„Plecăm de aici cu un gust amar” Darius Olaru, după egalul obținut de FCSB cu Aberdeen: „Chiar te simți fotbalist”
Darius Olaru. Foto: SPORT Pictures
Europa League

„Plecăm de aici cu un gust amar” Darius Olaru, după egalul obținut de FCSB cu Aberdeen: „Chiar te simți fotbalist”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 23:47
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 00:31
  • ABERDEEN - FCSB 2-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre remiza din Scoția, din prima manșă a play-off-ului din Europa League.
  • Calificarea se va decide joia viitoare, de la ora 21:30, la București.

FCSB a terminat la egalitate cu Aberdeen, scor 2-2, în Scoția. Chiar dacă a condus cu 2-0, formația lui Jimmy Thelin a revenit și a obținut egalarea în ultimele minute ale meciului.

Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește și
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește mai mult
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv

Aberdeen - FCSB. Darius Olaru, după egalul din Scoția: „O partidă foarte dificilă”

Darius Olaru a vorbit la finalul meciului despre prestația roș-albaștrilor.

„O partidă foarte dificilă, un adversar foarte bun, un stadion și o atmosferă care chiar te fac să te simți fotbalist.

La pauză dacă ne spunea cineva că se termine egal, poate am fi vrut acest rezultat, dar, având în vedere că am condus cu 2-0 și am fost egalați din nou pe final de meci, cumva ne face să plecăm de aici cu un gust amar”, a declarat Darius Olaru.

De asemenea, Olaru a vorbit și despre golul pe care a reușit să-l marcheze.

„Da, am reușit să joc foarte bine. La golul meu a fost faza lui Bîrligea, practic, dar cum anul trecut și eu făceam foarte multe pentru el și îi dădeam pase în fața porții, poate așa m-a simțit el în această seară. Îi mulțumesc și mă bucur că am marcat și că am ajutat echipa în această seară”.

Darius, despre absența lui Ngezana, Radunovici și Alhassan: „Avem nevoie de ei la retur”

Întrebat cum ar fi arătat partida din Scoția cu Ngezana, Radunovici și Alhassan pe teren, Darius Olaru a declarat:

„Dacă stăm să ne gândim după meci, nu știu. Ei sunt jucători importanți pentru noi, poate chiar titulari în această seară. Avem nevoie de ei la retur și, cum am spus, sper să ne calificăm”.

Totodată, mijlocașul lui FCSB a discutat și despre cartonașele roșii pe care le tot obține campioana României în cupele europene.

„Nu prea vreau să discut despre arbitraj. Ceea ce este clar, în această seară, cu un om minus, am muncit, am tras toți pentru echipă, am alergat unul pentru celălalt.

Cum am spus, păcat că am primit acest gol pe final, pentru că, spun eu, pentru cât am alergat și cât ne-am depilit în această seară, meritam victorie”, a concluzionat Darius Olaru.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Comunicat după umilință  CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul
Conference League
00:06
Comunicat după umilință CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul
Citește mai mult
Comunicat după umilință  CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur
Europa League
00:01
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur
Citește mai mult
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
aberdeen TUR europa league play off fcsb
Știrile zilei din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
12:18
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
12:12
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
12:06
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:59
FCSB - FC Argeș LIVE de la 21:30. Echipele de start: titular în premieră la campioană!
FCSB - FC Argeș  LIVE de la 21:30. Echipele de start: titular în premieră la campioană!
18:33
„Cu oricine jucăm suntem favoriți” Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
„Cu oricine jucăm suntem favoriți”  Florin Tănase, optimist înainte de meciul cu FC Argeș + Ce a spus Adrian Șut
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
17:03
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
CFR s-a făcut de râs FOTO. Ardelenii sunt groggy după demisia lui Petrescu! Două goluri făcute cadou după gafe de amatori
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Campionate
11:21
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Citește mai mult
Laurențiu Roșu, victorie la FIFA Secundul lui Contra și-a recuperat banii de la Damac! Saudiții au refuzat aproape un an să-i achite restanțele
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Tenis
11:15
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Citește mai mult
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Superliga
09:47
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Citește mai mult
Surprins de forma lui Thiam Impresii din interiorul FCSB, după primul antrenament al atacantului: „E clar că are nevoie de timp”
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 14 rapid 37 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
24.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share