Schimbări la CFR Cluj Ioan Varga a anunțat că o să curețe clubul „pe toate palierele”: „Voi face o echipă de 10 ori mai puternică”

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a declarat că vor exista mai multe plecări, după demisia lui Dan Petrescu (57 de ani)

Rezultatul umilitor înregistrat de CFR Cluj în Conference League, 2-7 în fața suedezilor de la Hacken, l-au determinat pe tehnician să își dea demisia.

Locul lui Petrescu a fost luat de Andrea Mandorlini, iar Varga a afirmat că va face „curățenie pe toate palierele”, ceea ce ar însemna ca ar putea urma schimbări în conducerea executivă, cât și staff-ul tehnic și lotul de jucători.

Ioan Varga a anunțat că o să „curețe” clubul „pe toate palierele”: „Voi face o echipă de 10 ori mai puternică”

„Vin acasă și o să rezolv problema. O să curăț clubul, o să dau afară pe cine nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții.

Curățenie, pe toate palierele. Asta este. În principiu, nu am fost mulțumit de ce s-a întâmplat, am o supărare pe care mi-o țin pentru mine, dar o să reglez lucrurile astea

O să întăresc echipa. Voi face o echipă de 10 ori mai puternică, ca să nu mai existe discuții. Nu înțeleg de unde vine atâta răutate.

Să bage ei 100 de milioane de euro în fotbal și apoi să vorbească. Eu am luat 5 titluri, alții nu au luat nimic”, a declarat Varga, potrivit prosport.ro.

Nu moare clubul când vor alții. O să aibă o surpriză cei care își doresc asta Ioan Varga

Clubul este condus de Cristi Balaj, în calitate de președinte, Marian Băgăcean, director general, și Cristian Panin, team manager.

Stafful tehnic este reprezentat de:

Andrea Mandorlini – Antrenor principal

Ovidiu Hoban – Antrenor secund

Laurențiu Rus – Antrenor secund

Mihai Ștețca – Antrenor de portari

Cristian Dragotă – Preparator fizic

Andrei Dăngulea – Preparator fizic

Vasile Demeter – Preparator fizic

Viorel Boncoi – Kinetoterapeut

Florin Molnar – Fizioterapeut

Darius Tămaș – Fizioterapeut

Cosmin Traian – Medic

Totuși, după eșecul cu Oțelul, „secundul” Laurențiu Rus a lăsat și el de înțeles că ia în calcul o despărțire de club.

Lotul celor de la CFR este cotat la 31,3 milioane de euro, iar cel mai bine cotat fotbalist este Louis Munteanu (5 milioane de euro), urmat de Meriton Korenica și Matei Ilie, ambii cotați la două milioane de euro, conform transfermarkt.com.

7 înfrângeri a suferit CFR Cluj în cele 14 meciuri jucate în sezonul 2025-2026. Clujenii au mai obținut trei victorii și patru remize

Rezultatele obținute de CFR Cluj în sezonul 2025-2026:

5 iulie: FCSB - CFR 2-1 (Supercupa României)

10 iulie: Paksi - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)

13 iulie: CFR - Unirea Slobozia 2-1 (Superliga)

17 iulie: CFR - Paksi 3-0 (Preliminarii Europa League)

20 iulie: Rapid - CFR 1-1 (Superliga)

24 iulie: Lugano - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)

27 iulie: CFR - Argeș 0-2 (Superliga)

31 iulie: CFR - Lugano (Preliminarii Europa League)

3 august: CFR - U Craiova 2-3 (Superliga)

7 august: CFR - Braga 1-2 (Preliminarii Europa League)

14 august: Braga - CFR (Preliminarii Europa League)

17 august: CFR - Botoșani 3-3 (Superliga)

21 august: Hacken - CFR 7-2 (Preliminarii Conference League)

24 august: Oțelul - CFR 4-1 (Superliga)

Returul dintre clujeni și Hacken va avea loc mâine, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

