Antrenorul Elias Charalambous (44 de ani) a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman (27 de ani) la FCSB.

Tehnicianul cipriot a anunțat că doi jucători importanți vor rata derby-ul cu Rapid din Liga 1, etapa #6.

Rapid - FCSB are loc duminică, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tras pe dreapta de Al-Gharafa, Florinel Coman e nevoit să-și caute o nouă echipă, iar de serviciile sale s-au interesat FCSB și Universitatea Craiova.

Elias Charalambous: „Dacă se va întoarce Florinel Coman, voi fi un antrenor fericit”

Echipa din Golf i-ar permite atacantului român să plece gratis la orice echipă, atât timp cât îi acoperă jumătate din salariu, adică un milion de euro. Cealaltă jumătate ar fi plătită în continuare de Al-Gharafa.

„Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit” , a spus Charalambous, potrivit gsp.ro.

Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, i-ar fi transmis lui Florinel Coman că îi va da 500.000 de euro dacă se va întoarce la FCSB, potrivit fanatik.ro.

1,5 miloane de euro va câștiga Florinel Coman, dacă va accepta oferta celor de la FCSB: 1 milion de euro de la Al-Gharafa și 500.000 de euro de la campioana României

RAPID - FCSB. Elias Charalambous: „În afară de Alibec și Radunovic, toți jucătorii sunt OK”

Antrenorul cipriot a dezvăluit că Risto Radunovic și Denis Alibec nu vor putea juca duminică împotriva Rapidului.

„Spun mereu că cel mai bun lucru prin care capeți încredere este să câștigi meciuri. Sper că meciul cu Drita ne-a dat acest boost, dar într-un derby cu Rapid nu prea cred că-ți trebuie așa ceva, ești motivat oricum.

Jucătorii se motivează singuri, știu ce înseamnă pentru toată lumea și cred că sunt destul de motivați. Vom avea un avantaj doar dacă vom juca bine. Avantajele sunt doar pe teren, dacă nu jucăm bine, atunci nu-l vom avea.

Radunovic va fi out pentru mâine, dar începe să-și revină și cred că în curând se va întoarce la echipă. Bine că nu am avut accidentări de la meciul trecut. Toți jucătorii, în afară de Denis Alibec și Risto, sunt OK” , a afirmat Charalambous.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport