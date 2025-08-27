Se umple Arena: s-a deschis inelul 3! Interes enorm pentru returul cu Aberdeen. FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și a deschis tot stadionul

FCSB - Aberdeen se va juca joi seară, de la 21:30, în play-off-ul Europa League. În tur 2-2, meciul de mâine va fi transmis de Pro TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Astăzi la prânz, s-a ajuns aproape de 30.000 de bilete vândute, astfel că s-a decis și deschiderea ultimului inel. Asistența va fi cea mai mare din acest sezon

Cât la sută din încasările acestui joc se duc pe cheltuielile totale de organizare

FCSB - Aberdeen se anunță un meci care va avea parte de o atmosferă explozivă. Arena Națională va găzdui partida de joi seară, din returul barajului pentru accesul pe tabloul principal din Europa League.

Miza confruntării, dar mai ales rezultatul obținut de roș-albaștri în tur, 2-2 în Scoția, a iscat un interes imens în rândul fanilor campioanei.

Astăzi la prânz, FCSB s-a apropiat de 30.000 de bilete vândute și astfel s-a luat decizia de a se deschide și inelul 3, partea tribunelor aflate la cea mai mare distanță de gazon. De mâine dimineață, biletele vor fi disponibile și la casele de la Arena Națională, iar estimarea șefilor FCSB e că în tribune vor fi spre 40.000 de spectatori.

Va fi, de departe, asistența cea mai mare la un meci de fotbal disputat în România în acest sezon. Recordul e deținut tot de FCSB, care la returul cu Shkendija, din turul 2 preliminar al Champions League a avut peste 30.000 de spectatori.

Top 5 spectatori la meciurile din acest sezon

FCSB - Shkednija 1-2 32.457 Rapid - FCSB 2-2 26.871 Dinamo - FCSB 4-3 23.215 Craiova - Trnava 3-0 22.664 Craiova - Sarajevo 4-0 19.640

FCSB, mai mulți spectatori decât anul trecut

Cum la meciul de mâine, cu Aberdeen, va trece bine de 35.000 de spectatori, FCSB reușește să aibă mai mulți spectatori în tribune în acest sezon european față de cele 4 tururi preliminare din vara trecută.

Iar atunci a jucat 3 meciuri în Champions League, față de doar două acum. În 2024 însă, toate cele 4 partide au avut loc pe stadionul Steaua, în timp ce în 2025 doar disputa cu campioana Andorrei a avut loc acolo.

Asistența din 2024, în preliminariile din Europa

FCSB - Virtus 4-0 7.262

FCSB - Maccabi Tel Aviv 1-1 26.235

FCSB - Sparta Praga 2-3 28.875

FCSB - LASK Linz 1-0 21.523

TOTAL: aproape 84.000 de spectatori

Asistența din 2025, din tururile preliminare europene

FCSB - Inter d’Escaldes 3-1 13.080

FCSB - Shkendija 1-2 32.457

FCSB - Drita 3-2 13.825

FCSB - Aberdeen peste 35.000

TOTAL: peste 94.000 de spectatori

20% din bilete se duc pe organizarea partidei

Cum meciul cu Aberdeen va presupune deschiderea întregului stadion și cum și scoțienii au anunțat că vor avea în jur de 1.000 de suporteri, campioana va fi nevoită să atingă pragul maxim de cheltuieli în privința firmei de pază.

Cu tot cu restul costurilor, chirie, sistem de operare, catering și altele, se va trece de 100.000 de euro.

Din totalul încasărilor pe care FCSB le va avea, în jur de 550.000-600.000 de euro, depinde dacă prezența va fi de puțin peste 35.000 de spectatori sau 40.000, circa 20% din venituri se vor duce pe organizarea partidei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport