Louis Munteanu (22 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, ar urma să fie amendat de club, după ce nu s-a prezentat la echipă în ultimele zile.

Munteanu ar urma să revină la Cluj, acolo unde va avea o ședință cu factorii decizionali din clubul ardelean.

Louis Munteanu ar urma să fie amendat de CFR Cluj

După meciul cu Hacken, scor 7-2 pentru formația suedeză, Louis Munteanu nu s-a mai întors la Cluj, fiind nemulțumit că formația clujeană nu l-a vândut în străinătate, până la acest moment.

Astfel, acesta nu a participat la antrenamentele echipei, fiind absent și de la meciul cu Oțelul Galați, partidă pierdută de CFR cu 1-4.

După meci, Louis Munteanu și-ar fi dat seama de greșeala comisă și, conform gsp.ro, acesta ar fi sunat la club pentru a discuta cu conducătorii.

Totodată, acesta le-ar fi comunicat celor de la CFR că va reveni la echipă în această seară.

5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

După discuția telefonică, oficialii clubului ardelean ar fi decis ca acesta să fie reprimit în lotul echipei, fiind totuși amendat. Acesta va plăti între 5.000 și 10.000 de euro, în funcție de ce vor decide cei din club.

Odată întors la Cluj, Munteanu va participa la o ședință cu oamenii din conducere, dar și cu finanțatorul clubului.

