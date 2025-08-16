Rapid - FCSB. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani), care spuse că ar semna pentru un eșec categoric în derby, dacă asta i-ar garanta titlul.

Rapid și FCSB se întâlnesc, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

La conferința de presă premergătoare derby-ului, Gâlcă a fost întrebat despre declarațiile lui MM, care spusese: „Eu nu sunt genul care vrea să bată Rapid și Dinamo și nu contează altceva. Acum semnez că ne bat 4-0, 4-0 amândouă, dar noi luăm campionatul. Mă interesează doar campionatul și Europa”.

Rapid - FCSB. Costel Gâlcă, replică pentru MM Stoica: „Nu e comparabil”

„ Mă puneți să compar un trofeu cu un rezultat. Nu e comparabil. Este un derby, dar eu mi-aș dori să-l și câștig și să iau și trofeul ”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

8 victorii are Rapid în ultimele 15 derby-uri cu FCSB

Costel Gâlcă țintește victoria în derby: „Trebuie să fim perfecți”

Costel Gâlcă a analizat forma celor de la FCSB și se așteaptă la o partidă complicată.

„Ne așteaptă, ca de obicei, un meci dificil. Jucăm cu FCSB, sunt în revenire de formă și au și recuperat din jucătorii accidentați. Trebuie să fim perfecți, să avem o atitudine foarte bună, să avem agresivitate și o inspirație cât mai mare în fața porții.

Suntem la începutul campionatului, e important că suntem sus, dar mai avem multe meciuri. Suntem bine, puteam fi și mai bine dacă aveam noroc și inspirație la Galați. E important să luăm cele 3 puncte cu FCSB.

Mi-aș dori să demonstrăm că suntem favoriți. Ne dorim să arătăm la fiecare meci că vrem să ne batem pentru titlu”, a declarat Costel Gâlcă.

Nu mă întrebați pe mine cum va aborda FCSB meciul. Poate să intre Olaru, poate să intre Lixandru, nu contează. Au un lot numeros, oricine intră e valoros. Au calitate foarte mare, iar noi trebuie să compensăm aici la organizare, atitudine și la dorința de a câștiga acest meci. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport