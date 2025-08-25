Gafă de amator FOTO. Fundașul Farului s-a făcut de râs la Sibiu! Hermannstadt a deschis scorul, după o eroare imensă

- HERMANNSTATD - FARUL. Fabinho (24 de ani), fundașul celor de la Farul Constanța, a comis o eroare gravă în meciul cu Hermannstadt.
În minutul 12 al partidei de pe Stadionul Municipal Sibiu, formația lui Marius Măldărășanu a reușit să deschidă scorul după un contraatac rapid.
Fabinho, gafă de proporții în Hermannstadt - Farul
Fabinho, portughezul din apărarea echipei lui Ianis Zicu, s-a făcut de râs, după ce a comis o gafă decisivă. La centrarea puternică trimisă de Silviu Balaure, apărătorul a sărit pentru a respinge balonul din careu, însă fără succes.
Acesta nu și-a calculat bine săritura, mingea trecând peste capul său. A ajuns direct la Dragoș Albu, care a marcat cu un șut puternic, dintr-un unghi închis, lăsându-l fără reacție pe portarul Buzbuchi.
Hermannstadt - Farul Constanța, echipele de start
- Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru - Balaure, Kujabi, Albu - A. Chițu, Neguț
- Antrenor: Marius Măldărășanu
- Rezerve: I. Pop, Muțiu, Batista, Bejan, Biceanu, Sg. Buș, Gîndilă, Issah, Mihart, Oroian, L. Stancu, Vuc
- Farul: Buzbuchi - Fabinho, Larie, Țîru, Cr. Ganea - Vînă, Dican, Radaslavescu - I. Cojocaru, R. Tănasă, Ișfan
- Antrenor: Ianis Zicu
- Rezerve: R. Munteanu, Ducan, Banu, Duțu, Furtado, G. Iancu, J. Markovic, L. Pellegrini, Ramalho, Seruca, Sima, D. Sîrbu
- Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Daniel Mitruți și Daniel Ilinca. Arbitru VAR: Sebastian Colțescu. Arbitru AVAR: Valentin Porumbel