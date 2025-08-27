LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda , confirmat » Când se joacă derby-urile
LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda, confirmat » Când se joacă derby-urile

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 15:47
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 15:47
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #9 din Liga 1.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

GOLAZO.ro anunța în urmă cu 9 zile că FCSB și Csikszereda au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor.

Acum, LPF a confirmat că duelul din septembrie se va disputa la Miercurea Ciuc, deși inițial ar fi trebuit să se joace la București.

Cisotti, grațiat de UEFA! Decizie surprinzătoare luată de forul de la Nyon în privința italianului eliminat la Aberdeen
Citește și
Cisotti, grațiat de UEFA! Decizie surprinzătoare luată de forul de la Nyon în privința italianului eliminat la Aberdeen
Cisotti, grațiat de UEFA! Decizie surprinzătoare luată de forul de la Nyon în privința italianului eliminat la Aberdeen

Csikszereda - FCSB, în etapa #9 din Liga 1. Derby-urile se joacă vineri și luni

Arena Națională va găzdui East European Comic Con 2025 în perioada 12-14 septembrie, astfel că FCSB ar fi fost nevoită să schimbe din nou stadionul.

Pentru a evita această situație, campioana le-a propus ciucanilor să găzduiască primul meci direct, iar partida din retur să aibă loc la București, în 2026. Zis și făcut.

Inedit este și faptul că derby-urile U Cluj - Rapid și Petrolul - Dinamo au fost programate vineri, respectiv luni. De obicei, cele mai atractive meciuri dintr-o rundă se dispută sâmbătă sau duminică.

Programul complet al etapei #9 din Liga 1:

Vineri, 12 septembrie

  • Universitatea Cluj - FC Rapid / ora 21:00

Sâmbătă, 13 septembrie

  • UTA Arad – FC Argeș / ora 16:00
  • Universitatea Craiova - Farul Constanța / ora 21:30

Duminică, 14 septembrie

  • Oțelul Galați - FC Botoșani / ora 15:45
  • Metaloglobus - CFR Cluj / ora 18:00
  • Csikszereda - FCSB / ora 21:00

Luni, 15 septembrie

  • Hermannstadt  - Unirea Slobozia / ora 18:00
  • Petrolul Ploiești – Dinamo București / ora 21:00

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 7 etape

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. U Craiova16-819
2. Rapid12-615
3. UTA Arad11-813
4. FC Botoșani15-812
5. FC Argeș11-912
6. Dinamo10-812
7. Unirea Slobozia11-911
8. Farul9-910
9. U Cluj10-89
10. Oțelul9-89
11. Hermannstadt7-87
12. Petrolul6-76
13. FCSB8-125
14. CFR Cluj9-145
15. Metaloglobus6-161
16. Csikszereda6-181

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre", ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
Liga Campionilor
14:35
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
Dembele, ajutat de Messi Sfatul care l-a transformat pe francez într-un pretendent la câștigarea Balonului de Aur : „Mi-a spus că așa îmi pot atinge visurile”
Campionate
13:49
Dembele, ajutat de Messi Sfatul care l-a transformat pe francez într-un pretendent la câștigarea Balonului de Aur: „Mi-a spus că așa îmi pot atinge visurile”
Dembele, ajutat de Messi Sfatul care l-a transformat pe francez într-un pretendent la câștigarea Balonului de Aur : „Mi-a spus că așa îmi pot atinge visurile”

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
17:22
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul  român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
