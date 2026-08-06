Un moment inedit petrecut în tribunele stadionului Maracanã, la meciul dintre Fluminense și Vasco da Gama din optimile de finală ale Cupei Braziliei, a devenit viral pe rețelele sociale.

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Camerele de televiziune au surprins un cuplu de suporteri care urmărea partida.

Moment viral în tribune, la Fluminense - Vasco da Gama

Femeia era îmbrăcată în culorile lui Fluminense, în timp ce soțul ei susținea Vasco da Gama.

Cei doi au început să discute aprins despre fazele de pe teren, gesticulând și indicând spre gazon în timp ce meciul era în desfășurare.

Între ei se afla fiul lor, care urmărea liniștit partida și discuția, purtând un tricou împărțit în jumătate, cu însemnele ambelor echipe.

Secvența a atras rapid atenția internauților, mai ales că, după schimbul de replici și gesturi, cei doi suporteri au rămas tăcuți unul lângă celălalt pentru restul momentului surprins de camere.

Imaginile au fost distribuite intens pe platformele de socializare, unde mulți utilizatori s-aui amuzat atât de reacția familiei, cât și de inspirația cameramanului, care a surprins întreaga scenă, chiar în timpul partidei.

Vasco da Gama, victorie clară în optimile Cupei Braziliei

Vasco da Gama s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Braziliei după victoria cu 3-1 obținută în fața rivalei Fluminense, pe stadionul Maracanã.

După remiza albă din tur (0-0), Vasco a rezolvat calificarea în manșa secundă și continuă parcursul în competiție.

Imediat după fluierul final, clubul a publicat pe rețelele sociale un mesaj cu tentă ironică la adresa rivalei: „Este destinul”.

Mesajul postat de Vasco face trimitere la un cântec folosit de suporterii lui Fluminense pentru a-și ironiza adversarii. În ultimii ani, însă, Vasco a transformat expresia într-un motiv de sărbătoare după victoriile importante obținute chiar împotriva marii rivale.

Rivalitatea dintre cele două formații s-a intensificat în ultimele sezoane, în special în duelurile eliminatorii.

Adversara lui Vasco din sferturile de finală va fi stabilită prin tragerea la sorți programată marți, de la ora 11:00, iar echipa speră să își continue parcursul spre trofeu.

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