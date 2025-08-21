Bașakșehir - Craiova 1-2. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a oferit primele reacții după succesul de la Istanbul.

În timpul intervenției sale telefonice, acesta a reacționat nervos când a auzit de rivala FCSB.

Rotaru s-a enervat în direct la TV, la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, când moderatorul Radu Naum, pe parcursul dialogului cu patronul Craiovei, a anunțat telespectatorii că FCSB conduce cu 2-0 în Scoția.

Bașakșehir - Craiova 1-2 . Mihai Rotaru: „Vă închid telefonul!”

„Nu, haideți, că vă închid telefonul. Serios, nu mă interesează. Nu, chiar nu mă interesează! E greu de înțeles pentru dumneavoastră? Sunt de acord că trebuie să spuneți, dar nu mă interesează.

Ne interesează să facă puncte toate echipele românești, dar nu este important pentru noi. Pe noi nu ne interesează ce face FCSB”, a spus finanțatorul oltenilor.

“Poate pe dumneavoastră nu vă interesează, dar eu trebuie să-mi informez telespectatorii”, a replicat Naum.

Mihai Rotaru, despre victoria cu Bașakșehir

Întrebat de modul în care în care trăit partida de la Istanbul, Rotaru a răspuns:

„Dacă am avut emoții? Nu mă mai întrebați asta, vă rog eu frumos. Și dacă jucăm un amical cu echipa a doua, tot avem emoții. Nu mă mai întrebați, că este un nonsens să întrebați pe cineva care participă în fenomenul fotbal dacă are emoții. Nu că are emoții, este terminat de emoții!

Revenind la meci, ne bucurăm că este prima victorie mare în deplasare a Universității Craiova după zeci de ani în Europa. Bașakșehir acum câțiva ani a fost campioana Turciei”, a mai spus Rotaru.

