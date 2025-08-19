Dur-Bozoancă va fi operat FOTO. Diagnosticul crunt primit de portarul de la Oțelul, după ce a fost lovit în față de un coechipier în meciul cu FC Argeș +5 foto
Dur Bozaoncă s-a accidentat în meciul cu FC Argeș/ Foto: captură Prima Sport
Superliga

Dur-Bozoancă va fi operat FOTO. Diagnosticul crunt primit de portarul de la Oțelul, după ce a fost lovit în față de un coechipier în meciul cu FC Argeș

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 15:13
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 15:13
  • FC ARGEȘ - OȚELUL GALAȚI 2-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul oaspeților, a aflat primul diagnostic după accidentarea suferită în partida de la Mioveni.

Laszlo Balint a fost nevoit să-l schimbe pe Dur-Bozoancă în debutul reprizei secunde.

Portarul titular al Oțelului a fost lovit puternic cu talpa, direct în față, de propriul său coechipier, Milen Zhelev. Bozoancă a sângerat destul de puternic ulterior, în zona nasului și a fost înlocuit în minutul 52 de Iustin Popescu.

Zhelev intrase prin alunecare în propriul careu pentru a respinge o minge în corner și nu l-a mai putut evita pe goalkeeper, care ieșise pentru a reține balonul.

 Swiatek, victorie la Cincinnati! VIDEO. Iga revine pe locul 2 mondial chiar înainte de  US Open
Citește și
Swiatek, victorie la Cincinnati! VIDEO. Iga revine pe locul 2 mondial chiar înainte de US Open
Citește mai mult
 Swiatek, victorie la Cincinnati! VIDEO. Iga revine pe locul 2 mondial chiar înainte de  US Open

Cosmin Dur-Bozoancă, diagnosticat cu fractură de piramidă nazală

Printr-un comunicat pe rețelele de socializare ale clubului, Oțelul a anunțat că goalkeeperul a fost diagnosticat cu fractură de piramidă nazală și va fi supus unei intervenții chirurgicale.

„Portarul nostru Cosmin Dur-Bozoancă, accidentat în minutul 50 al partidei de la Mioveni, a suferit - conform examinărilor preliminare - o fractură de piramidă nazală care va necesita o intervenție chirurgicală. Coco, întreaga familie a Oțelului este alături de tine!”, a anunțat Oțelul pe pagina oficială de Facebook.

Accidentarea lui Dur-Bozoancă
Accidentarea lui Dur-Bozoancă

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea lui Dur-Bozoancă Accidentarea lui Dur-Bozoancă Accidentarea lui Dur-Bozoancă Accidentarea lui Dur-Bozoancă Accidentarea lui Dur-Bozoancă
+5 Foto
labels.photo-gallery

Oțelul, a doua înfrângere din acest sezon

Fără Bozoancă între buturi, Oțelul a pierdut partida cu FC Argeș. Piteștenii au deschis scorul, în minutul 62, după un penalty transformat de Matos.

Trei minute mai târziu, Sierra a marcat și el, iar Oțelul a rămas în continuare fără victorie, în deplasare, în acest sezon.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara
Cupa Romaniei
12:18
Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara
Citește mai mult
Cupa României A avut loc tragerea la sorți a play-off-ului » Steaua, duel cu o formație de Liga 1 + CS Dinamo, derby cu Poli Timișoara
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Superliga
10:14
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic
Citește mai mult
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
otelul galati accidentare liga 1 fc arges DIAGNOSTIC cosmin dur-bozoanca
Știrile zilei din sport
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Special
09:07
Sportivii români vor să plece Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Citește mai mult
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Superliga
09:26
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Citește mai mult
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Superliga
11:32
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Citește mai mult
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Superliga
10:07
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Citește mai mult
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:29
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
17:54
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
16:58
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Europa League
12:16
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Citește mai mult
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Campionate
11:08
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Citește mai mult
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Superliga
10:13
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Citește mai mult
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Superliga
13:11
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Citește mai mult
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 38 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
20.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share