Criză de efectiv la Farul Sabău a anunțat 9 absențe înaintea meciului cu FC Voluntari: „Nu știu când vor reveni”

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul Farului Constanța, se confruntă cu probleme mari de lot înaintea meciului cu FC Voluntari, din etapa #14 a Superligii.

Farul o va întâlni pe FC Voluntari luni, de la ora 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul a anunțat că nu va putea conta pe nouă fotbaliști.

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat 9 absențe la Farul: „Nu știu când vor reveni câțiva dintre ei”

Constănțenii ocupă locul 7 în Superliga, cu 20 de puncte după 13 meciuri, și încearcă să obțină prima victorie în deplasare din acest sezon.

La conferința de presă de dinaintea partidei, Sabău a prezentat problemele cu care se confruntă echipa sa.

„Încă avem indisponibili: Sîrbu, Pellegrini, Cercel, Sima, Hyseni, Aberdin, Sylvestre, Marincean și Kitala. Au căzut doi și a venit Denis (n.r. - Alibec), care are drept de joc, după ce a fost suspendat.

Sunt momente în care echipa arată bine, dar avem mult de lucrat la automatisme, relații de joc. E foarte important să recuperăm toți jucătorii. Am așteptări mari de la Kitala, Hyseni, ne ajută cu experiența și uite că nu ne putem folosi de ei.

Ce mi-aș dori eu ar fi să-i aduc la un nivel bun pe jucătorii pe care îi am, îi cunosc, doar că sunt accidentați. Nu știu când vor reveni”, a declarat Sabău.

FOTO. Dinamo - Farul 4-0

Antrenorul constănțenilor a explicat că absențele îi limitează posibilitățile de a face schimbări în timpul meciurilor.

„Dacă îi am pe toți la dispoziție, eu cred că pot să alcătuiesc un prim «11» foarte bun.

Din păcate a venit acea accidentare urâtă la Marincean. Probabil încă trei săptămâni, o lună, este indisponibil. Păcat”, a continuat tehnicianul.

Singura veste bună pentru Sabău este revenirea lui Denis Alibec, care a lipsit trei etape după eliminarea din partida cu Dinamo.

Toți ne studiază, își pun fel și fel de întrebări. De ce, totuși, nu reușim în deplasare, de ce nu am câștigat niciun meci? Probabil și adversarii vor aborda cu încredere. Nu pregătesc relaxați meciul, dar se gândesc că suntem o echipă care are probleme în deplasare și că nu trebuie să-și ia prea mari măsuri. Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Farului Constanța

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