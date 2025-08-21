Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Adil Aouchiche, în tricoul roșu al lui Aberdeen Foto: Imago
Europa League

Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri

  • Adil Aouchiche, 23 de ani, e mijlocașul care va conduce jocul ofensiv al lui Aberdeen joi seară, împotriva lui FCSB, în turul play-off-ului Europa League. 
  • Francezul de origine algeriană a apărut în fotbalul profesionist la PSG, titular alături de Di Maria, Thiago Silva și Marquinhos. Are un record all-time la turneele finale de juniori.
  • Aberdeen - FCSB începe la 21:45 și va fi transmis în direct pe Voyo.ro și livetext pe GOLAZO.ro.

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, va miza și joi seară pe Adil Aouchiche. A insistat ca tânărul mijlocaș, 23 de ani, să fie adus de la Sunderland împrumut în acest sezon.

Francezul cu părinți algerieni va fi playmakerul echipei roșii și împotriva lui FCSB, în play-off-ul Europa League. Un număr 10 care poartă însă 7 pe tricou.

Aouchiche, marele talent al lui PSG cu dificultăți de adaptare

Aouchiche era considerat un mare talent la academia lui PSG. Pe 30 august 2019, Thomas Tuchel l-a promovat în fotbalul profesionist, lansându-l titular la 2-0 în deplasare cu Metz, în campionat.

Adil Aouchiche, la debutul cu PSG. În spate, Angel Di Maria Foto: Imago Adil Aouchiche, la debutul cu PSG. În spate, Angel Di Maria Foto: Imago
Adil Aouchiche, la debutul cu PSG. În spate, Angel Di Maria Foto: Imago

Îi avea alături pe Angel Di Maria, Marco Verratti, Thiago Silva și Marquinhos.

17 ani și 46 de zile
avea Aouchiche la debutul pro, în vara lui 2019

În ianuarie 2020, a înscris pentru parizieni, fiind cel mai tânăr marcator al roș-albaștrilor în Cupa Franței, la 17 ani și jumătate.

Cedat la St. Etienne, în 2020, a avut două sezoane bune, evoluând în 69 de meciuri în Ligue 1.

10 milioane de euro
era cota lui Aouchiche la St. Etienne, la 18 ani. Astăzi, a scăzut la 1,5 milioane (Transfermarkt)

Retrogradarea lui St. Etienne l-a făcut să se transfere la Lorient, unde nu s-a integrat. Aceasta a fost marea problemă a carierei sale până acum: are dificultăți de adaptare.

De la Lorient s-a mutat la Sunderland, în 2023, fiind împrumutat de două ori, la Portsmouth și la Aberdeen. 

Aouchiche, record de goluri la juniori. L-a egalat pe Platini

Adil a fost remarcat la juniorii Franței. În primăvara lui 2019, la doar 16 ani, a marcat 9 goluri în primele patru partide la Euro U17, fiind golgeterul turneului final. Record all-time.

4 goluri a înscris
Aouchiche la Franța - Cehia 6-1, în „sferturile” CE U17, după hattrick la 4-2 cu Suedia, în grupă

A devenit atunci jucătorul cel mai prolific la o ediție de Euro U17. Și a egalat performanța lui Michel Platini (9 goluri la CE 1984) la toate nivelurile de vârstă la un turneu final continental.

Aouchiche (dreapta), la Aberdeen - Celtic 0-2, în prima ligă scoțiană Foto: Imago Aouchiche (dreapta), la Aberdeen - Celtic 0-2, în prima ligă scoțiană Foto: Imago
Aouchiche (dreapta), la Aberdeen - Celtic 0-2, în prima ligă scoțiană Foto: Imago

aberdeen PSG europa league fcsb Adil Aouchiche
