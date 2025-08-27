Concurență pentru Pro TV și Voyo Unde se poate vedea FCSB - Aberdeen în diaspora

Drepturile TV pentru partida dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League, au fost achiziționate de încă o platformă de streaming din România.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Clever Group a achiziționat drepturile de televizare pentru returul „dublei” dintre FCSB și Aberdeen.

FCSB - Aberdeen va fi transmis pe Prima Play, pentru românii din diaspora

Deși a achiziționat drepturile TV și pentru returul din play-off-ul Europa League, Pro TV nu va fi singurul loc unde se va putea vedea meciul dintre FCSB și Aberdeen.

Astăzi, Prima Play, deținută de firma care are și posturile Prima Sport, a anunțat că a cumpărat și ea drepturile.

Pe Prima Play vor putea urmări meciul românii din afara țării, Pro TV având exclusivitate pe teritoriul României.

„Ne dorim ca fiecare român, oriunde s-ar afla, să aibă acces la momentele mari ale fotbalului românesc. Partida FCSB – Aberdeen le va oferi, în exclusivitate, spectacol fotbalistic suporterilor din diaspora”, au transmis reprezentanții Prima Play, conform primatv.ro.

Platforma poate fi accesată de pe orice device, iar cei ce vor dori să urmărească meciul vor trebui să își deschidă un cont în aplicație, iar mai apoi să își facă abonament.

Prețul unui abonament la Prima Play este de 29,99 de lei pe lună.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport