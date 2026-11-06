Avertisment pentru fanii Rapidului Farul vrea să evite eventualele problemele înaintea meciului de la Ovidiu

Farul Constanța îi avertizează pe fanii Rapidului înaintea meciului de la Ovidiu.

Farul - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 17:30, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Clubul condus de Gică Popescu (59 de ani) a luat o serie de măsuri pentru a preveni eventualele incidente înaintea și în timpul confruntării de la Ovidiu.

Farul Constanța, avertisment pentru fanii Rapidului

Astfel, suporterii care vor să-i susțină pe giuleșteni și poartă însemnele Rapidului nu își vor putea cumpăra bilete în alte sectoare decât cel destinat oaspeților, informează fanatik.ro.

Decizia oficialilor constănțeni are la bază două motive: partida este considerată una cu grad ridicat de risc, și conflictul mai vechi dintre cele două galerii, care i-a determinat pe suporterii giuleșteni să boicoteze un meci pe 11 martie 2023.

Atunci, în jur de 600 de suporteri ai Rapidului s-au deplasat la partida cu Farul, disputată în ultima rundă a sezonului regulat.

Fanii giuleșteni au primit aproximativ 230 de bilete, echivalentul a 5% din capacitatea arenei din Ovidiu, iar în semn de protest au decis să nu mai intre pe stadion și să-și încurajeze favoriții din afara lui. Rapid a pierdut acel meci, scor 1-2.

Giuleștenii au fost învinși și la ultima confruntare directă cu Farul, desfășurată în deplasare. „Marinarii” s-au impus cu scorul de 3-1, pe 15 februarie, în etapa #27 a sezonului trecut.

Înaintea confruntării directe, Rapid ocupă locul 3, cu 30 de puncte, în timp ce Farul este pe 6, cu 23.

Rapid, amendă de 16.875 de lei din cauza fanilor, după derby-ul cu FCSB

Clubul giuleștean a primit amenzi cumulate de 41.250 de lei, însă va trebui s-o plătească doar pe cea mai mare, de 16.875 de lei:

„În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei”.

„În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 16.875 lei”.

„În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină, conform lpf.ro.

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