Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre”

Ryan Lochte, 41 de ani, înotătorul american cu șase titluri olimpice și 39 mondiale, e acuzat de fosta soție, care a cerut custodia exclusivă a copiilor din cauza dependenței lui de droguri. Probe incredibile prezentate la dosar.

Ryan Lochte e unul dintre marii înotători ai Americii, ai istoriei.

Americanul a cucerit nu mai puțin de 45 de medalii de aur la probele de liber, spate și mixt de-a lungul a 12 ani, între 2004 și 2016.

6 la Jocurile Olimpice.

18 la Campionatele Mondiale.

21 la CM în bazin scurt.

Finalul carierei a fost însă extrem de rău, suspendat 14 luni în 2018 de Agenția americană antidoping (USADA) pentru dopaj. Iar ce a urmat în ultimii ani, și mai rău.

Astăzi, la 41 de ani, își revine dintr-o depresie profundă, marcată de consumul de droguri.

Locurile în care fosta soție a lui Lochte a găsit urme de droguri în casă

Fosta lui soție, Kayla Rae Reid, 34 de ani, a anunțat în iunie că a depus actele de divorț în martie, făcând pe 21 august o moțiune de modificare a cererii inițiale.

Probele noi prezentate la dosar sunt zdrobitoare. Potrivit Daily Mail, ea vrea custodia celor trei copii: Caiden, 8 ani, Liv (6) și Georgia (2).

Ryan Lochte, alături de fosta soție Foto: Imago

„Împărțirea custodiei ar fi în detrimentul copiilor, pentru că Ryan are un trecut cu consum de droguri. Și, pe baza informațiilor, el încă ia aceste substanțe”.

În petiție, Kayla face o dezvăluire incredibilă.

Am găsit pungi de cocaină în patul fiicei noastre. Erau în mare parte goale, pentru că, înainte de a fi descoperite, el consumase conținutul Kayla Rae Reid, fosta soție a lui Ryan Lochte

Daily Mail indică locurile în care ea a găsit acele pungi în locuința conjugală: „Sub masa din sufragerie, în patul lui Liv și pe blatul de la baie al lui Caiden”.

Lochte, acuzat că a inhalat protoxid de azot în fața copilului. „A picat un test antidrog”

Nu doar atât. „Reid mai afirmă că l-a surprins pe Lochte inhalând protoxid de azot în fața lui Liv, în timp ce amândoi erau în garaj”.

A adăugat în mărturia șocantă prezentată de Mail că „Lochte a picat un test antidrog în urmă cu două luni”. Ulterior, când fostul înotător a vrut să rămână cu copiii peste noapte la el acasă, ea a zis „Nu” după ce Ryan a refuzat să facă alt test antidrog.

Nu e totul. Fosta soție a evidențiat că l-a descoperit „leșinat în mașină, pe scaunul șoferului, cu motorul încă pornit și muzica dată la maximum”.

A spus și că Lochte „i-a dus pe copii la școală în stare de ebrietate” , fără ca ei să fie prinși cu centurile de siguranță.

Lochte: „Neg că am consumat vreodată droguri în fața copiilor mei”

Lochte a reacționat. „După accidentul rutier din 2023, am căzut în depresie”, a declarat el pentru revista usmagazine.com.

„Nu neg că am consumat droguri acasă, dar neg cu tărie că am consumat vreodată droguri în fața sau în preajma copiilor mei și nu am condus niciodată sub influența alcoolului cu ei în mașină”.

Am încercat cu disperare să ascund aceste proceduri de divorț nu pentru a mă proteja pe mine, ci pentru a-mi proteja copiii de acuzații fabricate care i-ar putea răni. Fosta mea soție a ales să facă publice aceste lucruri, deși știa că eram deja într-un centru de reabilitare Ryan Lochte, fost înotător american

