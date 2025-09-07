„Mi-au tăiat capul!” Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale , susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu”

Paul Neagu, 71 de ani, fostul antrenor al lotului feminin de bob și sanie, e judecat pentru trafic de persoane.

El a acordat un interviu, pentru GOLAZO.ro, în care neagă acuzațiile ce i-au fost aduse de una dintre sportivele sale, într-o mărturie tulburătoare oferită tot pentru GOLAZO.ro.

Paul Neagu acreditează ideea că marile puteri ale bobului mondial sunt invidioase pe rezultatele muncii sale și au vrut să-i „taie capul”.

Antrenorul spune că a adus foarte multe medalii pentru România, „chiar dacă va rămâne în analele sportului românesc ca un mare traficant de persoane”. Mai multe, în rândurile de mai jos.

GOLAZO.ro publica, vineri, dezvăluiri incredibile din lumea sportului românesc. O fostă sportivă din lotul feminin de bob și sanie vorbea, sub protecția anonimatului, despre un adevărat calvar, ce implica manipulare, sex în grup, prostituție, abuz psihologic și anxietate.

Surse GOLAZO.ro dezvăluie că unele dintre sportivele care au depus declarații în acest caz au fost contactate de diverse persoane, după publicarea mărturiei, cu scopul de a-și retrage acuzațiile la adresa lui Paul Neagu.

„Am fost sunată și mi s-a spus că fostul antrenor ar fi speriat de anii grei de pușcărie pe care i-ar putea primi pentru ceea ce a făcut. Și am fost întrebată dacă nu cumva e mai bine să renunț la declarații. Cum să dormi liniștită când el e în pușcărie, așa mi s-a spus”.

Paul Neagu: „Cum s-o dau la interlopi dacă munceam 24 din 24 de ore?!”

Cel învinuit e Paul Neagu, fostul antrenor al lotului feminin. Acesta, împreună cu Nassar Ghaleb, om de afaceri, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Amândoi sunt acum sub control judiciar, fiind judecați în libertate.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Paul Neagu pentru a afla cum răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse.

Bună ziua, domnule Neagu. Sunt Cristian Munteanu, jurnalist la...

Cu ce vă pot eu ajuta, pentru că m-am retras din sport.

Am vorbit cu una dintre fostele dumneavoastră sportive și vă acuză de abuz sexual.

Eu nu pot spune nimic. Am niște domni avocați care se ocupă de această problemă. Ceea ce s-a discutat și s-a vorbit... eu spun că nu este nimic adevărat. Și asta se va decide cândva în instanță, în fața judecătorilor.



Sunt total indignat... nu pot să spun indignat, nici deprimat, sunt foarte trist. De ceea ce s-a întâmplat după 14 ani de muncă, după o viață întreagă de antrenor și după 50 de ani care i-am petrecut în acest sport. Să-mi închid cariera de antrenor așa. La mine vorbesc diplomele și rezultatele pe care le-am scos...



Eu spun că sunt oamenii sau persoane, mai ales sportivii, care nu au putut să ajungă acolo unde voiau să îl ajungă, iar acum dau cu noroi.

Îmi era frică să nu-l pierd. Eram îndrăgostită. Dacă nu m-ar mai fi iubit? Aveam 19 ani. Așa că am cedat într-o zi. Era vorba și de sindromul Stockholm (n.r. - victima dezvoltă sentimente de simpatie pentru agresor) pe care îl dezvoltasem față de antrenor. A.G., sportiva care îl acuza de abuz sexual pe Paul Neagu

Dar dacă sportivele care vă acuză de abuzuri sexuale au fost și bune, adică au obținut și medalii, nu prea mai stă în picioare argumentul dvs. cu faptul că doar cele care n-au făcut...

Din contră, deci dacă un sportiv este foarte bun și e acolo sus, de ce aș fi trebuit eu să apelez la aceste probleme când mai sus nu se poate? Înțelegeți? Eu știu la cine vă referiți, eu știu… O săptămână înainte de a face aceste acuzații am citit pe Facebook altceva. Cum ea a mulțumit poporului român, familiei, antrenorului, adică mie.



Trei ani și șapte luni s-au căutat probleme, probe, trei ani și șapte luni. După trei ani și șapte luni m-au băgat în control judiciar 120 de zile. De ce nu găsesc aceste probe, să găsească acești interlopi, să găsească acești sclavagiști. Eu am acceptat niște situații, am înghițit unele lucruri și am încercat să trec peste probleme, prin experiența mea.

Care erau acele situații, mai exact. V-au fost impuse anumite...

