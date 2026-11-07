Un nou început pentru Monfils Ce va face după retragerea din tenis:  „O mare sursă de mândrie”
Gael Monfils/ Foto: IMAGO
Tenis

Un nou început pentru Monfils Ce va face după retragerea din tenis: „O mare sursă de mândrie”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 19:17
  • Gael Monfils (40 de ani) a fost numit căpitan-nejucător al echipei de Cupa Davis a Franței.
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Fostul #6 ATP s-a retras recent din activitate după 22 de ani în circuit, iar acum este gata de un nou capitol. În ultima perioadă numele lui Monfils fost intens mediatizat și în contextul divorțului de Elina Svitolina.

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Gael Monfils a fost numit căpitan - nejucător al echipei de Cupa Davis a Franței

Gael va prelua rolul de la Paul-Henri Mathieu, care s-a aflat la conducerea echipei naționale în ultimii trei ani.

„Federația Franceză de Tenis are plăcerea să anunțe numirea lui Gael Monfils în funcția de căpitan al echipei Franței de Cupa Davis.

Gael Monfils îi succede lui Paul-Henri Mathieu, căruia FFT dorește să-i mulțumească călduros pentru dedicarea de care a dat dovadă la cârma echipei Franței în ultimii trei ani.

Cu o experiență de douăzeci și doi de ani în circuitul profesionist, Gael Monfils va aduce echipei Franței toată experiența sa la cel mai înalt nivel.

În cadrul noilor sale funcții, el va beneficia de sprijinul tuturor echipelor FFT, în special al lui Gilles Simon și Richard Gasquet, care îl vor însoți în misiunea sa și vor crea cele mai bune condiții pentru performanță.”, se arată în anunțul făcut pe site-ul oficial al Federației Franceze de Tenis.

Gael Monfils: „Este o mare sursă de mândrie să devin căpitanul echipei naționale a Franței”

Monfils a oferit și o primă reacție:

„Este o mare sursă de mândrie să devin căpitanul echipei naționale a Franței. Acest tricou albastru reprezintă atât de mult pentru mine. Vreau să construiesc un proiect colectiv real și să creez dinamica care ne va permite să câștigăm titluri împreună”, a declarat francezul pentru sursa citată.

La rândul său, Gilles Moretton, președintele Federației Franceze de Tenis, a ținut să-l elogieze pe Gael.

„Suntem foarte bucuroși să-l primim pe Gael în funcția de antrenor principal al echipei Franței. Suntem convinși că energia și entuziasmul său contagios vor fi atuuri valoroase în avansarea ambițiilor tenisului francez.

Aș dori, de asemenea, să recunosc munca depusă de Paul-Henri, care a permis în mod deosebit echipei noastre să revină în finala Cupei Davis în optimile de finală.”

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titluri ATP a câștigat Gael Monfils de-a lungul carierei

Monfils va avea timp să se acomodeze cu noul său rol. Franța nu va reveni în Cupa Davis până în februarie 2027, după ce nu a reușit să se califice pentru finala din acest an de la Bologna.

Ca jucător, fostul tenismen a disputat două finale, în 2010 și 2014, însă nu a reușit niciodată să câștige trofeul.

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trofee de Cupa Davis are Franța în palmares (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017). A jucat ultima finală în 2018

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