Mircea Rednic, dat afară!  Antrenorul român a rezistat doar 5 meciuri la Standard Liege » Belgienii i-au găsit deja înlocuitor

Mircea Rednic (63 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al echipei Standard Liege.

Clubul belgian i-a găsit deja un înlocuitor tehnicianului român.

Rednic a rezistat doar cinci meciuri pe banca lui Standard. Înfrângerile drastice suferite în ultimele două etape din campionat, ambele cu 0-3, i-au fost fatale.

Mircea Rednic, demis de Standard Liege. Vincent Euvrard, noul antrenor

Standard Liege a anunțat că locul lui Rednic pe banca tehnică va fi luat de belgianul Vincent Euvrard.

„În această miercuri dimineață, conducerea lui Standard Liege l-a informat pe Mircea Rednic cu privire la încetarea contractului său cu efect imediat.

Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la un acord: antrenorul belgian de 43 de ani tocmai a semnat un contract pe două sezoane cu Les Rouches.

El va prelua frâiele primei noastre echipe în această joi, în pregătirea deplasării la Leuven. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va avea loc în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa începând din luna iunie și îi urăm lui Vincent Euvrard un bun venit călduros și mult succes în noua sa provocare”, a anunțat clubul belgian.

Dender, echipa de la care vine Euvrard, este ultima în prima ligă din Belgia, cu doar două puncte după cinci etape și golaveraj 1-6.

A mai antrenat formațiile Sporting Hasselt, ASV Geel, Cercle Brugge, OH Leuven, RWDM și Zulte Waregem, toate din Belgia.

8 este locul ocupat de Standard Liege în campionatul Belgiei

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2

0-2 Standard Liege - Dender 1-1

Standard Liege - Genk 2-1

- Genk 2-1 Royale Union SG - Standard Liege 3-0

Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

Precedentul mandat al lui Rednic la Standard Liege a durat 31 de meciuri, în perioada octombrie 2012 - iunie 2013: 16 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri. Ca fotbalist, a jucat 161 de meciuri în tricoul echipei belgiene.

11 jucători a transferat Standard Liege după numirea lui Mircea Rednic pe banca tenhică, la începutul lunii iulie. Printre ei se numără și Josue Homawoo, fost fundaș central la Dinamo

De-a lungul carierei de antrenor, Rednic a mai pregătit echipele Rapid București (3 mandate), FCM Bacău, Al-Nasr (Emiratele Arabe Unite), Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo București (5 mandate), Alania Vladikavkaz (Rusia), Khazar Lankaran (Azerbaidjan), Astra Ploiești, Petrolul Ploiești (2 mandate), CFR Cluj, Gent, Mouscron (ambele din Belgia), Al-Faisaly (Arabia Saudită), Poli Iași, Viitorul Constanța și UTA Arad.

