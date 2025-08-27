Schimbări la CFR Cluj Ioan Varga a anunțat că o să curețe clubul „pe toate palierele”: „Voi face o echipă de 10 ori mai puternică”
Ioan Varga, patron CFR Cluj. FOTO: captură YouTube
Superliga

Schimbări la CFR Cluj Ioan Varga a anunțat că o să curețe clubul „pe toate palierele”: „Voi face o echipă de 10 ori mai puternică”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 18:43
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 18:43
  • Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a declarat că vor exista mai multe plecări, după demisia lui Dan Petrescu (57 de ani)
  • Rezultatul umilitor înregistrat de CFR Cluj în Conference League, 2-7 în fața suedezilor de la Hacken, l-au determinat pe tehnician să își dea demisia.

Locul lui Petrescu a fost luat de Andrea Mandorlini, iar Varga a afirmat că va face „curățenie pe toate palierele”, ceea ce ar însemna ca ar putea urma schimbări în conducerea executivă, cât și staff-ul tehnic și lotul de jucători.

LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda , confirmat » Când se joacă derby-urile
Citește și
LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda, confirmat » Când se joacă derby-urile
Citește mai mult
LPF, decizie neașteptată Programul etapei 9 din Liga 1. Acordul dintre FCSB și Csikszereda , confirmat » Când se joacă derby-urile

Ioan Varga a anunțat că o să „curețe” clubul „pe toate palierele”: „Voi face o echipă de 10 ori mai puternică”

„Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții.

Curățenie, pe toate palierele. Asta este. În principiu, nu am fost mulțumit de ce s-a întâmplat, am o supărare pe care mi-o țin pentru mine, dar o să reglez lucrurile astea

O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate.

Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 titluri, alții nu au luat nimic”, a declarat Varga, potrivit prosport.ro.

Nu moare clubul când vor alții. O să aibă o surpriză cei care își doresc asta Ioan Varga

Clubul este condus de Cristi Balaj, în calitate de președinte, Marian Băgăcean, director general, și Cristian Panin, team manager.

Stafful tehnic este reprezentat de:

  • Andrea Mandorlini – Antrenor principal
  • Ovidiu Hoban – Antrenor secund
  • Laurențiu Rus – Antrenor secund
  • Mihai Ștețca – Antrenor de portari
  • Cristian Dragotă – Preparator fizic
  • Andrei Dăngulea – Preparator fizic
  • Vasile Demeter – Preparator fizic
  • Viorel Boncoi – Kinetoterapeut
  • Florin Molnar – Fizioterapeut
  • Darius Tămaș – Fizioterapeut
  • Cosmin Traian – Medic

Totuși, după eșecul cu Oțelul, „secundul” Laurențiu Rus a lăsat și el de înțeles că ia în calcul o despărțire de club.

Lotul celor de la CFR este cotat la 31,3 milioane de euro, iar cel mai bine cotat fotbalist este Louis Munteanu (5 milioane de euro), urmat de Meriton Korenica și Matei Ilie, ambii cotați la două milioane de euro, conform transfermarkt.com.

7 înfrângeri
a suferit CFR Cluj în cele 14 meciuri jucate în sezonul 2025-2026. Clujenii au mai obținut trei victorii și patru remize

Rezultatele obținute de CFR Cluj în sezonul 2025-2026:

  • 5 iulie: FCSB - CFR 2-1 (Supercupa României)
  • 10 iulie: Paksi - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)
  • 13 iulie: CFR - Unirea Slobozia 2-1 (Superliga)
  • 17 iulie: CFR - Paksi 3-0 (Preliminarii Europa League)
  • 20 iulie: Rapid - CFR 1-1 (Superliga)
  • 24 iulie: Lugano - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)
  • 27 iulie: CFR - Argeș 0-2 (Superliga)
  • 31 iulie: CFR - Lugano (Preliminarii Europa League)
  • 3 august: CFR - U Craiova 2-3 (Superliga)
  • 7 august: CFR - Braga 1-2 (Preliminarii Europa League)
  • 14 august: Braga - CFR (Preliminarii Europa League)
  • 17 august: CFR - Botoșani 3-3 (Superliga)
  • 21 august: Hacken - CFR 7-2 (Preliminarii Conference League)
  • 24 august: Oțelul - CFR 4-1 (Superliga)

Returul dintre clujeni și Hacken va avea loc mâine, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

 A vrut să lupte în războiul din Ucraina Lucescu, despre jucătorul pe care l-a promovat la Kiev și care e acum la PSG: „Asta m-a impresionat la el”
Campionate
16:30
A vrut să lupte în războiul din Ucraina Lucescu, despre jucătorul pe care l-a promovat la Kiev și care e acum la PSG: „Asta m-a impresionat la el”
Citește mai mult
 A vrut să lupte în războiul din Ucraina Lucescu, despre jucătorul pe care l-a promovat la Kiev și care e acum la PSG: „Asta m-a impresionat la el”
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
Liga Campionilor
14:35
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”
Citește mai mult
„Ne vede cineva?” Protest la Kairat după calificarea istorică în Liga Campionilor: „Unde sunt autoritățile? De ce noi nu putem?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
CFR Cluj liga 1 staff ioan varga
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
17:22
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
„Scoțienii vor juca pe viață și pe moarte” Singurul  român care joacă în Scoția analizează, pentru GOLAZO.ro, meciul FCSB - Aberdeen
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share