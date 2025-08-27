LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda , confirmat » Când se joacă derby-urile

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei #9 din Liga 1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
GOLAZO.ro anunța în urmă cu 9 zile că FCSB și Csikszereda au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor.
Acum, LPF a confirmat că duelul din septembrie se va disputa la Miercurea Ciuc, deși inițial ar fi trebuit să se joace la București.
Csikszereda - FCSB, în etapa #9 din Liga 1. Derby-urile se joacă vineri și luni
Arena Națională va găzdui East European Comic Con 2025 în perioada 12-14 septembrie, astfel că FCSB ar fi fost nevoită să schimbe din nou stadionul.
Pentru a evita această situație, campioana le-a propus ciucanilor să găzduiască primul meci direct, iar partida din retur să aibă loc la București, în 2026. Zis și făcut.
Inedit este și faptul că derby-urile U Cluj - Rapid și Petrolul - Dinamo au fost programate vineri, respectiv luni. De obicei, cele mai atractive meciuri dintr-o rundă se dispută sâmbătă sau duminică.
Programul complet al etapei #9 din Liga 1:
Vineri, 12 septembrie
- Universitatea Cluj - FC Rapid / ora 21:00
Sâmbătă, 13 septembrie
- UTA Arad – FC Argeș / ora 16:00
- Universitatea Craiova - Farul Constanța / ora 21:30
Duminică, 14 septembrie
- Oțelul Galați - FC Botoșani / ora 15:45
- Metaloglobus - CFR Cluj / ora 18:00
- Csikszereda - FCSB / ora 21:00
Luni, 15 septembrie
- Hermannstadt - Unirea Slobozia / ora 18:00
- Petrolul Ploiești – Dinamo București / ora 21:00
Cum arată clasamentul din Liga 1 după 7 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj
|Puncte
|1. U Craiova
|16-8
|19
|2. Rapid
|12-6
|15
|3. UTA Arad
|11-8
|13
|4. FC Botoșani
|15-8
|12
|5. FC Argeș
|11-9
|12
|6. Dinamo
|10-8
|12
|7. Unirea Slobozia
|11-9
|11
|8. Farul
|9-9
|10
|9. U Cluj
|10-8
|9
|10. Oțelul
|9-8
|9
|11. Hermannstadt
|7-8
|7
|12. Petrolul
|6-7
|6
|13. FCSB
|8-12
|5
|14. CFR Cluj
|9-14
|5
|15. Metaloglobus
|6-16
|1
|16. Csikszereda
|6-18
|1