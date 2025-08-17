Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6

RAPID - FCSB. Giuleștenii sperau să aibă Arena Națională plină la derby-ul etapei #6 din Superliga, dar s-au vândut mai puține bilete decât în martie, la ultima partida jucată între cele două pe cea mai mare arenă din București

Rapid - FCSB este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:30.

Oficialii celor de la Rapid au luat decizia ca partida cu FCSB să se dispute pe Arena Națională.

Inițial, derby-ul trebuia să se joace în „Giulești”, însă conducerea a decis să schimbe stadionul, văzând interesul crescut pentru meciul împotriva campioanei României.

Rapid - FCSB. În jur de 25.000 de spectatori sunt așteptați la derby

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, peste 22.000 de bilete erau vândute sâmbătă, după amiază. Astfel, aproximativ 25.000 de spectatori sunt așteptați la derby, jumătate din capacitatea Arenei Naționale.

55.634 de locuri are Arena Națională

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an și s-a încheiat cu scorul de 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport