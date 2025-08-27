Canada, cu vedetele la București Tricolorii, testați de jucători din Top 5 campionate europene înaintea meciului cu Cipru
Jonathan David, decarul Canadei (foto: Imago)
Canada, cu vedetele la București Tricolorii, testați de jucători din Top 5 campionate europene înaintea meciului cu Cipru

  • România întâlnește Canada pe 5 septembrie, la București, într-un meci amical istoric, iar pe 9 septembrie joacă în Cipru pentru a rămâne în cărțile calificării directe la CM 2026.

Naționala Canadei a anunțat lotul pentru amicalul cu România, programat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională din București, iar selecționerul Jesse Marsch mizează pe nume grele din fotbalul european.

Amical România - Canada. Jonathan David, atacantul de la Juventus, convocat

Canada este calificată din oficiu la CM 2026, fiind una dintre cele trei țări gazdă, alături de SUA și Mexic. Pentru România, acest duel este un examen important înaintea confruntării oficiale cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care va avea loc pe 9 septembrie la Nicosia.

Mircea Lucescu va avea ocazia să-i teste pe tricolori împotriva unor fotbaliști care evoluează în Top 5 campionate din Europa, Serie A, La Liga, Ligue 1 sau la alte echipe importante precum FC Porto, Anderlecht și Royale Union Saint-Gilloise.

Cel mai sonor nume din lotul Canadei este atacantul Jonathan David (25 de ani), transferat recent de la Lille la Juventus Torino, pentru care a și marcat un gol în primul meci din Serie A, cu Parma (2-0). Jonathan David este evaluat la 45 de milioane de euro.

Alături de el, în ofensivă vor mai fi experimentatul Cyle Larin (30 de ani) de la RCD Mallorca și Promise David (24 de ani), jucător al lui Union Saint-Gilloise, revelația campionatului belgian.

Canada se bazează și pe un nucleu solid de mijlocași: Stephen Eustáquio (28 de ani), titular la FC Porto, și Tajon Buchanan (26 de ani), proaspăt jucător la Villarreal, sunt fotbaliști care joacă săptămânal la cel mai înalt nivel. De asemenea, revine în echipă veteranul Junior Hoilett (35 de ani), de la Hibernian.

În compartimentul defensiv se remarcă Derek Cornelius (27 de ani), fundaș al lui Olympique Marseille, dar și tânărul Niko Sigur (21 de ani), crescut la Hajduk Split și considerat unul dintre cei mai promițători jucători canadieni.

Canada are și trei absențe notabile. Selecționerul Jesse Marsch nu se poate baza pe accidentații Alphonso Davies (Bayern Munchen), Moïse Bombito (Nice) și Alistair Johnston (Celtic).

Lotul Canadei pentru amicalul cu România

Portari

  • Maxime Crépeau – Portland Timbers
  • Dayne St. Clair – Minnesota United FC
  • Jayden Hibbert – Atlanta United CF

Fundași

  • Zorhan Bassong – Sporting Kansas City
  • Derek Cornelius – Olympique de Marseille
  • Luc de Fougerolles – F.C.V Dender
  • Jamie Knight-Lebel – Bristol City FC
  • Richie Laryea – Toronto FC
  • Jahkeele Marshall-Rutty – Charlotte FC
  • Niko Sigur – Hajduk Split
  • Joel Waterman – Chicago Fire FC

Mijlocași

  • Ali Ahmed – Vancouver Whitecaps FC
  • Tajon Buchanan – Villarreal CF
  • Mathieu Choinière – LAFC
  • Stephen Eustáquio – FC Porto
  • Junior Hoilett – Hibernian FC
  • Ismaël Koné – Sassuolo
  • Jayden Nelson – Vancouver Whitecaps FC
  • Nathan Saliba – Anderlecht
  • Jacob Shaffelburg – Nashville SC

Atacanți

  • Jonathan David – Juventus
  • Promise David – Royale Union Saint-Gilloise
  • Cyle Larin – RCD Mallorca
  • Tani Oluwaseyi – Minnesota United FC

Cei 19 stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Canada și Cipru

Mircea Lucescu a anunțat, deocamdată, doar stranierii. Valentin Mihăilă (Rizespor) s-a accidentat și a devenit incert.

  • Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
  • Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);
  • Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Clasamentul grupei României

EchipăMeciuri jucatePuncte
1. Bosnia39
2. Austria26
3. România46
4. Cipru33
5. San Marino40

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share