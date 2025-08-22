ABERDEEN - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre remiza înregistrată de echipa sa în Scoția.

Conducătorul campioanei a vorbit despre cei trei jucători care nu au putut evolua deoarece nu au primit vizele și a făcut un apel la suporteri pentru partida retur.

ABERDEEN - FCSB. Mihai Stoica, la finalul partidei: „UEFA ar trebui să se implice”

Oficialul celor de la FCSB este de părere că UEFA ar trebui să intervină, după ce Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan nu au putut juca, deoarece nu li s-a acordat viză.

„Dacă la pauză îmi spunea cineva că se va termina la egalitate, poate eram de acord. Am avut un început în care i-am lăsat mai mult pe ei să joace și a fost foarte inteligent, i-am prins și am dat și gol. În a doua jumătate a fost puțin mai complicat. Ambele goluri au venit pe tranziții ieșite de comun și ambele îl au în prim plan pe Daniel Bîrligea.

Au fost niște condiții ciudate. Am avut 3 jucători importanți în tribună, chestie pe care n-o putem accepta. N-au venit să muncească în Regat, UEFA ar trebui să se implice. Și Legia a avut aceeași problemă, nu e normal”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica, apel la suporteri pentru meciul retur: „Să facă o atmosferă mai tare decât aici”

Conducătorul de la FCSB a vorbit și despre meciul retur, acolo unde îi invită pe suporteri să se prezinte în număr cât mai mare.

„Sper ca joi să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât aici. E clar că duelul retur va fi schimbat total. Trebuie să marcăm și să câștigăm.

Anul trecut am făcut 1-1 cu LASK Linz, apoi am câștigat la București în prelungiri, 1-0. Indiferent cum, noi trebuie să câștigăm. Va fi un meci nu foarte ușor, dar putem să ni-l facem ușor”, a mai adăugat Mihai Stoica.

