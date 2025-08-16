„Voi fi un antrenor fericit” Charalambous despre venirea lui Florinel Coman la FCSB + Jucătorii care vor rata derby-ul cu Rapid
Elias Charalambous (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Voi fi un antrenor fericit” Charalambous despre venirea lui Florinel Coman la FCSB + Jucătorii care vor rata derby-ul cu Rapid

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 23:14
  • Antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman (27 de ani) la FCSB.
  • Tehnicianul cipriot a anunțat că doi jucători importanți vor rata derby-ul cu Rapid din Liga 1, etapa #6.
  • Rapid - FCSB are loc duminică, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tras pe dreapta de Al-Gharafa, Florinel Coman e nevoit să-și caute o nouă echipă, iar de serviciile sale s-au interesat FCSB și Universitatea Craiova.

„Mă puneți să compar asta?” Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0”
Citește și
„Mă puneți să compar asta?” Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0”
Citește mai mult
„Mă puneți să compar asta?” Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0”

Elias Charalambous: „Dacă se va întoarce Florinel Coman, voi fi un antrenor fericit”

Echipa din Golf i-ar permite atacantului român să plece gratis la orice echipă, atât timp cât îi acoperă jumătate din salariu, adică un milion de euro. Cealaltă jumătate ar fi plătită în continuare de Al-Gharafa.

„Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit”, a spus Charalambous, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, i-ar fi transmis lui Florinel Coman că îi va da 500.000 de euro dacă se va întoarce la FCSB, potrivit fanatik.ro.

1,5 miloane de euro
va câștiga Florinel Coman, dacă va accepta oferta celor de la FCSB: 1 milion de euro de la Al-Gharafa și 500.000 de euro de la campioana României

RAPID - FCSB. Elias Charalambous: „În afară de Alibec și Radunovic, toți jucătorii sunt OK”

Antrenorul cipriot a dezvăluit că Risto Radunovic și Denis Alibec nu vor putea juca duminică împotriva Rapidului.

„Spun mereu că cel mai bun lucru prin care capeți încredere este să câștigi meciuri. Sper că meciul cu Drita ne-a dat acest boost, dar într-un derby cu Rapid nu prea cred că-ți trebuie așa ceva, ești motivat oricum.

Jucătorii se motivează singuri, știu ce înseamnă pentru toată lumea și cred că sunt destul de motivați. Vom avea un avantaj doar dacă vom juca bine. Avantajele sunt doar pe teren, dacă nu jucăm bine, atunci nu-l vom avea.

Radunovic va fi out pentru mâine, dar începe să-și revină și cred că în curând se va întoarce la echipă. Bine că nu am avut accidentări de la meciul trecut. Toți jucătorii, în afară de Denis Alibec și Risto, sunt OK”, a afirmat Charalambous.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Hai pe ei că sunt răniți” Dan Petrescu, suspendat 3 etape : „În Europa nu am pățit” + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție”
Superliga
22:05
„Hai pe ei că sunt răniți” Dan Petrescu, suspendat 3 etape: „În Europa nu am pățit” + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție”
Citește mai mult
„Hai pe ei că sunt răniți” Dan Petrescu, suspendat 3 etape : „În Europa nu am pățit” + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție”
„Greu să te uiți la meciul ăsta”   Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”
Liga 2
21:53
„Greu să te uiți la meciul ăsta” Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”
Citește mai mult
„Greu să te uiți la meciul ăsta”   Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
derby transfer liga 1 rapid fcsb florinel coman elias charalambous
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share