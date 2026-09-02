O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”

Leandro Paredes (32 de ani) ia în calcul să se retragă de la naționala Argentinei, după ce a fost suspendat 10 meciuri în urma incidentelor de la finalul Cupei Mondiale.

Mijlocașul defensiv spune că a fost afectat și de despărțirea lui Lionel Messi de prima reprezentativă a „Pumelor”.

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Argentina a pierdut finala CM 2026 în fața Spaniei, 0-1 după prelungiri. După fluierul final a avut loc un conflict violent, cu mijlocașul sud-american în prim plan.

Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia, iar apoi l-a prins pe fundașul Spaniei de gât și l-a trântit. Gavi, jucătorul Barcelonei, a intervenit, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

Se retrage Leandro Paredes din naționala Argentinei?

După acele acte de violență, FIFA a luat măsuri și nu i-a iertat pe jucătorii care au fost implicați în acel conflict și nici pe „secundul” lui Scaloni, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo.

Forul condus de Gianni Infantino l-a sancționat aspru pe argentinianul Paredes cu o suspendare de 10 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro.

Mijlocașul de la Boca Juniors afirmă că îi va fi „greu” să joace în continuare pentru naționala Argentinei.

„O să-mi fie greu să rămân în lotul național. Atât din cauza suspendării, cât și din cauza deciziei lui Leo. Va fi dificil ca totul să continue ca înainte. Nu am discutat încă despre asta cu selecționerul Lionel Scaloni, dar vom vorbi și vom vedea ce decizie voi lua.

Moștenirea lui Leo va dăinui pentru totdeauna datorită realizărilor sale, pentru că nu a renunțat niciodată și pentru că a demonstrat că visurile se câștigă cu greu, trebuie urmărite și, în cele din urmă, se împlinesc.

Discutasem în ultimele zile ale Cupei Mondiale despre faptul că finala va fi cu siguranță ultimul său meci, dar, chiar și așa, nu eram pregătiți pentru asta, având în vedere cât de mult înseamnă el pentru noi”, a spus Paredes, potrivit bbc.com.

FOTO: Conflict violent după finala CM 2026

Paredes poate ispăși doar șase meciuri în 2026

Paredes a primit inițial o suspendare de 10 meciuri, însă FIFA a acceptat solicitarea AFA ca sancțiunile să poată fi ispășite și în meciuri amicale internaționale de categoria A.

Există două ferestre internaționale până la finalul anului: între 21 septembrie și 6 octombrie și între 9 și 17 noiembrie, când sud-americanii ar putea disputa câte patru, respectiv două amicale.

Pare exagerată, pentru că ceea ce este ciudat este că lui Gavi i-au dat un meci și el este cel care mă lovește cu pumnul în piept. Dar, asta este. Acum rămâne să facem apel și să vedem dacă pot reduce sancțiunea, nimic mai mult. Sunt oameni care se ocupă de asta și sper să se poată. Leandro Paredes, despre suspendarea de 10 meciuri

Deocamdată, Argentina are confirmat un singur meci. Campioana mondială va întâlni Uzbekistan pe 30 septembrie, într-un amical programat în China.

Dacă vor reuși să găsească încă 5 adversari, Paredes ar putea ispăși 6 etape din pedeapsă.

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