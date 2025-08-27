România întâlnește Canada pe 5 septembrie, la București, într-un meci amical istoric, iar pe 9 septembrie joacă în Cipru pentru a rămâne în cărțile calificării directe la CM 2026.

Naționala Canadei a anunțat lotul pentru amicalul cu România, programat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională din București, iar selecționerul Jesse Marsch mizează pe nume grele din fotbalul european.

Amical România - Canada. Jonathan David, atacantul de la Juventus, convocat

Canada este calificată din oficiu la CM 2026, fiind una dintre cele trei țări gazdă, alături de SUA și Mexic. Pentru România, acest duel este un examen important înaintea confruntării oficiale cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care va avea loc pe 9 septembrie la Nicosia.

Mircea Lucescu va avea ocazia să-i teste pe tricolori împotriva unor fotbaliști care evoluează în Top 5 campionate din Europa, Serie A, La Liga, Ligue 1 sau la alte echipe importante precum FC Porto, Anderlecht și Royale Union Saint-Gilloise.

Cel mai sonor nume din lotul Canadei este atacantul Jonathan David (25 de ani), transferat recent de la Lille la Juventus Torino, pentru care a și marcat un gol în primul meci din Serie A, cu Parma (2-0). Jonathan David este evaluat la 45 de milioane de euro.

Alături de el, în ofensivă vor mai fi experimentatul Cyle Larin (30 de ani) de la RCD Mallorca și Promise David (24 de ani), jucător al lui Union Saint-Gilloise, revelația campionatului belgian.

Canada se bazează și pe un nucleu solid de mijlocași: Stephen Eustáquio (28 de ani), titular la FC Porto, și Tajon Buchanan (26 de ani), proaspăt jucător la Villarreal, sunt fotbaliști care joacă săptămânal la cel mai înalt nivel. De asemenea, revine în echipă veteranul Junior Hoilett (35 de ani), de la Hibernian.

În compartimentul defensiv se remarcă Derek Cornelius (27 de ani), fundaș al lui Olympique Marseille, dar și tânărul Niko Sigur (21 de ani), crescut la Hajduk Split și considerat unul dintre cei mai promițători jucători canadieni.

Canada are și trei absențe notabile. Selecționerul Jesse Marsch nu se poate baza pe accidentații Alphonso Davies (Bayern Munchen), Moïse Bombito (Nice) și Alistair Johnston (Celtic).

Lotul Canadei pentru amicalul cu România

Portari

Maxime Crépeau – Portland Timbers

Dayne St. Clair – Minnesota United FC

Jayden Hibbert – Atlanta United CF

Fundași

Zorhan Bassong – Sporting Kansas City

Derek Cornelius – Olympique de Marseille

Luc de Fougerolles – F.C.V Dender

Jamie Knight-Lebel – Bristol City FC

Richie Laryea – Toronto FC

Jahkeele Marshall-Rutty – Charlotte FC

Niko Sigur – Hajduk Split

Joel Waterman – Chicago Fire FC

Mijlocași

Ali Ahmed – Vancouver Whitecaps FC

Tajon Buchanan – Villarreal CF

Mathieu Choinière – LAFC

Stephen Eustáquio – FC Porto

Junior Hoilett – Hibernian FC

Ismaël Koné – Sassuolo

Jayden Nelson – Vancouver Whitecaps FC

Nathan Saliba – Anderlecht

Jacob Shaffelburg – Nashville SC

Atacanți

Jonathan David – Juventus

Promise David – Royale Union Saint-Gilloise

Cyle Larin – RCD Mallorca

Tani Oluwaseyi – Minnesota United FC

Cei 19 stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Canada și Cipru

Mircea Lucescu a anunțat, deocamdată, doar stranierii. Valentin Mihăilă (Rizespor) s-a accidentat și a devenit incert.

Portari : Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2); Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4); Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Clasamentul grupei României

Echipă Meciuri jucate Puncte 1. Bosnia 3 9 2. Austria 2 6 3. România 4 6 4. Cipru 3 3 5. San Marino 4 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport