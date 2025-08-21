ABERDEEN - FCSB 2-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre remiza din Scoția, din prima manșă a play-off-ului din Europa League.

Calificarea se va decide joia viitoare, de la ora 21:30, la București.

FCSB a terminat la egalitate cu Aberdeen, scor 2-2, în Scoția. Chiar dacă a condus cu 2-0, formația lui Jimmy Thelin a revenit și a obținut egalarea în ultimele minute ale meciului.

Aberdeen - FCSB. Darius Olaru, după egalul din Scoția: „O partidă foarte dificilă”

Darius Olaru a vorbit la finalul meciului despre prestația roș-albaștrilor.

„O partidă foarte dificilă, un adversar foarte bun, un stadion și o atmosferă care chiar te fac să te simți fotbalist.

La pauză dacă ne spunea cineva că se termine egal, poate am fi vrut acest rezultat, dar, având în vedere că am condus cu 2-0 și am fost egalați din nou pe final de meci, cumva ne face să plecăm de aici cu un gust amar”, a declarat Darius Olaru.

De asemenea, Olaru a vorbit și despre golul pe care a reușit să-l marcheze.

„Da, am reușit să joc foarte bine. La golul meu a fost faza lui Bîrligea, practic, dar cum anul trecut și eu făceam foarte multe pentru el și îi dădeam pase în fața porții, poate așa m-a simțit el în această seară. Îi mulțumesc și mă bucur că am marcat și că am ajutat echipa în această seară”.

Darius, despre absența lui Ngezana, Radunovici și Alhassan: „Avem nevoie de ei la retur”

Întrebat cum ar fi arătat partida din Scoția cu Ngezana, Radunovici și Alhassan pe teren, Darius Olaru a declarat:

„Dacă stăm să ne gândim după meci, nu știu. Ei sunt jucători importanți pentru noi, poate chiar titulari în această seară. Avem nevoie de ei la retur și, cum am spus, sper să ne calificăm ”.

Totodată, mijlocașul lui FCSB a discutat și despre cartonașele roșii pe care le tot obține campioana României în cupele europene.

„Nu prea vreau să discut despre arbitraj. Ceea ce este clar, în această seară, cu un om minus, am muncit, am tras toți pentru echipă, am alergat unul pentru celălalt.

Cum am spus, păcat că am primit acest gol pe final, pentru că, spun eu, pentru cât am alergat și cât ne-am depilit în această seară, meritam victorie”, a concluzionat Darius Olaru.

