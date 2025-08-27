Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV. În tur, scorul a fost 2-2.

Elias Charalambous a prefațat partida cu Aberdeen în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei.

VIDEO Elias Charalambous, înainte de meciul cu Aberdeen: „Trebuie să dăm totul”

Elias Charalambous a vorbit despre importanța calificării echipei în faza principală a Europa League.

„Jucăm mâine pentru calificarea în grupa principală a Europa League. Știți cât de important este acest meci pentru club, pentru că nu este deloc ușor să te califici, în special în Europa League. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să ne calificăm.

Este un joc extrem de important. Să intri în grupa principală e ceva foarte important atât pentru club, cât și pentru România.

Avem jucători foarte inteligenți, nu au nevoie să le țin un discurs pentru a înțelege importanța acestui meci.

Am zis-o de multe ori, dacă nu dăm totul, nu vom reuși să ne calificăm, iar ei au înțeles asta. Sunt convins că vom arăta o atitudine corectă” , a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „Nu vreau să discut despre prime”

„Nu vreau să vorbesc despre prime. Cred că jucătorii vor primi prime dacă ne vom califica, dar eu urăsc să vorbesc despre asta. Vreau să mă concentrez pe ceea ce avem de făcut, nu să discut despre bani.

Suntem pregătiți pentru orice, dar e foarte important să fim foarte concentrați încă din primul minut. Am spus-o mereu, meciurile se termină doar după fluierul de final. Trebuie să fim concentrați la maxim în fiecare secundă din meci.

Aberdeen este o echipă cu multă calitate care încearcă să facă multe. Noi trebuie să facem totul corect, deoarece la astfel de meciuri orice detaliu face diferență”, a mai adăugat Elias Charalambous.

Cisotti e suspendat, iar Thiam nu e pe listă, în rest, suntem ok. Bîrligea e un fotbalist foarte important, pentru mine el e cel mai bun atacant din România. Elias Charalambous, antrenor FCSB

FOTO. Imagini de la antrenamentul FCSB înainte de Aberdeen

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport