LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda , confirmat » Când se joacă derby-urile

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #9 din Liga 1.

Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

GOLAZO.ro anunța în urmă cu 9 zile că FCSB și Csikszereda au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor.

Acum, LPF a confirmat că duelul din septembrie se va disputa la Miercurea Ciuc, deși inițial ar fi trebuit să se joace la București.

Csikszereda - FCSB, în etapa #9 din Liga 1. Derby-urile se joacă vineri și luni

Arena Națională va găzdui East European Comic Con 2025 în perioada 12-14 septembrie, astfel că FCSB ar fi fost nevoită să schimbe din nou stadionul.

Pentru a evita această situație, campioana le-a propus ciucanilor să găzduiască primul meci direct, iar partida din retur să aibă loc la București, în 2026. Zis și făcut.

Inedit este și faptul că derby-urile U Cluj - Rapid și Petrolul - Dinamo au fost programate vineri, respectiv luni. De obicei, cele mai atractive meciuri dintr-o rundă se dispută sâmbătă sau duminică.

Programul complet al etapei #9 din Liga 1:

Vineri, 12 septembrie

Universitatea Cluj - FC Rapid / ora 21:00

Sâmbătă, 13 septembrie

UTA Arad – FC Argeș / ora 16:00

Universitatea Craiova - Farul Constanța / ora 21:30

Duminică, 14 septembrie

Oțelul Galați - FC Botoșani / ora 15:45

Metaloglobus - CFR Cluj / ora 18:00

Csikszereda - FCSB / ora 21:00

Luni, 15 septembrie

Hermannstadt - Unirea Slobozia / ora 18:00

Petrolul Ploiești – Dinamo București / ora 21:00

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 7 etape

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. U Craiova 16-8 19 2. Rapid 12-6 15 3. UTA Arad 11-8 13 4. FC Botoșani 15-8 12 5. FC Argeș 11-9 12 6. Dinamo 10-8 12 7. Unirea Slobozia 11-9 11 8. Farul 9-9 10 9. U Cluj 10-8 9 10. Oțelul 9-8 9 11. Hermannstadt 7-8 7 12. Petrolul 6-7 6 13. FCSB 8-12 5 14. CFR Cluj 9-14 5 15. Metaloglobus 6-16 1 16. Csikszereda 6-18 1

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport