Dă 4 milioane € pe Louis!  Patronul FCSB îl vrea pe Munteanu: „Nu a existat jucător ca el!” + E sigur de calificarea în Europa League
Louis Munteanu (Foto: IMAGO)
Dă 4 milioane € pe Louis! Patronul FCSB îl vrea pe Munteanu: „Nu a existat jucător ca el!” + E sigur de calificarea în Europa League

alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 18:47
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 18:52
  • Gigi Becali (67 de ani) susține că ar plăti 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe atacantul Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.
  • Patronul FCSB e sigur că echipa se va califica în faza principală din Europa League, însă este îngrijorat de situația din Liga 1.

Ioan Varga vrea să obțină o sumă importantă în schimbul starului său. Becali și-ar dori să intre pe fir, însă nu crede că-i poate satisface pretențiile omologului său de la CFR.

Gigi Becali ar da 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu

„Nu aveau nevoie de jucători, că au jucători valoroși. Nu știu ce se întâmplă, cum nu știu nici la mine.

Nu cred că-l dau ei pe Louis Munteanu. Aseară am visat că a venit Giovanni (n.r. Ioan Becali) la mine, care nici nu este impresarul lui, și zice «Băi, Gigi, am vorbit cu Neluțu Varga și zice 'Îl vrei pe Munteanu?'». Am zis că da. «Vrea 4 milioane, dar dacă încerci să scazi un euro, nu-l mai vezi. Da sau nu?»”.

Nu cred, nu-l dă cu 4 milioane. Dacă îl dă cu 4, îl iau pe loc. Nu e nicio minciună! Îi dau pe loc toți, imediat, pe Munteanu!

N-am dat niciodată atât pentru că nu a existat jucător ca Munteanu. Dădeam pe Bîrligea, dar nu au știut să ceară.

Dacă dau acum 4 milioane, eu iau 20-25! E băiat tânăr și valoros, îi pun ca la bancă! doar dacă, Doamne ferește, se accidentează, să nu iau 4 milioane pe el”, a spus Becali la emisiunea „Liga Digisport”.

  • Cea mai mare sumă plătită de FCSB pentru un jucător a fost de 3 milioane de euro, în august 2017, când l-a transferat pe Florinel Coman de la Viitorul Constanța.
5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Diferența dintre FCSB și Universitatea Craiova: „Noi am câștigat deja meciul secolului!”

Chiar și în cazul în care va fi învinsă de Aberdeen în play-off-ul Europa League (2-2 în tur), FCSB va juca în faza principală a unei competiții europene.

Campioana României ar evolua în Conference League, unde încearcă să ajungă și Universitatea Craiova. Gruparea din Bănie a câștigat cu 2-1 în Turcia, pe terenul lui Istanbul Bașakșehir.

„Este la nivelul dublu bani, acolo sunt 10, aici sunt vreo 17-18. Plus de asta, meciuri europene în plus, deci încă ceva coeficient UEFA de care avem nevoie. Dar la noi nu e așa, noi suntem deja calificați.

Cu alte cuvinte, pentru ei e meciul secolului, noi l-am rezolvat deja. Am jucat deja meciul secolului și l-am câștigat, suntem în Conference.

Nu pot arăta mai mult pentru că joacă în deplasare (n.r. - cei de la Aberdeen). Dacă aveau de arătat, trebuiau să arate acolo, când aveam trei jucători titulari lipsă și ei jucau la ei acasă. Nu au ce să arate mai mult.

Oricum au arătat forță, e o echipă puternică, de forță, dar nu au jucători foarte valoroși, tehnici, care să ne surprindă. Nu au tehnica necesară, să spui că te pasează, te fac praf. Sunt periculoși la fazele fixe, dar noi acum o să avem acum și un Ngezana în teren”.

Dacă în Conference League iei aproape 10 milioane, în Europa League iei 16-17 milioane. Am zis cu totul, biletele le-am pus, cam știu acum cât se încasează, am avut experiența asta. În Europa este coeficientul în plus și echipele sunt mai puternice. E pofta fanilor care trebuie făcută, fără ei nu e frumos fotbalul. Gigi Becali, patron FCSB

Misiune dificilă în Liga 1: „Craiova e prea puternică!”

Becali a explicat că situația echipei în Liga 1 este mai dificilă în acest sezon decât în cel precedent. După 7 etape, FCSB e pe locul 13, cu doar 5 puncte, la 14 în spatele liderului Universitatea Craiova.

„Nu e o problemă de puncte, problema e că e Craiova prea puternică anul ăsta. Diferența de puncte nu e o problemă, poți să o recuperezi, dar Craiova are valoare, nu te lasă.

Dar noi nu deznădăjduim. Eu merg pe câștigarea cupei. Europa League! Mă interesează pe mine Cupa României? Aia a Europei! Să mă duc în Champions League direct. Eu așa vreau, așa am făcut toată viața mea.

O să spuneți paradox: dacă echipa e valoroasă de ce are doar 5 puncte în 7 meciuri? Și nu știu să vă răspund.

Mai sunt 23 de meciuri, dacă ești echipă tare și vrei, batem Craiova de două ori și ajungem la 8 puncte, adică la 4 (n.r. la intrarea în play-off, după înjumătățire)”.

Îmi spunea Mihai (Stoica) aseară că „Așa mă oftic... Mă uit la ăștia, zici că jucau două echipe de Liga 3”. Kairat, da. I-am zis că nu a fost anul nostru să ajungem în Liga Campionilor, nu mă mai gândesc la trecut. Eu mă gândesc tot timpul la viitor. Sus de tot! Adică să o câștig. Gigi Becali, patron FCSB

