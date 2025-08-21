Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv +11 foto
FCSB FOTO: SportPictures
Europa League

Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv

alt-text Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 23:51
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 23:51
  • Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2, în manșa tur din play-off-ul Conference League.
  • Manșa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 21:30, la București.

În jur de 700 de fani români au fost prezenți pe Pittodrie, pentru duelul campioanei României cu Aberdeen.

Aberdeen - FCSB. Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv

Începutul partidei din Scoția a fost unul echilibrat. Prima ocazie a venit în minutul 6 la poarta lui Târnovanu, după ce Yengi a ratat șutul din 6 metri în urma unei centrări periculoase.

FCSB a echilibrat partida și a reușit să înscrie în minutul 32 din pasa lui David Miculescu. Atacantul roș-albaștrilor a marcat cu un șut la colțul lung care l-a învins pe portarul scoțienilor.

În minutul 38, Juri Cisotti a văzut direct cartonașul roșu după un fault din spate comis asupra lui Milanovic.

Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB
Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB

Galerie foto (11 imagini)

Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB
+11 Foto
labels.photo-gallery

În prelungirile primei reprize, Aberdeen a avut ocazia de a egala, însă Târnovanu a apărat șutul lui Palaversa, care îi furase mingea lui Adrian Șut în apropierea careului.

FCSB a început repriza secundă foarte bine și a reușit să înscrie în minutul 47 prin Darius Olaru. Acesta a marcat cu poarta goală din pasa foarte bună dată de Bîrligea.

Intrat doar de 3 minute pe teren, Polvara a înscris pentru Aberdeen după un șut aproape de vinclul porții lui Târnovanu care a lovit și bara laterală. Scoțienii au redus, astfel, din diferență.

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (1).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (2).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (3).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (4).jpg Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Sockler a reușit egalarea în minutul 89 după o lovitură de cap în urma unui corner.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2. Calificarea se va juca joia viitoare, la București. În cazul în care e eliminată, FCSB va evolua în faza principală din Conference League.

Aberdeen - FCSB 2-2

  • Au marcat: Polvara (61), Sockler (89) / Daniel Bîrligea (32), Darius Olaru (47)

Final de partidă!

Min. 90+4 - Târnovanu respinge cu fața mingea trimisă de un jucător al scoțienilor și FCSB evită înfrângerea pe final.

Min. 90+2 - Dennis Politic intră în locul lui Bîrligea.

Min. 90 - Partida este prelungită cu 6 minute.

Min. 89 - Gol Aberdeen! Sockler egalează după cu un corner al scoțienilor.

Min. 86 - Încă un cartonaș galben pentru Aberdeen. Milne este avertizat după ce îl faultează pe Bîrligea.

Min. 85 - Corner pentru FCSB.

Min. 84 - Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a văzut cartonașul galben după mai multe proteste.

Min. 78 - Sockler primește și el cartonașul galben după un fault comis asupra lui Mihai Popescu.

Min. 75 - Palaversa vede cartonașul galben după ce l-a faultat pe Darius Olaru.

Min. 73 - Ocazie mare pentru Aberdeen. Sockler ratează șutul din centrul careului lui FCSB, iar campioana României scapă de această fază.

Min. 72 - Încă o schimbare la FCSB. Lixandru îl înlocuiește pe Șut.

Min. 61 - Gol Aberdeen! Noul intrat Polvara șutează din întoarcere și îl înfrânge pe Târnovanu. Mingea este trimisă aproape de vinclu și lovește și bara din stânga porții.

Min. 58 - Ultimele schimbări la Aberdeen: Milanovic și Molloy sunt înlocuiți de Polvara și Shinnie.

Min. 51 - FCSB este aproape de 3-0 după un șut din voleu al lui Miculescu, dar Mitov respinge mingea în corner.

Min. 47 - GOOL FCSB! Darius Olaru înscrie cu poarta goală după pasa de gol excepțională reușită de Bîrligea.

Min. 46 - Trei schimbări și la FCSB. Au ieșit Tănase, Chiricheș și Crețu și au intrat Olaru, Edjouma și Kiki.

Min. 46 - Schimbări la Aberdeen. Ies Dorrington, Nilsen și Yengi și intră Clarkson, Knoester și Sockler.

Prima repriză a luat sfârșit.

Min. 45+2 - Șut pierde mingea în apropierea careului, iar Palaversa scapă singur spre poarta lui Târnovanu și șutează, dar portarul roș-albastru intervine.

Min. 45 - Repriza este prelungită cu 4 minute.

Min. 39 - Arbitrul i-a arătat cartonașul galben și lui Crețu după ce a protestat decizia acestuia de a-i acorda cartonașul roșu lui Cisotti.

