Rasismul continuă  FOTO. Fanii Farului au ignorat mesajul jucătorilor. Pancu: „Întrebați conducerea” +15 foto
Foto: captură Prima Sport
Superliga

Rasismul continuă FOTO. Fanii Farului au ignorat mesajul jucătorilor. Pancu: „Întrebați conducerea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 20:23
  • Farul - Rapid 1-1. Insultele rasiste continuă să se audă pe stadioanele din România. La fel s-a întâmplat și în meciul din etapa #15.
  • Fanii „marinarilor” au avut mai multe scandări jignitoare la adresa echipei lui Daniel Pancu.
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În ultima perioadă, rasismul a luat amploare în Superliga. Rapid a fost ținta mai multor insulte în derby-ul cu FCSB, pierdut cu 1-4.

De asemenea, Marius Șumudică, antrenorul echipei CFR Cluj, a fost jignit în partida cu U Cluj, 1-3, și a vrut să scoată echipa de pe teren.

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Farul - Rapid 1-1. Fanii gazdelor au ignorat mesajul anti-rasism al jucătorilor

După evenimentele șocante din ultima perioadă, jucătorii au apărut cu mai multe mesaje împotriva rasismului la meciurile din Superliga. La fel s-a întâmplat și în această seară.

Fotbaliștii celor două echipe au purtat tricouri pe care scria mesajul „Stop rasismului” și au afișat un banner care conținea textul: „Fotbalul unește, rasismul dezbină. Împreună pentru respect și egalitate!”.

Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport
Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport

Galerie foto (15 imagini)

Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport
+15 Foto
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În ciuda acestor încercări de a evita insultele rasiste pe stadioane, fanii au ignorat mesajul jucătorilor. După golul egalizator reușit de Tănasă în minutul 53, fanii Farului au scandat „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani, ne p..m pe ei la infinit, m..e lu Rapid”.

Ultrașii constănțenilor au continuat jignirile rasiste la adresa giuleștenilor: „La țigani, m***e la țigani” și „Țiganii, țiganii, țiganii!”.

Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport
Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport

Galerie foto (15 imagini)

Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid FOTO Sportpictures Farul - Rapid, mesaj anti rasism. Captura Prima Sport
+15 Foto
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La finalul partidei de la Ovidiu, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost întrebat despre scandările rasiste venite din partea fanilor echipei gazdă.

Nu mă mai întrebați, nu știu, mă depășește. Întrebați conducerea, ce să fac eu? Eu sunt obișnuit cu ele de 30 de ani”, a spus Pancu la Digi Sport.

  • După derby-ul cu FCSB, Rapid a fost sancționată de Comisia de Disciplină a FRF cu amenzi cumulate de 41.250 de lei, însă va trebui s-o plătească doar pe cea mai mare, de 16.875 de lei.

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