1 al duelului Ferencváros – Viktoria Plzeň, încheiat cu scorul de 2-1, în timp ce Florin Tănase (31 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 69, în victoria celor de la Omonia Nicosia, scor 3-0 cu Celje.
Salzburg - AC Milan 0-4
- Au marcat: Cisse ('15, '32, '49), Ramos ('72)
- Arbitru: Horațiu Feșnic (România)
- Stadion: Red Bull Arena (Salzburg, Austria)
Royale Union SG - Real Sociedad 1-1
- Au marcat: Keita ('88)/ Turrientes ('46)
- Arbitru: Goga Kikacheishvili (Georgia)
- Stadion: Den Dreef (Heverlee, Belgia)
Celje - Omonia Nicosia 0-3
- Au marcat: Montnor ('16), Tankovic ('59), Coulibaly ('84)
- Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaidjan)
- Stadion: Z'dezele (Celje, Slovenia)
Olympique Lyon - Crystal Palace 3-2
- Au marcat: Tolisso ('8), Nuamah ('45+2), Sulc ('76)/ Pino ('50), Kamada ('81)
- Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)
- Stadion: Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)
Lech Poznan - Bayer Leverkusen 0-4
- Au marcat: Schick ('29, pen, '41, pen), Tillman ('32), Maza ('89)
- Arbitru: Milos Milanovic (Serbia)
- Stadion: Poznan (Poznan, Polonia)
AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva 2-1
- Au marcat: Koopmeiners ('49), Meerdink ('77)/ Forson ('55)
- Arbitru: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria)
- Stadion: AFAS (Alkmaar, Țările de Jos)
Sparta Praga - Lillestrom 1-1
- Au marcat: Alcocer ('56)/ Olssen ('90+1)
- Arbitru: Martin Matosa (Slovenia)
- Stadion: epet ARENA (Praga, Cehia)
Torreense - Sunderland 1-2
- Au marcat: Volnei ('37)/ Ahoka ('67), Sadiki ('90+3)
- Arbitru: Enea Jorgji (Albania)
- Stadion: Dr. Magalhaes Pessoa (Leiria, Portugalia)
Celta Vigo - Juventus 1-2
- Au marcat: Alvarez ('18)/ Woltemade ('58), Kolo Muani ('90+2)
- Arbitru: Sander van der Eijk (Țările de Jos)
- Stadion: Estadion de Balaidos (Vigo, Spania)
Benfica - Celtic, 4-1
- Au marcat: Duran ('5, pen, 36), Bah ('23), Pavlidis ('89)/ C.Duran ('63)
- Arbitru: Nikola Dabanovic (Muntenegru)
- Stadion: Estadio da Luz (Lisabona, Portugalia)
Olympique Marseille - Olympiacos 0-1
- A marcat: Hezze ('42)
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
- Stadion: Stade Velodrome (Marsilia, Franța)
Ferencvaros - Viktoria Plzen 2-1
- Au marcat: Zachariassen ('49, '81, pen)/ Visinsky ('90)
- Arbitru: Damian Sylwestrzak (Polonia)
- Stadion: Groupama Arena (Budapesta, Ungaria)
Bournemouth - Sturm Graz 3-0
- Au marcat: Evanilson ('43), Rayan ('76), Rodriguez ('90+2, pen)
- Arbitru: Jerome Brisard (Franța)
- Stadion: Vitality Stadium (Bournemouth, Anglia)
Dinamo Zagreb - Anderlecht 1-0
- A marcat: Beljo ('90+6, pen)
- Arbitru: Orel Grinfeld (Israel)
- Stadion: Maksimir (Zagreb, Croația)
Hoffenheim - Beșiktaș 2-3
- Au marcat: Asllani ('68), Machida ('87)/ Murillo ('60), Oh Hyeon-Gyu ('72, '79)
- Arbitru: Lawrence Visser (Belgia)
- Stadion: SNP Arena (Sinsheim, Germania)
Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
- Au marcat: Jozwiak ('13), Conceicao ('38), Sow ('51)/ Banjaqui ('11)
- Arbitru: Anastasios Papapetrou (Grecia)
- Stadion: Chorten Arena (Bialystok, Polonia)
NEC Nijmegen - Levski Sofia 1-1
- Au marcat: Chery ('64)/ Reinaldo ('35)
- Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)
- Stadion: Gofferstadion (Nijmegen, Țările de Jos)
Rennes - OFI Creta 2-1
- Au marcat: Nagida ('76), Ait Boudlal ('90)/ Fountas ('10)
- Arbitru: Andrea Colombo (Italia)
- Stadion: Roazhon Park (Rennes, Franța)
Clasamentul în Europa League
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Juventus
|2
|6
|2
|Leverkusen
|2
|6
|3
|Benfica
|2
|6
|4
|Beșiktaș
|2
|6
|5
|Bournemouth
|2
|6
|6
|Omonia Nicosia
|2
|6
|7
|Ferencvaros
|2
|6
|8
|Lyon
|2
|6
|9
|Sunderland
|2
|6
|10
|Olympiacos
|2
|6
|11
|Sparta Praga
|2
|4
|12
|Royale Union SG
|2
|4
|13
|Rennes
|2
|4
|14
|Dinamo Zagreb
|2
|4
|15
|Crystal Palace
|2
|3
|16
|AC Milan
|2
|3
|17
|Jagiellonia
|2
|3
|18
|OFI Creta
|2
|3
|19
|Torreense
|2
|3
|20
|Alkmaar
|2
|3
|21
|Salzburg
|2
|3
|22
|Real Sociedad
|2
|1
|23
|Lilleström
|2
|1
|24
|Levski Sofia
|2
|1
|25
|Hapoel Beer Sheva
|2
|1
|26
|Sturm Graz
|2
|1
|27
|NEC Nijmegen
|2
|1
|28
|Celta Vigo
|2
|0
|29
|Anderlecht
|2
|0
|30
|Hoffenheim
|2
|0
|31
|Plzen
|2
|0
|32
|Marseille
|2
|0
|33
|Celtic
|2
|0
|34
|Ararat - Armenia
|2
|0
|35
|Celjie
|2
|0
|36
|Lech
|2
|0
Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.