„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”
Boris Johnson, premierul Marii Britanii între iulie 2019 și septembrie 2022 Foto: Imago
„Cât i-ați da lui Hitler?” Dialog aiuritor între fostul premier britanic și un patron faimos din fotbal: „Rusia să păstreze o parte din Ucraina”

Publicat: 07.09.2025, ora 19:47
  • Evangelos Marinakis, cel care conduce și Nottingham Forest, și Olympiacos Pireu, are niște concluzii radicale asupra războiului din Ucraina. Combătut dur de politicianul Boris Johnson, care l-a comparat pe Putin cu Hitler.

Evangelos Marinakis, 58 de ani, are două cluburi de fotbal importante: Olympiacos Pireu și Nottingham Forest.

Un miliardar controversat, armator, implicat în multe scandaluri de-a lungul timpului.

Boris Johnson, 61 de ani, a fost primarul Londrei între 2008 și 2016, ministrul britanic de externe (2016-2018) și, mai ales, prim-ministrul Regatului, 2019-2022.

Ei au participat la summitul „Economist Impact”, cu tema „Europa de Sud-Est, punte pentru cooperare și creștere”, o reuniune organizată la Salonic.

Marinakis către Johnson: „Merită să moară copii în fiecare zi?”. Vede Vestul vinovat

La un moment dat, ei au discutat despre situația din Ucraina și au ajuns să se certe, afaceristul grec având niște concluzii radicale, proruse, legate de război. Un dialog stupefiant, redat și de site-ul ucrainean Tribuna.

„Dacă nu creșteți presiunea asupra lui Putin, nu vom rezolva această problemă. Zelenski nu are unde să se retragă. Ucrainenii vor libertate”, a spus Johnson.

Marinakis, pe stadionul lui Forest Foto: Imago Marinakis, pe stadionul lui Forest Foto: Imago
Marinakis, pe stadionul lui Forest Foto: Imago

Marinakis a răspuns: „În cele din urmă, dacă încetați să-l finanțați pe Zelenski, războiul trebuie să se termine”.

Și tot el a întrebat: „Merită să moară copii în fiecare zi?”. Sugerând că sprijinul Vestului pentru Ucraina e cauza prelungirii conflictului armat.

Cum vă imaginați că se va încheia războiul, dacă finanțarea este oprită?, a reacționat fostul premier britanic.

Se va termina.

Chiar vreți ca acest lucru să se termine cu distrugerea unei țări independente?

Aș prefera să nu mai fie uciși copii și Rusia să păstreze o parte din Ucraina. E un compromis corect. Dar hai să oprim războiul!

Johnson către Marinakis: „La cât din Ucraina ați renunța? Cât i-ați da agresorului?”

Politicianul s-a aprins și a dus discuția mult înapoi în timp. L-a comparat pe Putin cu Hitler.

Vreau să mă cert serios acum. La cât din Ucraina ați renunța? Cât din Ucraina credeți că ar fi corect să i dea agresorului pentru a opri războiul? Cât din Cehoslovacia i-ați fi dat lui Hitler ca să se încheie războiul? Cât din Polonia? Cât?, s-a enervat Johnson.

Nu e același lucru, a replicat Marinakis.

E același lucru. Absolut același lucru de mulți ani. Absolut același lucru.

Nu, e foarte controversat.

Nu, asta e sigur, e exact la fel. Hitler spunea în anii 1930: „Acest loc este german. E plin de vorbitori de germană. Acești vorbitori de germană sunt prejudiciați, nu li se respectă drepturile. Mă voi duce să-i apăr”. Exact asta spune Putin despre Ucraina. E identic.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share