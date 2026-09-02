FCSB, spectacol la Mioveni Roș-albaștrii o spulberă pe FC Argeș în prima etapă din grupele Cupei României: 5-0!

FCSB a învins-o categoric pe FC Argeș, scor 5-0, în prima etapă din Grupa C a Cupei României.

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Partida de la Mioveni a început cu ocazii la ambele porți, dar FC Argeș și FCSB nu au reușit să înscrie. Deschiderea de scor a venit în minutul 30, după ce David Miculescu a înscris din interiorul careului, după o pasă perfectă expediată de Luca Stancu.

Căpitanul FCSB a bifat „dubla” 8 minute mai târziu, ducându-și echipa în avantaj înainte de pauză.

Roș-albaștrii au început în forță și repriza secundă, iar Boutoutaou și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 69, din pasa lui Arnold Garita.

FCSB nu s-a mulțumit cu atât și a dus scorul la 4-0, grație reușitei lui David Popa din interiorul careului, după o respingere greșită a portarului advers.

În minutul 90, Eddy Gnahore a bifat prima sa reușită la echipa lui Marius Baciu și a închis tabela.

Clasament Grupa C

Loc / Echipa Meciuri Puncte 1. FCSB 1 3 2. Csikszereda 1 3 3. FC Bihor 1 1 4. Corona Brașov 1 1 5. Gloria Bistrița 1 0 6. FC Argeș 1 0

FC Argeș - FCSB (Grupa C) 0-5

Au marcat: Miculescu (30, 38), Boutoutaou (69), Popa (82), Gnahore (90)

Min. 90 - GOL FCSB (0-5). Eddy Gnahore a marcat primul gol la FCSB.

Min. 82 - GOL FCSB (0-4). David Popa a înscris și el, după ce portarul celor de la FC Argeș a respins greșit centrarea lui Gnahore.

Min. 76 - Pîrvu a fost eliminat după ce a primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Min. 69 - GOL FCSB (0-3). Aymen Boutoutaou și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după ce a înscris din careu după pasa lui Arnold Garita.

Min. 64 - Șutul lui Borța din lovitură liberă, de pe partea stângă, a trecut puțin peste poarta celor de la FCSB.

Min. 57 - Matei Popa a respins spectaculos centrarea periculoasă expediată de Micovschi.

Min. 52 - Pîrvu a primit cartonașul galben după un fault asupra lui Dawa la mijlocul terenului.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Pauză la Mioveni.

Min. 38 - GOL FCSB (0-2). David Miculescu bifează „dubla” în doar 8 minute, după ce l-a driblat pe portarul advers și a înscris cu poarta goală. Boutoutaou a pasat decisiv.

Min. 36 - Alagbe a primit cartonașul galben pentru un fault asupra lui Miculescu.

Min. 30 - GOL FCSB (0-1). David Miculescu a înscris din interiorul careului, după o pasă perfectă expediată de Luca Stancu, aflat la primul meci ca titular la FCSB.

Min. 29 - Charpentier a fost avertizat cu cartonașul galben după un fault din spate asupra lui Labonne.

Min. 27 - FCSB a reușit o fază spectaculoasă, după o combinație pornită din propria jumătate de elevii lui Marius Baciu. Garutti l-a deposedat în cele din urmă pe Joao Paulo.

Min. 22 - Corner pentru FC Argeș, după ce David Miculescu a respins în afara terenului centrarea lui Micovschi.

Min. 19 - Centrarea lui Garita către Juri Cisotti a fost respinsă de apărarea piteștenilor.

Min. 9 - Matei Popa a avut o intervenție excelentă după șutul lui Balaure, din interiorul careului.

Min. 7 - FCSB bifează primele ocazii la poarta adversă. Șutul lui Joao Paulo a trecut mult peste poartă.

Min. 1 - A început partida! Lovitura de start a fost dată de Cristi Tănase, fostul căpitan de la FCSB.

Echipele de start:

FC Argeș: Căbuz - Garutti, Sadriu, M. Tudose, Tofan - Micovschi, Charpentier, Balaure, Y. Pîrvu - Algabe, Luvambo

Căbuz - Garutti, Sadriu, M. Tudose, Tofan - Micovschi, Charpentier, Balaure, Y. Pîrvu - Algabe, Luvambo Rezerve: Borța, Dulcea, Șerban, Oancea, Rădescu, Rață, Idowu, Sandu

Borța, Dulcea, Șerban, Oancea, Rădescu, Rață, Idowu, Sandu Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone FCSB: M. Popa - Labonne, Duarte, Dawa, L. Stancu - Arad, Joao Paulo, Cisotti - Miculescu, Garita, Boutoutaou

M. Popa - Labonne, Duarte, Dawa, L. Stancu - Arad, Joao Paulo, Cisotti - Miculescu, Garita, Boutoutaou Rezerve: Târnovanu, Udrea, Pădurariu, Gnahore, M. Toma, Al. Stoian, D. Popa

Târnovanu, Udrea, Pădurariu, Gnahore, M. Toma, Al. Stoian, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Arbitru : Vidican Rareş George. Asistenți : Grigoriu Mircea și Vodă Alexandru-Mihai. Arbitru VAR : Andrei Florin. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian-Claudiu

: Vidican Rareş George. : Grigoriu Mircea și Vodă Alexandru-Mihai. : Andrei Florin. : Rusandu Lucian-Claudiu Stadion: Orășenesc

Fundașul de 21 de ani adus de la Hermannstadt va bifa al treilea meci în tricoul FCSB și primul ca titular.

Baciu a mai făcut și alte schimbări importante. Popa a revenit între buturi, în locul lui Târnovanu, și Labonne în partea dreaptă a defensivei, în locul accidentatului Crețu.

Marius Baciu: „Avem un meci foarte greu”

FCSB a mai întâlnit-o pe FC Argeș în acest sezon, în orima etapă din Superliga, și s-a impus cu 2-0.

„Noi avem un meci foarte greu. FC Argeș este o echipă care a jucat în play-off, are constanță în joc, nu are mulți jucători schimbați.

Jucătorii au respectat tot ce le-am cerut la antrenament. Că nu au ieșit lucrurile în unele jocuri, da, dar nu am nimic de reproșat jucătorilor pentru cum se pregătesc și pentru cum respectă ce le cerem noi.

Avem multe lucruri de luat în vedere, avem și niște probleme medicale. Avem două probleme musculare destul de mari. O să lipsească o perioadă mai lungă de timp Batubinsika și Politic”, a spus tehnicianul celor de la FCSB înainte de meci.

8 meciuri a disputat Bogdan Andone împotriva FCSB ca antrenor: a înregistrat patru victorii și patru înfrângeri

Actualul tehnician al piteștenilor a pregătit și formația roș-albastră la începutul sezonului 2019-2020, când a avut 4 victorii, o remiză și două înfrângeri în 7 partide.

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