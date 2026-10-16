Europa League Înfrângere dramatică pentru Celta Vigo și Ionuț Radu cu Juventus! Cum s-au descurcat ceilați români

Ionuț Radu (29 de ani) a fost integralist pentru Celta Vigo în înfrângerea dramatică cu Juventus, scor 1-2.

Cum s-au descurcat ceilalți români, în rândurile de mai jos.

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Darius Olaru (28 de ani) a evoluat 71 de minute în remiza lui Union St. Gilloise, scor 1-1 cu Real Sociedad.

Marius Corbu (24 de ani) a fost schimbat în minutul 90+1 al duelului Ferencváros – Viktoria Plzeň, încheiat cu scorul de 2-1, în timp ce Florin Tănase (31 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 69, în victoria celor de la Omonia Nicosia, scor 3-0 cu Celje.

Salzburg - AC Milan 0-4

Au marcat: Cisse ('15, '32, '49), Ramos ('72)

Arbitru: Horațiu Feșnic (România)

Horațiu Feșnic (România) Stadion: Red Bull Arena (Salzburg, Austria)

Royale Union SG - Real Sociedad 1-1

Au marcat: Keita ('88)/ Turrientes ('46)

Arbitru: Goga Kikacheishvili (Georgia)

Goga Kikacheishvili (Georgia) Stadion: Den Dreef (Heverlee, Belgia)

Celje - Omonia Nicosia 0-3

Au marcat: Montnor ('16), Tankovic ('59), Coulibaly ('84)

Arbitru: Elchin Masiyev (Azerbaidjan)

Elchin Masiyev (Azerbaidjan) Stadion: Z'dezele (Celje, Slovenia)

Olympique Lyon - Crystal Palace 3-2

Au marcat: Tolisso ('8), Nuamah ('45+2), Sulc ('76)/ Pino ('50), Kamada ('81)

Arbitru: Joao Pinheiro (Portugalia)

Joao Pinheiro (Portugalia) Stadion: Parc Olympique Lyonnais (Lyon, Franța)

Lech Poznan - Bayer Leverkusen 0-4

Au marcat: Schick ('29, pen, '41, pen), Tillman ('32), Maza ('89)

Arbitru: Milos Milanovic (Serbia)

Milos Milanovic (Serbia) Stadion: Poznan (Poznan, Polonia)

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva 2-1

Au marcat: Koopmeiners ('49), Meerdink ('77)/ Forson ('55)

Arbitru: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria)

Radoslav Gidzhenov (Bulgaria) Stadion: AFAS (Alkmaar, Țările de Jos)

Sparta Praga - Lillestrom 1-1

Au marcat: Alcocer ('56)/ Olssen ('90+1)

Arbitru: Martin Matosa (Slovenia)

Martin Matosa (Slovenia) Stadion: epet ARENA (Praga, Cehia)

Torreense - Sunderland 1-2

Au marcat: Volnei ('37)/ Ahoka ('67), Sadiki ('90+3)

Arbitru: Enea Jorgji (Albania)

Enea Jorgji (Albania) Stadion: Dr. Magalhaes Pessoa (Leiria, Portugalia)

Celta Vigo - Juventus 1-2

Au marcat: Alvarez ('18)/ Woltemade ('58), Kolo Muani ('90+2)

Arbitru: Sander van der Eijk (Țările de Jos)

Sander van der Eijk (Țările de Jos) Stadion: Estadion de Balaidos (Vigo, Spania)

Benfica - Celtic, 4-1

Au marcat: Duran ('5, pen, 36), Bah ('23), Pavlidis ('89)/ C.Duran ('63)

Arbitru: Nikola Dabanovic (Muntenegru)

Nikola Dabanovic (Muntenegru) Stadion: Estadio da Luz (Lisabona, Portugalia)

Olympique Marseille - Olympiacos 0-1

A marcat: Hezze ('42)

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Michael Oliver (Anglia) Stadion: Stade Velodrome (Marsilia, Franța)

Ferencvaros - Viktoria Plzen 2-1

Au marcat: Zachariassen ('49, '81, pen)/ Visinsky ('90)

Arbitru: Damian Sylwestrzak (Polonia)

Damian Sylwestrzak (Polonia) Stadion: Groupama Arena (Budapesta, Ungaria)

Bournemouth - Sturm Graz 3-0

Au marcat: Evanilson ('43), Rayan ('76), Rodriguez ('90+2, pen)

Arbitru: Jerome Brisard (Franța)

Jerome Brisard (Franța) Stadion: Vitality Stadium (Bournemouth, Anglia)

Dinamo Zagreb - Anderlecht 1-0

A marcat: Beljo ('90+6, pen)

Arbitru: Orel Grinfeld (Israel)

Orel Grinfeld (Israel) Stadion: Maksimir (Zagreb, Croația)

Hoffenheim - Beșiktaș 2-3

Au marcat: Asllani ('68), Machida ('87)/ Murillo ('60), Oh Hyeon-Gyu ('72, '79)

Arbitru: Lawrence Visser (Belgia)

Lawrence Visser (Belgia) Stadion: SNP Arena (Sinsheim, Germania)

Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1

Au marcat: Jozwiak ('13), Conceicao ('38), Sow ('51)/ Banjaqui ('11)

Arbitru: Anastasios Papapetrou (Grecia)

Anastasios Papapetrou (Grecia) Stadion: Chorten Arena (Bialystok, Polonia)

NEC Nijmegen - Levski Sofia 1-1

Au marcat: Chery ('64)/ Reinaldo ('35)

Arbitru: Aliyar Aghayev (Azerbaidjan)

Aliyar Aghayev (Azerbaidjan) Stadion: Gofferstadion (Nijmegen, Țările de Jos)

Rennes - OFI Creta 2-1

Au marcat: Nagida ('76), Ait Boudlal ('90)/ Fountas ('10)

Arbitru: Andrea Colombo (Italia)

Andrea Colombo (Italia) Stadion: Roazhon Park (Rennes, Franța)

Clasamentul în Europa League

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Juventus 2 6 2 Leverkusen 2 6 3 Benfica 2 6 4 Beșiktaș 2 6 5 Bournemouth 2 6 6 Omonia Nicosia 2 6 7 Ferencvaros 2 6 8 Lyon 2 6 9 Sunderland 2 6 10 Olympiacos 2 6 11 Sparta Praga 2 4 12 Royale Union SG 2 4 13 Rennes 2 4 14 Dinamo Zagreb 2 4 15 Crystal Palace 2 3 16 AC Milan 2 3 17 Jagiellonia 2 3 18 OFI Creta 2 3 19 Torreense 2 3 20 Alkmaar 2 3 21 Salzburg 2 3 22 Real Sociedad 2 1 23 Lilleström 2 1 24 Levski Sofia 2 1 25 Hapoel Beer Sheva 2 1 26 Sturm Graz 2 1 27 NEC Nijmegen 2 1 28 Celta Vigo 2 0 29 Anderlecht 2 0 30 Hoffenheim 2 0 31 Plzen 2 0 32 Marseille 2 0 33 Celtic 2 0 34 Ararat - Armenia 2 0 35 Celjie 2 0 36 Lech 2 0 Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off. Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Finala este programată pe 26 mai 2027, la Frankfurt.

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