Min. 38 - Juri Cisotti vede direct cartonașul roșu după un fault comis asupra lui Milanovic din spate.

Min. 32 - GOOL FCSB! Daniel Bîrligea deschide scorul după un șut la colțul lung și îl învinge cu ușurință pe Mitov. David Miculescu îi pasează decisiv atacantului campioanei.

Min. 31 - FCSB are o ocazie periculoasă la poarta adversă, dar șutul lui Șut este blocat de Jensen.

Min. 28 - Florin Tănase a scăpat singur după pasa lui Bîrligea, însă fundașii scoțieni s-au repliat rapid și l-au blocat pe jucătorul campioanei României.

Min. 22 - Cartonaș galben pentru Milanovic după ce l-a faultat pe Florin Tănase.

Min. 21 - Yengi a fost aproape să rămână singur cu Târnovanu după ce i-a luat mingea lui Mihai Popescu, însă arbitrul a hotărât că atacantul lui Aberdeen a faultat în atac.

Min. 12 - Florin Tănase vede primul cartonaș galben al partidei după un fault comis în apropierea careului.

Min. 11 - Fază periculoasă a lui Aberdeen. Milanovic driblează mai mulți jucători de la FCSB, Aouchiche șutează dar mingea este respinsă de Pantea.

Min. 6 - Ocazie periculoasă la poarta lui Târnovanu. Yengi șutează pe lângă minge după o centrare în careul de 6 metri, iar mingea iese din teren.

Min. 1 - Bîrligea se resimte după un duel aerian cu fundașul lui Aberdeen.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

  • Aberdeen: Mitov - Molloy, Milne, Dorrington, Jensen - Heltne Nilsen, Palaversa - Keskinen, Aouchiche, Milanovic - Yengi
  • Rezerve: Suman, Vitols, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sockler, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin
  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Popescu, Graovac, Crețu - Șut, Chiricheș - Cisotti, Tănase, Miculescu - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Popescu
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Stadion: „Pittodrie”.
  • Arbitru: Serdar Gözübüyük // Asistenți: Erwin Zeinstra, Patrick Inia.
  • Arbitru VAR: Pol van Boekel // Asistenți VAR: Robin Hensgens (toți din Olanda).

19:29 FCSB, fără Radunovic, Ngezana și Dawa!

Elias Charalambous: „Ne așteptăm la un meci greu”

Antrenorul celor de la FCSB se așteaptă la un duel complicat pe stadionul „Pittodrie”. Tehnicianul cipriot a urmărit evoluția celor de la Aberdeen și crede că disciplina poate fi atuul campioanei României.

Jocurile europene sunt total diferite de cele din campionat. Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil.

Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție. Mâine va fi un alt tip de meci. Am analizat ultimele lor partide și ne așteptăm la un meci greu.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții, nu sunt îngrijorat. Avem jucători. Sper să aibă voie să joace, vom vedea. Nu e ceva ce depinde de noi. Calificarea se va decide la București, pentru că vor fi două meciuri grele”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei de pe „Pittodrie”, potrivit digisport.ro.

Stadionul arată superb. Sperăm să vedem un meci frumos. Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Jimmy Thelin, cu gândul la victorie: „Știm ce jucăm”

Aberdeen dorește victoria, în prima manșă a play-off-ului Europa League, și, pentru a-și îndeplini obiectivul, scoțienii au analizat punctele slabe ale celor de la FCSB.

Jimmy Thelin, antrenorul trupei de pe „Pittodrie”, l-a trimis pe asistentul său la derby-ul dintre FCSB și Rapid, 2-2, când „roș-albaștrii” au ratat victoria în ultimele 10 minute de joc.

Am făcut o analiză a echipei, iar Christer Persson a fost acolo duminică, urmărindu-i pe adversari, așa că avem o imagine clară despre ce vom face.

Va fi un meci interesant, au punctele lor forte, dar și punctele lor slabe, desigur.

Știu că nu am câștigat primele două meciuri din campionat. Pentru a crește ca persoană și ca jucător, cea mai bună cale este să-ți asumi responsabilitatea și să te bucuri de ea. Aceasta este treaba mea, alături de staff-ul meu, de a-i ghida pe jucători în această direcție”, a declarat Jimmy Thelin, înaintea duelului împotriva celor de la FCSB, conform gsp.ro.

  • Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.
  • În cazul în care FCSB câștigă „dubla” cu Aberdeen, se va califica în faza grupei Europa League.
  • Dacă Aberdeen va fi învingătoare, elevii lui Elias Charalambous vor continua parcursul european în faza grupei din Conference League.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

