Vinicius, decizie neașteptată Brazilianul nu a obținut contractul dorit de la Real Madrid și reacția sa a pus fanii pe jar + Florentino Perez i-a dat ultimatum
Vinicius Junior. Foto: IMAGO
Campionate

Vinicius, decizie neașteptată Brazilianul nu a obținut contractul dorit de la Real Madrid și reacția sa a pus fanii pe jar + Florentino Perez i-a dat ultimatum

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 10:05
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 10:05
  • Vinicius Junior (26 de ani) a luat o decizie neașteptată. Noua ofertă înaintată Florentino Perez pentru prelungirea contractului brazilianului e mai mare decât cea inițială, dar tot nu satisface pretențiile brazilianului.
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Starul brazilian a șters toate postările de pe contul de Instagram, eliminând inclusiv poza de profil, la scurt timp după ultima întâlnire dintre agentul său și oficialii clubului.

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Vinicius Junior, decizie neașteptată

După informațiile apărute privind un posibil acord între Vinicius și Arsenal, agentul fotbalistului și câțiva oficiali de la Real Madrid s-au așezat, miercuri, la masa negocierilor.

Madrilenii au revenit cu o ofertă îmbunătățită, însă tot sub pretențiile lui Vinicius, care cere 30 de milioane de euro.

Inițial, Real i-a oferit 22 de milioane, apoi a urcat oferta până la 24 de milioane de euro, însă nu până la suma cerută de superstar, care ar include salariul, diverse bonusuri și un procent mai mare din drepturile pentru imagine.

Real Madrid pune presiune și l-a informat pe Vinicius că așteaptă un răspuns rapid, informează as.com.

Totuși, după aceste negocieri, singura decizie din partea jucătorului a fost ștergerea tuturor postărilor din social media. Nu se știe dacă e o strategie de marketing pentru a anunțat o prelungire de contract spectaculoasă sau pentru a anunța o nouă destinație.

Vinicius, prezent la antrenamente sub comanda lui Mourinho

Atacantul a revenit recent la club, după vacanță luată în urma CM 2026, și nu ar fi exprimat nemulțumiri la antrenamente.

„A mers foarte bine, am făcut cunoștință cu noul antrenor și cu noii jucători și ne-am antrenat foarte intens. Mourinho vrea să fiu așa cum am fost întotdeauna: fericit, vesel și să-mi fac jocul meu”, a declarat Vinicius, la acel moment, conform marca.com.

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