Păi prin antrenament greu, am dus-o, în 2023, 2024, la cea mai bună împingătoare din lume. Din lume! Înțelegeți? Păi nu pot să mă duc să fac cu ea... scuzați-mă, că mă enervați acum, prostituție și s-o dau la interlopi când eu munceam 24 din 24 de ore cu ea. Când făceam antrenamente, recuperare, antrenamente, recuperare, antrenamente, recuperare.



O pereche de patine să le folosiți pentru concurs durează... că trebuie câte două ore pentru o patine și bobul are patru patine. Adică sunt niște chestii tehnice de care nu vă puteți da seama.

Paul Neagu: „Înseamnă că am fost un geniu”

Tocmai de asta v-am sunat, ca să ne spuneți lucrurile și din punctul dvs. de vedere.

Eu nu pot acum să mă duc la un medic și să-i spun: «de ce mă operezi așa pe inimă?». Pentru că așa a învățat el. Important e că supraviețuit acel om operat...



Așa a fost și la mine. Am făcut cu bani puțini. Pentru că nu sunt bani. Nici în federație. Nu sunt bani. Și când ți se spune că nu sunt bani, eu, ca antrenor, nu am numai această misiune. Nu sunt bani, nu mergem la concurs. Nu! Nu sunt bani, hai să facem rost de sponsor. Și mergeam și făceam rost de sponsor. Nu putem să dăm cu noroi în toți, pentru că or să fugă toți sponsorii. Or să zică: «băi, dau la aia 100 de lei și apoi se zice că vreau prostituție».

Paul Neagu îmi tot spunea că e ok, că va fi plăcut (n.r. - sexul), că nu va fi gelos. Și condiționa cumva treaba asta, să ne purtăm «frumos» cu prietenii lui, pentru că ne dau bani de pregătire, de microbuz etc. Așa m-a «educat». A.G., sportiva care îl acuza de abuz sexual pe Paul Neagu

Dar acest caz nu e unul comun în sportul românesc, iar sponsori sunt cu duiumul.

Se înțelege greșit. Dacă ești influențat (n.r. - ca sportiv) de apropiații tăi, nu știu, de familie, de alți oameni care vor rău.

Care credeți că ar fi scopul pentru care sportivele s-au lăsat, așa cum spuneți, influențate?

Păi, domnule Munteanu, spuneți-mi și mie un președinte al României, după ‘89, care a terminat funcția de președinte și s-a zis că: «ăsta a fost un președinte bun». Dați-mi mie un exemplu. Eu, la 71 de ani, vreau să-mi termin cariera.

Sincer, nu înțeleg exact la ce faceți trimitere. La invidia celor care vor să vă facă rău?

Pe mine, în momentul de față nu mă mai interesează nimeni. Doar persoana mea, familia mea. Știți ce-mi spun ei? «Cum dracu ai reușit asta?» Dacă o să intru în pușcărie, o să scriu o carte.



Așa o să se umple România de campioni olimpici, mondiali, europeni. Prin practica pe care eu am făcut-o. Adică să faci în paralel și prostituție și trafic de persoane, sau cum se vorbește în presa, dar în aceleași timp să scoți rezultate... înseamnă că am fost un geniu.



Mi s-a spus că am folosit tot felul de metode psihice, psihologice. Nici nu știam că sunt mare psiholog. La psihologie am luat un 8 pentru că am fost la ore.

Știți bine că nu trebuie să citești cărți de psihologie pentru a folosi anumite resorturi care trezesc în ceilalți anumite reacții. Majoritatea oamenilor face asta instinctiv.

Eu nu am timp prea mult să mă uit pe media. Nu mai sunt generația nouă. Părinții mei au primit un telefon după zece ani. Înțelegeți? Eu nu mă bat pentru orice chestie ca să verific. Păi și tu vii acum și spui: «păi stai, mă, puțin că nu-mi place de el. Stai puțin că m-a părăsit. Stai puțin că am făcut o chestie care nu mai e reversibilă. Hai să dau cu pietre».

Paul Neagu / Cuget Liber

Paul Neagu: „Fetele vor veni în fața judecătorului”

Dar nu e doar o singură fată care spune acest lucru. Sunt mai multe fete care descriu aproape aceleași situații.

Nu există! Nu există mai multe fete care spun același lucru! Acele fete care spun același lucru vor veni în fața judecătorului. Nu există! Acele fete au vrut să-și aducă prietenii... au crezut că pe relații și pe frumusețile lor din atletism. Că sunt prezentate poporului român drept - cea mai frumoasă atletă, cea mai superbă atletă, dar nu se spunea nimic de rezultate.

Ce e cu prietenii, domnule Neagu? Unde să-i aducă?

Să vină cu noi (n.r. - la competiții). La un moment dat, în 2020, unul vorbea: «eu cu prietena mea vom lua medalie la Jocul Olimpice din 2022». Stai, mă, puțin, dar cine ești tu? «Am cunoscut-o pe Tinder» Păi dacă ai cunoscut-o pe Tinder, rămâi că o să vină înapoi.

