Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Alexandru Băluță. Foto: Instagram, Los Angeles FC
Stranieri

Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 10:27
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 10:35
  • Alexandru Băluță (31 de ani) a fost prezentat oficial de Los Angeles FC, formație din Statele Unite ale Americii.
  • Băluță s-a despărțit de FCSB și a semnat cu echipa din MLS până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire.

Românul urmează să fie coleg cu jucători de top, precum Hugo Lloris sau Heung-Min Son, foștii jucători ai lui Tottenham, actuala deținătoare a trofeului Europa League.

Transfer record pentru Răzvan PAOK îi face toate poftele lui Lucescu: cel mai scump transfer din istoria clubului!
Citește și
Transfer record pentru Răzvan PAOK îi face toate poftele lui Lucescu: cel mai scump transfer din istoria clubului!
Citește mai mult
Transfer record pentru Răzvan PAOK îi face toate poftele lui Lucescu: cel mai scump transfer din istoria clubului!

Alexandru Băluță, prezentat la Los Angeles FC

Deși nu a bifat niciun minut în actualul sezon, Alexandru Băluță, dublu campion cu FCSB, a fost prezentat de noua sa echipă din Statele Unite printr-un clip care reunește câteva dintre golurile marcate în trecut pentru formația roș-albastră.

Postarea a fost însoțită de textul: „Putere de foc în ofensivă. Bun venit la Los Angeles, Băluță Alex”

Fanii echipei din MLS au reacționat pozitiv:

  • „Dacă are viteză, e un lucru bun. Să nu uităm că Giorgio (n.r. - Chiellini) în apărare ne-a adus titlul. În opinia mea, acum nu avem un mijloc suficient de dinamic. Să vedem dacă și Moran poate ajuta”
  • „Are ceva viteză și un control foarte bun al mingii”
  • „Îmi place primirea de care a avut parte. Bine ai venit la club pentru finalul de sezon”
  • „Pentru o clipă am crezut că l-am transferat pe Dani Ceballos”
  • „Pare promițător. Hai să trecem la treabă”.

Fostul jucător al celor de la FCSB va lupta pentru un loc în primul „11” cu americanul Adrian Wibowo (100.000 euro cotă de piață), ganezul Yaw Yeboah (1.200.000 euro valoare de piață) și columbianul David Martinez (3.000.000 euro).

Alex vine cu o bogată experiență din campionatele europene de top și din competițiile internaționale. Am considerat că este important să adăugăm încă o opțiune ofensivă unui grup deja puternic, pentru a ne consolida șansele de a câștiga trofee în acest an. Calitățile ofensive și versatilitatea lui Alex vor fi atuuri importante pentru echipa noastră, iar faptul că este la fel de entuziasmat ca noi de această oportunitate este încurajator. John Thorrington, Co-Președinte și Director General al LAFC

Totuși, pentru a putea juca oficial în SUA, Băluță trebuie să primească mai întâi Certificatul Internațional de Transfer (ITC) și viza P-1.

El așteaptă ca aceste documente să fie emise, conform comunicatului oficial. Apoi, Băluță va putea debuta pentru noua sa echipă.

Cifrele lui Alex Băluță:

  • U Craiova: 141 meciuri, 28 goluri, 16 assist-uri
  • Puskas AFC: 85 meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri
  • FCSB: 81 meciuri, 13 goluri, 12 assist-uri
  • Chindia Târgoviște: 45 meciuri, 14 goluri, 1 assist
  • Slavia Praga: 34 meciuri, 4 goluri, 2 assist-uri
  • Viitorul: 28 meciuri, 3 goluri, 3 assist-uri
  • Slovan Liberec: 25 meciuri, 5 goluri, 6 assist-uri

De-a lungul carierei, Alexandru Băluță a cucerit două titluri cu FCSB, două titluri cu Slavia Praga, o Cupă a României cu Craiova, o Cupă a Cehiei cu Slavia Praga și o Supercupă cu FCSB

900.000 euro
este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit transfermarkt.com

Los Angeles FC, echipă antrenată de Steve Cherundolo, fost jucător la Hannover 96, ocupă în prezent locul cinci în Conferința de Vest, cu 41 de puncte, fiind sub San Diego, Minnesota, Vancouver Whitecaps și Seattle Sounders.

Programul următoarelor cinci meciuri pentru Los Angeles FC:

  • 1 septembrie: Los Angeles – San Diego
  • 14 septembrie: San Jose Earthquakes – Los Angeles
  • 18 septembrie: Real Salt Lake – Los Angeles
  • 22 septembrie: Los Angeles – Real Salt Lake
  • 28 septembrie: St. Louis City – Los Angeles
67 de milioane de euro
valorează LAFC, cel mai scump jucător fiind Heung-min Son (20 de milioane), urmat de Denis Bouanga (8 milioane de euro). FCSB, fosta sa echipă, este cotată la aproximativ 48,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Alexandru Băluță, mesaj de adio pentru fanii celor de la FCSB: „M-ați primit cu brațele deschise”

După ce Mihai Stoica a anunțat despărțirea dintre FCSB și Alexandru Băluță, fotbalistul care a evoluat și pentru Universitatea Craiova a lansat un mesaj emoționant pentru fanii „roș-albaștrilor”.

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.

Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cât mai multe momente unice.
Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință! Sănătate și succes!”, a scris, la momentul respectiv, Alexandru Băluță pe Instagram.

Extrema dreapta a revenit în România, la FCSB, în 2023, după ce evoluase pentru echipa maghiară Puskas Akademia.

Alexandru Băluță a jucat două sezoane în tricoul „roș-albaștrilor”. Mai precis, 81 de apariții a avut pentru FCSB, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive.

Citește și

Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Liga Campionilor
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Citește mai mult
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open Românca a câștigat un set cu 6-0 » Misiune dificilă în runda următoare
Tenis
09:59
Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open Românca a câștigat un set cu 6-0 » Misiune dificilă în runda următoare
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, în turul 2 la US Open Românca a câștigat un set cu 6-0 » Misiune dificilă în runda următoare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
liga 1 mls los angeles fc alexandru baluta superliga lafc
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
19:39
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share