Dur-Bozoancă va fi operat FOTO. Diagnosticul crunt primit de portarul de la Oțelul, după ce a fost lovit în față de un coechipier în meciul cu FC Argeș

FC ARGEȘ - OȚELUL GALAȚI 2-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul oaspeților, a aflat primul diagnostic după accidentarea suferită în partida de la Mioveni.

Laszlo Balint a fost nevoit să-l schimbe pe Dur-Bozoancă în debutul reprizei secunde.

Portarul titular al Oțelului a fost lovit puternic cu talpa, direct în față, de propriul său coechipier, Milen Zhelev. Bozoancă a sângerat destul de puternic ulterior, în zona nasului și a fost înlocuit în minutul 52 de Iustin Popescu.

Zhelev intrase prin alunecare în propriul careu pentru a respinge o minge în corner și nu l-a mai putut evita pe goalkeeper, care ieșise pentru a reține balonul.

Cosmin Dur-Bozoancă , diagnosticat cu fractură de piramidă nazală

Printr-un comunicat pe rețelele de socializare ale clubului, Oțelul a anunțat că goalkeeperul a fost diagnosticat cu fractură de piramidă nazală și va fi supus unei intervenții chirurgicale.

„Portarul nostru Cosmin Dur-Bozoancă, accidentat în minutul 50 al partidei de la Mioveni, a suferit - conform examinărilor preliminare - o fractură de piramidă nazală care va necesita o intervenție chirurgicală. Coco, întreaga familie a Oțelului este alături de tine!”, a anunțat Oțelul pe pagina oficială de Facebook.

Oțelul, a doua înfrângere din acest sezon

Fără Bozoancă între buturi, Oțelul a pierdut partida cu FC Argeș. Piteștenii au deschis scorul, în minutul 62, după un penalty transformat de Matos.

Trei minute mai târziu, Sierra a marcat și el, iar Oțelul a rămas în continuare fără victorie, în deplasare, în acest sezon.

