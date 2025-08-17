FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
Europa League

FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen

alt-text Dan Udrea
Publicat: 17.08.2025, ora 11:33
  • FCSB va face deplasarea în Scoția, pentru meciul cu Aberdeen, cu un charter care va costa aproape cât prețul aeronavei care l-a dus pe Iohannis anul trecut la JO de la Paris.
  • FCSB va disputa joi prima manșă din play-off-ul Europa League, în Scoția, cu Aberdeen.

Un zbor cu charter, dus-întors, pe ruta București-Aberdeen, o va costa pe FCSB o sumă exorbitantă. Aproape echivalentul salariului net anual al unuia dintre fotbaliștii de bază, Ngezana.

Campioana a avut dificultăți majore în tentativa de a găsi o aeronavă, cu care să zboare până în Scoția. Iar după ce a găsit, prețul stabilit a fost unul imens: 170.000 de euro!

În această perioadă din an, cu concedii, companiile aeriene au deja solicitări peste limită din partea firmelor de turism, care plătesc bine, astfel că orice altă cerere fie e aproape imposibil să fie acoperită, fie are un preț prohibitiv.

175.000 de euro
e bonusul pe care UEFA îl acordă pentru fiecare tur disputat în preliminarii

Așa a ajuns FCSB să suporte costuri, doar pentru această deplasare, care acoperă aproape în întregime contractul net pe un an al lui Ngezana, fotbalist plătit cu 15.000 de euro lunar!

9,7 milioane de euro
au fost în 2024 costurile FCSB-ului, altele decât cele cu salariile și achiziția de jucători

FCSB e fix în situația în care a fost anul trecut președintele României de la acel moment.

Pentru deplasarea lui Klaus Iohannis la Paris, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, Administrația Prezidențială a închiriat un charter pe care a plătit 180.000 de euro.

Sumele achitate pentru deplasările lui Iohannis au fost desecretizate și prezentate într-un articol publicat de Snoop.ro.

În mandatul de 10 ani pe care l-a avut la Palatul Cotroceni, Iohannis a costat statul român, doar pentru zborurile cu avionul, aproape 23.000.000 de euro, pentru 193 de zboruri dus-întors.

Deplasarea din Scoția va fi a 4-a externă pentru FCSB:

  • Andorra
  • Skopje (Macedonia)
  • Priștina (Kosovo)
  • Aberdeen (Scoția)

O singură dată s-a apelat la cursă de linie, pentru meciul din Andorra, pe ruta București-Barcelona, iar economia realizată a fost de 100.000 de euro față de varianta cu charter.

3,7 milioane de euro
e suma minimă, exclusiv de la UEFA, pe care FCSB o are antamată pentru că e deja sigură de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference League

