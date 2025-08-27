Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS

Alexandru Băluță (31 de ani) a fost prezentat oficial de Los Angeles FC, formație din Statele Unite ale Americii.

Băluță s-a despărțit de FCSB și a semnat cu echipa din MLS până la finalul sezonului 2025, cu opțiune de prelungire.

Românul urmează să fie coleg cu jucători de top, precum Hugo Lloris sau Heung-Min Son, foștii jucători ai lui Tottenham, actuala deținătoare a trofeului Europa League.

Alexandru Băluță, prezentat la Los Angeles FC

Deși nu a bifat niciun minut în actualul sezon, Alexandru Băluță, dublu campion cu FCSB, a fost prezentat de noua sa echipă din Statele Unite printr-un clip care reunește câteva dintre golurile marcate în trecut pentru formația roș-albastră.

Postarea a fost însoțită de textul: „Putere de foc în ofensivă. Bun venit la Los Angeles, Băluță Alex”

Fanii echipei din MLS au reacționat pozitiv:

„Dacă are viteză, e un lucru bun. Să nu uităm că Giorgio (n.r. - Chiellini) în apărare ne-a adus titlul. În opinia mea, acum nu avem un mijloc suficient de dinamic. Să vedem dacă și Moran poate ajuta”

„Are ceva viteză și un control foarte bun al mingii”

„Îmi place primirea de care a avut parte. Bine ai venit la club pentru finalul de sezon”

„Pentru o clipă am crezut că l-am transferat pe Dani Ceballos”

„Pare promițător. Hai să trecem la treabă”.

Fostul jucător al celor de la FCSB va lupta pentru un loc în primul „11” cu americanul Adrian Wibowo (100.000 euro cotă de piață), ganezul Yaw Yeboah (1.200.000 euro valoare de piață) și columbianul David Martinez (3.000.000 euro).

Alex vine cu o bogată experiență din campionatele europene de top și din competițiile internaționale. Am considerat că este important să adăugăm încă o opțiune ofensivă unui grup deja puternic, pentru a ne consolida șansele de a câștiga trofee în acest an. Calitățile ofensive și versatilitatea lui Alex vor fi atuuri importante pentru echipa noastră, iar faptul că este la fel de entuziasmat ca noi de această oportunitate este încurajator. John Thorrington, Co-Președinte și Director General al LAFC

Totuși, pentru a putea juca oficial în SUA, Băluță trebuie să primească mai întâi Certificatul Internațional de Transfer (ITC) și viza P-1.

El așteaptă ca aceste documente să fie emise, conform comunicatului oficial. Apoi, Băluță va putea debuta pentru noua sa echipă.

Cifrele lui Alex Băluță:

U Craiova : 141 meciuri, 28 goluri, 16 assist-uri

: 141 meciuri, 28 goluri, 16 assist-uri Puskas AFC : 85 meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri

: 85 meciuri, 15 goluri, 16 assist-uri FCSB : 81 meciuri, 13 goluri, 12 assist-uri

: 81 meciuri, 13 goluri, 12 assist-uri Chindia Târgoviște : 45 meciuri, 14 goluri, 1 assist

: 45 meciuri, 14 goluri, 1 assist Slavia Praga : 34 meciuri, 4 goluri, 2 assist-uri

: 34 meciuri, 4 goluri, 2 assist-uri Viitorul : 28 meciuri, 3 goluri, 3 assist-uri

: 28 meciuri, 3 goluri, 3 assist-uri Slovan Liberec: 25 meciuri, 5 goluri, 6 assist-uri

De-a lungul carierei, Alexandru Băluță a cucerit două titluri cu FCSB, două titluri cu Slavia Praga, o Cupă a României cu Craiova, o Cupă a Cehiei cu Slavia Praga și o Supercupă cu FCSB

900.000 euro este cota de piață a lui Alexandru Băluță, potrivit transfermarkt.com

Los Angeles FC, echipă antrenată de Steve Cherundolo, fost jucător la Hannover 96, ocupă în prezent locul cinci în Conferința de Vest, cu 41 de puncte, fiind sub San Diego, Minnesota, Vancouver Whitecaps și Seattle Sounders.

Programul următoarelor cinci meciuri pentru Los Angeles FC:

1 septembrie: Los Angeles – San Diego

14 septembrie: San Jose Earthquakes – Los Angeles

18 septembrie: Real Salt Lake – Los Angeles

22 septembrie: Los Angeles – Real Salt Lake

28 septembrie: St. Louis City – Los Angeles

67 de milioane de euro valorează LAFC, cel mai scump jucător fiind Heung-min Son (20 de milioane), urmat de Denis Bouanga (8 milioane de euro). FCSB, fosta sa echipă, este cotată la aproximativ 48,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Alexandru Băluță, mesaj de adio pentru fanii celor de la FCSB: „ M-ați primit cu brațele deschise”

După ce Mihai Stoica a anunțat despărțirea dintre FCSB și Alexandru Băluță, fotbalistul care a evoluat și pentru Universitatea Craiova a lansat un mesaj emoționant pentru fanii „roș-albaștrilor”.

„S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să vă spun ceva din suflet.

În acești doi ani am trăit momente incredibile: Două titluri de campion care vor rămâne mereu în sufletul meu și o campanie europeană memorabilă în care am simțit ce înseamnă să te lupți cu nume mari din fotbalul european și să ridici un stadion întreg în picioare.

Suporterilor, vă mulțumesc pentru fiecare meci în care mi-ați fost alături, pentru fiecare strigăt din peluză care mi-a dat putere și pentru că m-ați primit cu brațele deschise. A însemnat enorm pentru mine și nu voi uita vreodată.

Mulțumesc colegilor și întregului staff pentru acești doi ani și vă doresc să trăiți cât mai multe momente unice.

Țineți steagul sus! Cu respect și recunoștință! Sănătate și succes!”, a scris, la momentul respectiv, Alexandru Băluță pe Instagram.

Extrema dreapta a revenit în România, la FCSB, în 2023, după ce evoluase pentru echipa maghiară Puskas Akademia.

Alexandru Băluță a jucat două sezoane în tricoul „roș-albaștrilor”. Mai precis, 81 de apariții a avut pentru FCSB, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive.

