 A vrut să lupte în războiul din Ucraina Lucescu, despre jucătorul pe care l-a promovat la Kiev și care e acum la PSG: „Asta m-a impresionat la el”

Mircea Lucescu îl descrie pe Ilya Zabanyi, stoperul în vârstă de 22 de ani lansat de el în fotbalul profesionist, la Dinamo Kiev, și cumpărat de PSG în această vară din Premier League.

Fără Mircea Lucescu, Ilya Zabarnyi nu ar fi avut probabil același traseu în fotbalul ucrainean și mondial.

În toamna lui 2020, când de-abia împlinise 18 ani, stoperul a fost lansat de antrenor la prima echipă a lui Dinamo Kiev.

„Il Luce” i-a dat încredere maximă, l-a folosit nonstop, jucătorul a devenit titular indiscutabil și la naționala Ucraine, atrăgând atenția cluburilor din marile campionate continentale.

Au urmat două transferuri în Top 5 Europa:

31 ianuarie 2023, Bournemouth, 30,8 milioane de euro. Lucescu era încă la Kiev.

12 august 2025, Paris Saint-Germain.

63 de milioane de euro este suma fixă plătită de PSG pentru a-l achiziționa pe Zabarnyi (plus bonusuri de performanță)

Lucescu: „ M-a impresionat la Zabarnyi dorința de a învăța”

Într-un portret realizat de L’Equipe, Lucescu îl prezintă și el pe fostul său jucător.

„Când l-am văzut jucând pe Ilya, mi-am asumat responsabilitatea. Ceea ce m-a impresionat la el a fost dorința de a învăța.

49 de selecții are Ilya Zabarnyi la naționala Ucrainei, pentru care a marcat 3 goluri

Comportamentul său a fost întotdeauna ireproșabil. Fizic, era deja puternic. Tehnic, ar fi putut fi pus în dificultate de adversari mai agili.

Zabarnyi (dreapta) a debutat la PSG la 1-0 cu Nantes, în Ligue 1 Foto: Imago

Dar a progresat enorm. Acesta a fost întotdeauna punctul lui forte”, l-a descris antrenorul pentru cotidianul francez.

Am avut o problemă în centrul apărării cauzată de accidentări. Clubul se gândea să transfere un jucător experimentat. Mircea Lucescu, care sosise de curând ca antrenor, a spus că nu are sens, pentru că observase băieți foarte buni la echipa secundă. Mister i-a oferit șansa Anatoli Volk, vicepreședinte Dinamo Kiev

Lucescu: „Zabarnyi a știut să-și folosească inteligența”

Lucescu crede că Zabarnyi, 22 de ani, se va impune rapid la PSG, campioana Europei.

„Îi are rivali pe post pe Marquinhos și Pacho, dar veți vedea că, până la urmă, el va juca la parizieni cel mai mult”.

Ilya Zabarnyi a sărbătorit cucerirea Supercupei Europei cu PSG chiar dacă nu a jucat Foto: Imago

O altă calitate remarcată de antrenor când era la Kiev: „Ilya a știut să-și folosească inteligența pentru a deveni fotbalistul de astăzi. Și încă mai poate progresa”.

36 km/h este viteza lui Ilya Zabarnyi, unul dintre cei mai rapizi jucători din fotbalul european

Zabarnyi: „ M-am gândit să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag”

Tânărul fundaș central a făcut o dezvăluire pentru The Times în perioada când evolua în Premier League.

În februarie 2022, după începutul războiului, jucătorul cu ambii părinți medici a vrut să lupte pentru Ucraina.

M-am întrebat: ce pot face pentru țara mea? M-am gândit să mă înrolez în armată. Să iau pur și simplu o armă și să învăț să trag Ilya Zabarnyi, apărător PSG

Până la urmă, apropiații l-au convins că poate ajuta mai mult Ucraina dacă o promovează peste tot unde joacă.

Alături de opt colegi de la națională, el sprijină financiar și familiile a 12 fani care au murit în război, a amintit L’Equipe.

Dacă ucrainenii nu îi ajută pe ucraineni, atunci de ce ar trebui să o facă europenii sau americanii? Ilya Zabarnyi, apărător PSG

