Comisia de Disciplină a FRF a dictat amenzi drastice după scandările rasiste din derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1, disputat pe 24 octombrie.

Clubul giuleștean a fost sancționat mai drastic, în ciuda scandărilor jignitoare ale fanilor roș-albaștrilor.

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În timpul și la finalul meciului, galeria FCSB a dat tonul unor scandări rasiste: „Am avut și vom avea mereu boală pe țigani, ne p..m pe ei la infinit, m..e lu Rapid”.

Scandarea a fost preluată și de publicul prezent în restul arenei și a fost aplaudată, după joc, de fotbaliștii echipei lui Laurențiu Reghecampf.

Rapid a primit o amendă mai mare decât FCSB după rasismul din derby

FCSB s-a impus în derby-ul etapei #13 din Superliga cu scorul de 4-1, deși era condusă cu 0-1 la pauză. În fața a 38.353 de fani, roș-albaștrii au revenit pe tabelă și au provocat o înfrângere dureroasă echipei lui Daniel Pancu.

Suporterii Peluzei Nord i-au jignit pe giuleșteni înainte, în timpul și la finalul meciului, dar tot Rapid a primit o amendă mai mare din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

Clubul giuleștean a primit amenzi cumulate de 41.250 de lei, însă va trebui s-o plătească doar pe cea mai mare, de 16.875 de lei:

„În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei”.

„În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 16.875 lei”.

„În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină, conform lpf.ro.

În schimb, FCSB a primit două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei pentru care va trebui să plătească întreaga sumă:

„În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 10.000 lei”.

„În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei”.

„În temeiul art. 45.3 din RD, clubul FC FCSB va executa o penalitate sportivă de 15.000 lei”.

Arbitrul meciului, Horațiu Feșnic, nu a sancționat în nici un mod acest derapaj, pe parcursul celor 90 de minute, în vreme ce Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a spus că e nevoie de măsuri pe viitor și a indicat tot arbitrul ca factor determinant în luarea unor decizii, susținând că ar putea chiar decide suspendarea jocului.

După meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a reacționat și respins interpretarea potrivit căreia scandările galeriei FCSB ar fi îndreptate împotriva comunității rrome.

„Nimeni nu face vreo trimitere la cetățenii de etnie rromă. Termenul de țigan este folosit în sens peiorativ în România.

Nimeni nu țintește etnia respectivă. Nimeni nu atacă vreo etnie sau vreo comunitate”, a afirmat Stoica.

Ce scandări rasiste? Unde? Cunosc definiția rasismului, dar voi inventați rasismul! Dacă jucăm noi cu Real Madrid în cupele europene, le spunem «Blanco». Păi nu e rasism, chiar că nu este. Ei au o poreclă și ăștia cântă un cântec cu porecla lor. Nu că au boală pe țigani. Gigi Becali, patron FCSB

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