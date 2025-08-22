HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Formația ardeleană a emis un comunicat imediat după finalul partidei din Suedia în care și-a prezentat scuzele față de suporteri, finanțator și sponsori.

Formația lui Dan Petrescu a fost demolată în prima manșă a „dublei” din play-off-ul Conference League. Ultimul eșec la 5 goluri diferență al celor de la CFR a fost înregistrat în 2020, în meciul cu AS Roma din grupele Europa League, tot cu Dan Petrescu pe bancă.

CFR Cluj, comunicat după dezastrul din Suedia: „Ne cerem scuze”

Imediat după finalul partidei, CFR Cluj a transmis scuze publice, menționând că o astfel de înfrângere nu definește spiritul echipei:

„Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi, finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic, sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club.

Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate.

Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFR-ist, spirit în care credem cu toții. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem. Încă o dată: vă cerem scuze!”.

După încheierea meciului, în cadrul conferinței de presă, Dan Petrescu și-a dat demisia.

„Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!”, a declarat antrenorul.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport