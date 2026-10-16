Europa League Înfrângere dramatică pentru Celta Vigo și Ionuț Radu cu Juventus! Cum s-au descurcat ceilați români
Ionuț Radu, Florin Tănase și Darius Olaru reprezintă România în Europa League (fotomontaj GOLAZO.ro)
Europa League

Europa League Înfrângere dramatică pentru Celta Vigo și Ionuț Radu cu Juventus! Cum s-au descurcat ceilați români

alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 00:26
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 00:56
  • Ionuț Radu (29 de ani) a fost integralist pentru Celta Vigo în înfrângerea dramatică cu Juventus, scor 1-2.
  • Cum s-au descurcat ceilalți români, în rândurile de mai jos.
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Darius Olaru (28 de ani) a evoluat 71 de minute în remiza lui Union St. Gilloise, scor 1-1 cu Real Sociedad.

Marius Corbu (24 de ani) a fost schimbat în minutul 90+1 al duelului Ferencváros – Viktoria Plzeň, încheiat cu scorul de 2-1, în timp ce Florin Tănase (31 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 69, în victoria celor de la Omonia Nicosia, scor 3-0 cu Celje.

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Salzburg - AC Milan 0-4

  • Au marcat: Cisse ('15, '32, '49), Ramos ('72)
  • Arbitru: Horațiu Feșnic (România)
  • Stadion: Red Bull Arena (Salzburg, Austria)

Royale Union SG - Real Sociedad 1-1

  • Au marcat: Keita ('88)/ Turrientes ('46)
  • Arbitru: Goga Kikacheishvili (Georgia)
  • Stadion: Den Dreef (Heverlee, Belgia)

Celje - Omonia Nicosia 0-3

  • Au marcat: Montnor ('16), Tankovic ('59), Coulibaly ('84)
  • Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaidjan)
  • Stadion: Z'dezele (Celje, Slovenia)

Olympique Lyon - Crystal Palace 3-2

  • Au marcat: Tolisso ('8), Nuamah ('45+2), Sulc ('76)/ Pino ('50), Kamada ('81)
  • Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)
  • Stadion: Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)

Lech Poznan - Bayer Leverkusen 0-4

  • Au marcat: Schick ('29, pen, '41, pen), Tillman ('32), Maza ('89)
  • Arbitru: Milos Milanovic (Serbia)
  • Stadion: Poznan (Poznan, Polonia)

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva 2-1

  • Au marcat: Koopmeiners ('49), Meerdink ('77)/ Forson ('55)
  • Arbitru: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria)
  • Stadion: AFAS (Alkmaar, Țările de Jos)

Sparta Praga - Lillestrom 1-1

  • Au marcat: Alcocer ('56)/ Olssen ('90+1)
  • Arbitru: Martin Matosa (Slovenia)
  • Stadion: epet ARENA (Praga, Cehia)

Torreense - Sunderland 1-2

  • Au marcat: Volnei ('37)/ Ahoka ('67), Sadiki ('90+3)
  • Arbitru: Enea Jorgji (Albania)
  • Stadion: Dr. Magalhaes Pessoa (Leiria, Portugalia)

Celta Vigo - Juventus 1-2

  • Au marcat: Alvarez ('18)/ Woltemade ('58), Kolo Muani ('90+2)
  • Arbitru: Sander van der Eijk (Țările de Jos)
  • Stadion: Estadion de Balaidos (Vigo, Spania)

Benfica - Celtic, 4-1

  • Au marcat: Duran ('5, pen, 36), Bah ('23), Pavlidis ('89)/ C.Duran ('63)
  • Arbitru: Nikola Dabanovic (Muntenegru)
  • Stadion: Estadio da Luz (Lisabona, Portugalia)

Olympique Marseille - Olympiacos 0-1

  • A marcat: Hezze ('42)
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
  • Stadion: Stade Velodrome (Marsilia, Franța)

Ferencvaros - Viktoria Plzen 2-1

  • Au marcat: Zachariassen ('49, '81, pen)/ Visinsky ('90)
  • Arbitru: Damian Sylwestrzak (Polonia)
  • Stadion: Groupama Arena (Budapesta, Ungaria)

Bournemouth - Sturm Graz 3-0

  • Au marcat: Evanilson ('43), Rayan ('76), Rodriguez ('90+2, pen)
  • Arbitru: Jerome Brisard (Franța)
  • Stadion: Vitality Stadium (Bournemouth, Anglia)

Dinamo Zagreb - Anderlecht 1-0

  • A marcat: Beljo ('90+6, pen)
  • Arbitru: Orel Grinfeld (Israel)
  • Stadion: Maksimir (Zagreb, Croația)

Hoffenheim - Beșiktaș 2-3

  • Au marcat: Asllani ('68), Machida ('87)/ Murillo ('60), Oh Hyeon-Gyu ('72, '79)
  • Arbitru: Lawrence Visser (Belgia)
  • Stadion: SNP Arena (Sinsheim, Germania)

Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1

  • Au marcat: Jozwiak ('13), Conceicao ('38), Sow ('51)/ Banjaqui ('11)
  • Arbitru: Anastasios Papapetrou (Grecia)
  • Stadion: Chorten Arena (Bialystok, Polonia)

NEC Nijmegen - Levski Sofia 1-1

  • Au marcat: Chery ('64)/ Reinaldo ('35)
  • Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)
  • Stadion: Gofferstadion (Nijmegen, Țările de Jos)

Rennes - OFI Creta 2-1

  • Au marcat: Nagida ('76), Ait Boudlal ('90)/ Fountas ('10)
  • Arbitru: Andrea Colombo (Italia)
  • Stadion: Roazhon Park (Rennes, Franța)

Clasamentul în Europa League

LocEchipăMeciuriPuncte
1Juventus26
2Leverkusen26
3Benfica26
4Beșiktaș26
5Bournemouth26
6Omonia Nicosia26
7Ferencvaros26
8Lyon26
9Sunderland26
10Olympiacos26
11Sparta Praga24
12Royale Union SG24
13Rennes24
14Dinamo Zagreb24
15Crystal Palace23
16AC Milan23
17Jagiellonia23
18OFI Creta23
19Torreense23
20Alkmaar23
21Salzburg23
22Real Sociedad21
23Lilleström21
24Levski Sofia21
25Hapoel Beer Sheva21
26Sturm Graz21
27NEC Nijmegen21
28Celta Vigo20
29Anderlecht20
30Hoffenheim20
31Plzen20
32Marseille20
33Celtic20
34Ararat - Armenia20
35Celjie20
36Lech20
Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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