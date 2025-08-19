Critică „suporterii elitiști” ai FCSB Mihai Stoica sare în apărarea unui jucător după Rapid - FCSB: „Ei nu înțeleg, n-am ce să le fac!”

RAPID - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a luat apărarea tânărului jucător Mihai Toma (18 ani).

Eligibil pentru regula U21, Mihai Toma a jucat 89 de minute în derby-ul cu Rapid. A ieșit de pe teren cu probleme medicale, fiind înlocuit de Alexandru Stoian (17 ani).

RAPID - FCSB. Mihai Stoica: „Toma a închis perfect poate cel mai bun fundaș stânga din țară”

Oficialul celor de la FCSB le-a bătut obrazul suporterilor, care l-au criticat pe tânărul mijlocaș al campioanei.

„Am văzut că suporterii noștri elitiști sunt foarte nemulțumiți de Toma.

Din nefericire, fiind elitist, fiind suporter, nu te pricepi automat la fotbal. Trebuie să înțelegi fenomenul ăsta. Toma a închis perfect poate cel mai bun fundaș stânga din țară.

Mihai Toma în duel cu Andrei Borza/ FOTO: sportpictures.eu

A avut câteva intercepții cu creier, a închis culoare, a avut și șarje ofensive. Ok, n-a marcat, dar are 18 ani.

N-are ritm pentru că n-a jucat. Este unul dintre cei mai buni jucători U21 și are 4 ani sub vârstă! Este liderul și căpitanul naționalei 2007. Dacă oamenii nu înțeleg, eu n-am ce să le fac. Fiecare suporter vede cum crede el, dar noi suntem de meserie.

Nu le putem lua dreptul la opinie, dar le putem explica. Și le mai explic suporterilor elitiști, care nu pricep foarte bine fenomenul, că are dreptul și stângul și nu se știe care e piciorul de bază”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

