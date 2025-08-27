FCSB are două absențe certe pentru returul cu Aberdeen, de joi seară, 21:30, pe Arena Națională: Dawa, accidentat și Cisotti, suspendat

În plus, Ngezana încă e incert, nu s-a antrenat normal și o decizie în privința lui va fi luată după ședința de pregătire de azi

Există însă o dilemă majoră în privința primului 11: cine va fi titular pe banda stângă în ofensivă. Toate calculele campioanei, în rândurile de mai jos

Și pentru meciul retur cu Aberdeen, din play-of-ul Europa League, FCSB se confruntă cu situația pe care a avut-o la fiecare joc european din actualul sezon. Și anume: probleme de efectiv. Cisotti e suspendat, iar Ngezana e incert din cauza unei accidentări.

În privința stoperului sud-african lucrurile sunt clare: va fi apt, va fi titular. Nu va fi recuperat, atunci locul său va fi luat de Daniel Graovac. În schimb, absența lui Cisotti creează o dilemă imensă în privința alcătuirii primului 11.

Fără fotbalistul italian, FCSB e în corzi din perspectiva alegerii unei soluții pentru postul de atacant stânga. Fotbaliștii care sunt alternativa lui Cisotti nu sunt văzuți ca variante optime din cauza lipsei lor de formă. E vorba despre Octavian Popescu și Politic, jucători pe care Gigi Becali i-a criticat extrem de dur nu mai departe de acum câteva zile, după eșecul din campionat cu FC Argeș.

Cine a fost titular ca atacant stânga în cele 15 meciuri din acest sezon

Cisotti - 7 meciuri

Oct. Popescu - 4

Politic - 3

Gheorghiță - 1

În afara acestora, FCSB ar trebui să aleagă din ce mai are la dispoziție dintre variantele ofensive. Cum aproape sigur mâine seară se va juca într-un sistem cu doi închizători și cum Becali îi vrea în teren în același timp pe Olaru și pe Tănase, atunci e de așteptat ca unul dintre aceștia doi să fie pus în banda stângă. Tănase a mai evoluat pe această poziție, dar în ultima vreme nu a dat randament atunci când a jucat acolo.

La returul cu Shkendija, la un moment dat, pe parcursul reprizei secunde, Daniel Bîrligea a fost folosit în banda stângă, unde a fost folosit și în primul lui sezon la CFR Cluj.

Având în vedere însă randamentul excelent al lui Bîrligea ca număr 9 și faptul că echipa pare efectiv dependentă de poziția lui în teren ca atacant central, e extrem de puțin probabil ca el să fie sacrificat pentru a evolua în partea stângă.

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana (Graovac), M. Popescu, Radunovic - Șut, Chiricheș (Alhassan) - Miculescu, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea

FOTO. Imagini de la antrenamentul FCSB înainte de Aberdeen