Care e legătura cu acuzațiile care vi se aduc?

Păi au venit înapoi și au băgat aceste chestii în presă ca să se auto... dar dvs. știți cum e treaba în România. Mă lupt peste tot... că nu poți tu să zici deschid un dosar in rem (n.r. - începerea urmăririi penale in rem presupune începerea urmăririi penale cu privire la faptă, nu cu privire la făptuitor) că am visat noaptea. Că am văzut ceva la televizor, hai să deschidem un dosar in rem și să caută de ani de zile ceva care nu există.



Că una interpretează altfel… Scuză-mă, mă duc la una și-i spun: «băi, vreau să te iau de soție» și mă rog, am o relație mai intimă cu ea. Aia se duce și zice, băi, stai puțin, că mi-ai promis că mă de soție. Păi, cum adică? Stai că n-am înțeles, unde sunt limitele astea? Adică, nu există…

Paul Neagu: „Înseamnă că este o dereglare”

Dar, totuși, nu de asta sunteți acuzat. Ci de lucruri mai grave.

Sportiva pe care eu am antrenat-o 14 ani, făcând mari sacrificii, a luat 3 medalii. În 2020, 2023 și 2024 la campionatele europene. Vicecampioană europeană, fiind cea mai bună sportivă a tuturor timpurilor în sporturile de iarnă (n.r. - din România).



Dacă a făcut treaba asta înseamnă că cineva o influențează. Eu nu înțeleg. Adică stau și mă gândesc. Înseamnă că totuși este o dereglare, nu pot să zic psihică, hormonală că nu am această specialitate. Eu nu fac pe nimeni bolnav, pentru că nu am această calitate .



Eu am vrut să scot tot ce e mai bun din sportivi și să-i aduc acolo unde i-am adus. Ce am adus e scris și nu se va șterge niciodată. Chiar eu o să rămân în analele sportului precum cel mai mare traficant de persoane, dar uite câte medalii a adus.

Ar trebui ca mai multe fete să aibă problemele de care vorbiți, iar coincidența ar fi mare. În judecată a fost trimis, pe lângă dvs. și Nassar Ghaleb, om de afaceri.

Da, Nassar Galeb. Dacă stau eu și mă gândesc, prin 2015-2016, a fost un domn cu noi. Ne-a zis: «Bă, vorbesc eu cu federația». Deci federația a făcut contractele cu ei, cu cazare, cu masă.

Mi-a vorbit ca și când eram o curvă. Eu m-am uitat la Paul, sperând să-l refuze, dar el a dat din cap ca și când ar trebui să continui. M-am simțit singură, abandonată, așa că am urcat în camera de hotel. Acolo m-a violat necunoscutul care venise cu Ghaleb. A fost un viol în urma unei constrângeri psihic. A.G., sportiva care îl acuza de abuz sexual pe Paul Neagu

Asta spun și fetele, că în ideea aceasta, a microbuzelor, cazărilor, meselor...

Hai să vă spun ceva. Păi dacă eu îi făceam ceva acelei fete, ea mai rămânea lângă mine? Fata are acum 31 de ani! Păi ea putea să zică: «ăla mă domină, mă bagă în lanțuri, mă bate, mă duce la alții». Domnul Munteanu, de ce nu vă treziți la realitate?

Sper că sunt treaz, domnule Neagu. Eu nu sunt aici ca să vă acuz, ci doar pentru a prezenta și punctul dvs. de vedere. Adevărat sau nu, asta urmează să decidă instanța.

Mi se pare că sunteți primul care mă sună, dar ce să faceți cu punctul meu de vedere? Normal că sunt foarte mulți invidioși. «Băi, cum a reușit ăla?» Nu poate să mai reușească nimeni treaba asta (n.r. - rezultatele) în momentul de față . Pentru că nu-i vorba de material, nu-i vorba de program, e vorba de experiența pe care o acumulezi și de pricepere.



Am fost la Jocurile Olimpice de la Albertville. Dumneavoastră știți că atunci când am ajuns la JO din 1998, eram, la 44 de ani, cel mai în vârstă participant la Jocuri Olimpice? Și nici un coborâsem bine din avion și se spunea că Paul Neagu fumează, bea și are numai femei în cap. Era o caricatură cu mine, cu sticla de whisky în gură, călare cu o femeie dezbrăcată și cu o țigară în mână .



Domnule Munteanu, eu n-am fumat în viața mea și știe oricine care a stat alături de mine că, dacă am băut o dată un pahar de bere, a fost ceva deosebit.

Paul Neagu: „ Mi-au tăiat capul!”

