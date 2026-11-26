Fabio Capello (80 de ani) a analizat victoria obținută de Inter în etapa #5 din faza principală a Ligii Campionilor, 2-0 cu Stuttgart.

Marele antrenor italian spune că nu înțelege de ce Cristi Chivu (46 de ani) nu îl utilizează mai mult pe fundașul stânga Federico Dimarco (29 de ani).

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Federico Dimarco a fost introdus pe teren în minutul 41 al partidei de miercuri seară, după ce Alessandro Bastoni s-a accidentat și nu a mai putut continua meciul.

Fundașul stânga și-a făcut simțită prezența pe teren și a pasat decisivă la golul lui Lautaro Martinez din minutul 74.

Fabio Capello: „Singurul lucru pe care mai trebuie să-l îmbunătățească e acesta”

Fabio Capello a evidențiat capitolul la care echipa lui Cristi Chivu nu a strălucit în meciul cu Stuttgart.

„Echipele italiene au jucat bine, cu personalitate și fără să scadă ritmul: a fost foarte frumos. Inter? Au fost atenți la centrări și la cornere, faze la care suferiseră în ultima vreme.

Singurul lucru pe care mai trebuie să-l îmbunătățească pentru a redeveni acel Inter pe care îl admiram este viteza cu care pasează mingea, sunt puțin lenți în viziunea de joc.

Poate că lipsește Calhanoglu (n.r. - care este accidentat), dar încă mai au de muncă pentru a fi din nou la nivel maxim. Până la urmă, importantă a fost victoria”, a declarat Fabio Capello, conform fcinter1908.it.

FOTO. Golul reușit de Lautaro Martinez în Inter - Stuttgart 2-0

Fabio Capello a comentat și evoluția lui Lautaro Martinez, care a revenit de curând după o accidentare.

„Lautaro? S-a prezentat altfel la încălzire și asta nu e bine. Pe teren a fost diferit față de ceilalți jucători. Totuși, cere mingea, se demarcă, își ajută colegii. În toate meciurile este un adevărat căpitan.

Banderola nu se dă doar ca să faci schimb de fanioane înaintea meciurilor. El este un adevărat lider și a devenit, totodată, un jucător uriaș”, a mai spus Capello.

În Champions League, Inter își respectă mai mult adversarii, poate de aceea este și mai atentă în apărare. Au ajuns de multe ori să intervină la bara a doua și să degajeze mingea, lucru care nu s-a întâmplat de obicei. Fabio Capello

Fabio Capello: „Lucrul pe care nu-l înțeleg este situația lui Dimarco”

Fabio Capello nu înțelege de ce Cristi Chivu nu-l utilizează mai mult pe Federico Dimarco, fundaș stânga care s-a dovedit a fi decisiv în multe situații.

„Inter este o echipă completă, are jucători care fac diferența, precum Calhanoglu: este unic în Italia, nu văd alții mai buni ca el.

Lucrul pe care nu-l înțeleg este situația lui Dimarco. De ce îl folosește Chivu atât de puțin. Probabil îl vede ca pe o rezervă sau preferă să-l păstreze pentru repriza a doua, unde dă mereu un randament excelent. Totuși, pare să-și fi pierdut puțin din explozie”, a mai adăugat italianul.

16 meciuri a jucat Federico Dimarco în acest sezon pentru Inter, în care a oferit 4 pase decisive. A bifat, în total, 996 de minute pe teren

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