Dar de ce? De unde până unde caricatura?

Păi cum de unde până unde? Pentru că suntem invidioși! Eu n-am mai luat parte în proba de bobul de patru pentru că mama mea era bolnavă de cancer. Era pe moarte. Am ajuns acasă, a mai trăit o lună.



Știți cum se întâmplase? (n.r. - caricatura). Pentru prima dată, în ‘98, erau treburile astea cu făcutul unui cont pe net și îți băgai o parolă. Eu am băgat „Paul”. Și eu am plecat de la JO, iar ăștia au intrat în contul meu. Eu scrisesem, la sporturi suplimentare, baschet, înot și nu mai știu ce. Iar eu mi-au înlocuit numai cu prostii. Adică și-au bătut joc. Ei neștiind că profilul ăla poate fi văzut de reporterii, de alții. Astea sunt măgării, chestii ieftine.



Cu exagerările astea... cu caracatițe, astea sunt fantezii. O să se zică faptul că și lui Putin i-am dus o... sportivă. Mă mir că nu au zis și de Rusia. Or fi uitat .

Paul Neagu / Foto: Wikipedia

Să revenim la subiectul interviului nostru, Deci negați toate acuzațiile?

Da! Aici sunt niște chestii... deci sunt cum să vă spun eu. S-au înflorit așa de mult și fantezia omului... și acum să dăm cu rahat în el. Acum caută caracatița și IBSF, Federația Internațională. Un rahat! Totul este pe rezultate!



Noi am avut probleme din cauza rezultatelor noastre, pentru că trei ani la rând ni s-a reproșat că echipajul nostru dă cu ceva special pe patine. De-aia suntem așa de rapizi și-i batem pe nemți pe americani, pe canadieni. Aici a fost problema!

Credeți?

Păi sigur că da! În 2015, 2016, 2017 am avut mari probleme. Ziceau că dau cu ceva pe patine. «Trebuie să-l descalificăm!» Le-am zis să ia patinele, să le bage în cutie, să le aducă a doua zi la concurs și le pregătesc în fața lor. A fost scandal mare, pentru că ei credeau că eu dau cu ceva pe patine.



Adică nu acceptau - «bă, ăla-i mai bun ca mine». La un moment dat a venit Neagu cu două românce și le-a bătut pe nemțoaice. Păi nu înnebunești? Și zici: «bă, trebuie să-i tăiem capul lu’ asta!». Eh, mi-au tăiat capul! Dar nu mă gândeam că așa. Eu zic că și Federația și COSR sunt băgați într-o situație de asta. Băi, e adevărat, nu e adevărat.

Dar acum e vorba despre cu totul altceva.

Nu știu, pentru că fata cu care cred că ați vorbit a fost cu mine într-un alt proces. Împotriva fostei ei împingătoare de la bob. Am zis și atunci că «asta minte, nu e adevărat».

Ce spunea fosta împingătoare?

Că am dus-o la... eu atunci am auzit prima dată cuvântul interlopi. Că eu i-aș fi făcut cunoștință cu un Mazăre. Cum să-i fac eu cunoștință? Fetele astea erau sportive. Dar, în sfârșit, nu mai mă bag în declarații.



Mi se pare că Radu Mazăre ar fi zis acolo când a ieșit. Ceva cu modele. Umbla cu modele care mâncau o foaie de salată pe zi. Astea (n.r. - sportivele de la bob) mâncau și urechile în fiecare zi . Trebuia să le umplu stomacul.



Și dacă noi primeam o anumită sumă de bani pentru alimentație și venea unul și zicea că ne dă o masă... Păi de la ora 1 până cel târziu la 2.30 stăteam, pentru că apoi aveam antrenament la 5. Mâncam și plecam. Restul sunt niște aberații. Îmi pare rău că m-ați zgândărit și am spus multe chestii.

Paul Neagu, trimis în judecată pentru trafic de persoane

Pe 9 octombrie 2024, DIICOT (n.r. - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) a anunțat că a făcut percheziții la două locuințe din municipiul Constanța.

Cei vizați, conform surselor GOLAZO.ro, ulterior confirmate, erau Paul Neagu, antrenor al lotului feminin național de bob și sanie, și Nassar Ghaleb, om de afaceri.

„În perioada 2013 – 2019, suspectul, în calitate de antrenor al unui lot național feminin de sporturi de iarnă, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, a recrutat trei persoane vătămate, prin abuz de autoritate și inducere în eroare, cu privire la obținerea unor performanțe sportive interne și internaționale, în scopul exploatării sexuale, prin obligarea la practicarea prostituției”, spunea comunicatul DIICOT.

Cei doi au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Amândoi sunt acum sub control judiciar, fiind judecați în libertate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport